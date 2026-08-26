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चीनी रोबोटनं 8.86 सेकंदात मोडला उसेन बोल्टचा विक्रम, 100 मीटर शर्यतीत पटकवला अव्वल क्रमांक

बीजिंगमधील जागतिक मानवसदृश रोबोट गेम्समध्ये एका चीनी रोबोटनं 100 मीटर शर्यत केवळ 8.86 सेकंदात पूर्ण करून नवीन रेकॉर्ड प्रस्थापित करत मानवी वेगाला मागं टाकलंय.

Chinese humanoid robot
चीनी रोबोट (AP Photo/Achmad Ibrahim)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 10:22 AM IST

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बीजिंग: मंगळवारी बीजिंगमध्ये आयोजित 'ग्लोबल ह्युमनॉइड रोबोट गेम्स'मध्ये (China World Humanoid Robot Games) , एका चिनी ह्युमनॉइड रोबोटनं 100 मीटरची शर्यत अवघ्या 8.86 सेकंदात पूर्ण करून नवा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला. हा वेग केवळ इतर रोबोट्सच्याच नव्हे, तर मानवाच्या आतापर्यंतच्या सर्वात जलद वेळेच्याही (विक्रमाच्या) पलीकडे जाणारा आहे; या रोबोटनं उसेन बोल्टचा 2009 मधील 9.58 सेकंदांचा मानवी विक्रम मोडीत काढला आहे.

अवघ्या तीन दिवसांत मोडला विक्रम: अवघ्या तीन दिवसांपूर्वी, शनिवारी, रोबोटचा मागील विक्रम 9.39 सेकंदांचा होता. हा विक्रम इतक्या लवकर मोडला जाणे हे तंत्रज्ञानातील जलद प्रगतीचं द्योतक आहे. बीजिंगमध्ये सध्या दुसऱ्या वर्षासाठी 'वर्ल्ड ह्युमनॉइड रोबोट गेम्स' (ऑलिम्पिकच्या धर्तीवर आयोजित स्पर्धा) सुरू आहेत. यात धावणे आणि लांब उडीपासून ते टेबल टेनिस आणि बॉलरूम डान्सिंगपर्यंतच्या 51 विविध प्रकारच्या स्पर्धांमध्ये 2,000 हून अधिक रोबोट्स सहभागी होत आहेत. एकूण 1,300 हून अधिक स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

तज्ज्ञ थक्क: युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, लॉस एंजेलिस (UCLA) मधील मेकॅनिकल आणि एरोस्पेस इंजिनिअरिंगचे प्राध्यापक डेनिस होंग यांनी या कामगिरीचं वर्णन एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून केलं. "रोबोटचे माणसापेक्षा वेगानं धावणे ही केवळ वेगाची बाब नाही. दोन पायांवर चालणाऱ्या (बायपेडल) रोबोटला इतक्या उच्च वेगानं चालवणे हे संतुलन, नियंत्रण, आघातांचं व्यवस्थापन (इम्पॅक्ट मॅनेजमेंट), ॲक्ट्युएटरची क्षमता आणि यांत्रिक मजबुती यांसारख्या गोष्टींचं एकाच वेळी आव्हान निर्माण करतं," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. वेग वाढला की या गोष्टींचं व्यवस्थापन करणे अधिक कठीण होतं, असंही त्यांनी नमूद केलं.

फिनिश लाइन ओलांडताना रोबोट पडला: फिनिश लाइनवरील मऊ आवरण असलेल्या अडथळ्याला धडकल्यानंतर, विक्रम प्रस्थापित करणारा रोबोट खाली कोसळला आणि त्याच्या कमरेतून ठिणग्या उडाल्या. होंग यांनी निदर्शनास आणून दिलं की, या पडण्यामुळं काही महत्त्वपूर्ण आणि गुंतागुंतीचे प्रश्न उपस्थित होतात. सुरक्षितपणे थांबणे, अनपेक्षित अडथळे ओळखणे, त्रुटींमधून सावरणे आणि आपले कार्य सुरू ठेवणे या क्षमतांवरच रोबोटची खरी उपयुक्तता ठरेल.

वास्तविक जीवनातील उपयोग: पारंपारिक ऑलिम्पिकपेक्षा वेगळी अशी ही स्पर्धा रोबोट्सना संघांमध्ये सहभागी होण्याची मुभा देते. यातील स्पर्धांची रचना घरगुती कामे, आदरातिथ्य सेवा आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील प्रतिसाद यांसारख्या वास्तविक जगातील परिस्थितींवर आधारित आहे. चीनचे अधिकृत वृत्तपत्र 'पीपल्स डेली'नं सोमवारी म्हटलं की, "घरकाम करणारे आणि काळजी घेणारे (केअरगिव्हर) रोबोट्स अजूनही प्रायोगिक आणि पडताळणीच्या टप्प्यावर आहेत. विकासाच्या केंद्रस्थानी आव्हानं आहेत. चीनचा रोबोटिक्स उद्योग उच्च गुणवत्ता आणि नाविन्यपूर्णतेकडं वाटचाल करत आहे."

चीनची तंत्रज्ञान शर्यत: ही स्पर्धा चीनच्या रोबोटिक्स क्षेत्रातील प्रगती दर्शवते. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तांत्रिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रगती विशेष महत्त्वाची आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पुढील मोठी आव्हानं केवळ वेगापुरती मर्यादित नसून ती सुरक्षितता, अनुकूलनक्षमता आणि दैनंदिन कामांसाठी उपयुक्तता यांशी संबंधित आहेत. चीन आता उच्च-गुणवत्तेच्या नाविन्यपूर्णतेला प्राधान्य देत आहे, हे स्पष्ट आहे. रोबोटिक्समधील ही शर्यत मानवी-रोबोट सहकार्याच्या भविष्याचे संकेत देते.

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