PSLV-C62 नंतर चीनच्या अंतराळ कार्यक्रमाला दुहेरी धक्का: एकाच दिवशी दोन लाँच अपयशी
चीनच्या अंतराळ कार्यक्रमाला दुहेरी धक्का बसलाय. एकाच दिवशी लाँग मार्च 3 बी आणि सेरेस 2 रॉकेटचं प्रेक्षपण अपयशी ठरलंय. यामुळं अनेक उपग्रह नष्ट झाले.
Published : January 19, 2026 at 12:16 PM IST
हैदराबाद : चीनच्या अंतराळ कार्यक्रमाला मोठा धक्का बसलाय. एकाच दिवशी, अवघ्या 12 तासांच्या अंतरानं, दोन महत्त्वाच्या लाँच मोहिमा अपयशी ठरल्या आहेत. प्रथम, Long March 3B rocket (CZ-3B) रॉकेटचं उड्डाण अयशस्वी झालं, ज्यामुळंशिजियन-32 उपग्रह नष्ट झाला. त्यानंतर, गॅलेक्टिक एनर्जी कंपनीच्या सेरेस-2 घन-इंधन रॉकेटच्या पहिल्या उड्डाणालाही अपयश आलं, ज्यामुळं सुमारे सहा उपग्रहांचं नुकसान झालं. या दोन्ही घटनांनी चीनच्या अंतराळ महत्वाकांक्षेला खीळ बसवली असून, तंत्रज्ञानातील आव्हानं पुन्हा समोर आली आहेत.
2 Chinese rocket launch failures on 260107. 1st: Daytime launch (CERES-2 maiden flight) ascends, veers, explodes mid-air. 2nd: Nighttime launch (Long March-3B with Shijian-32 satellite) lifts off, then erupts in a fireball near the pad.#ChinaDreams #Temupic.twitter.com/wbvelaOvgE— Bull Bear 🍎 (@93ip) January 18, 2026
Long March-3B rocket चं तिसऱ्या टप्प्यातील अपयश
दक्षिण-पश्चिम चीनमधील शिचांग सॅटेलाइट लाँच सेंटरवरून दुपारी 11:55 ईटी (1655 UTC) वाजता 3बी रॉकेटचं उड्डाण झालं. हवाई क्षेत्र बंदीच्या पूर्वसूचनेनुसार हे उड्डाण नियोजित होते. अंदाजे 12 तासांनंतर चीन एरोस्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशननं (CASC) वीचॅटवर या मिशनच्या अपयशाची पुष्टी केली. तिसऱ्या टप्प्यातील (थर्ड स्टेज) अनियमिततेमुळं शिजियन-32 उपग्रह नष्ट झाला, असं त्यांनी सांगितलं. शिन्हुआ वृत्तसंस्थेनं तपास सुरू असल्याचं नमूद केलंय, पण तपशील दिले नाहीत.
पहिलं अपयश
Long March-3B rocket चे एप्रिल 2020 नंतरचं पहिलं पूर्ण अपयश आहे. त्यावेळीही तिसऱ्या टप्प्यातील समस्येमुळं इंडोनेशियाचा पलापा-एन1/नुसांतारा-2 उपग्रह गमावला होता. गेल्या सुमारे 300 लाँचमध्ये लाँग मार्चचं हे पहिलेच अपयश आहे. मार्च 2024 मधील लाँग मार्च-2सी च्या अपयशानंतर (युआनझेंग-1एस अप्पर स्टेजसह) हे दुसरं सर्वात मोठं नुकसान आहे.
उपग्रहांच्या प्रक्षेपणांना विलंब
हायपरगोलिक इंधन वापरणारे Long March-3B rocket मुख्यतः जिओस्टेशनरी ट्रान्सफर ऑर्बिट (GTO) साठी वापरलं जातं. दूरसंचार, हवामान निरीक्षण, रिमोट सेन्सिंग आणि तंत्रज्ञान प्रदर्शन यांसारख्या मोहिमा यावर अवलंबून असतात. या अपयशामुळं TJS प्रयोगात्मक उपग्रह आणि तियानलियन डेटा रिले उपग्रहांच्या प्रक्षेपणांना विलंब होऊ शकतो. वेंचांग येथून लाँग मार्च-7ए सारख्या पर्यायी रॉकेटचा विचार होऊ शकतो, पण त्याच्या हायड्रोलॉक्स अप्पर स्टेजची लाँग मार्च-3बी शी साधर्म्य असल्यानं दोन्हींच्या वेळापत्रकावर परिणाम होईल. शिजियन-32 चं कार्य पूर्णपणे गुप्त आहे. शिजियन मालिकेतील उपग्रहांनी यापूर्वी ऑर्बिटल रिफ्युएलिंग (शिजियन-21 आणि शिजियन-25) आणि नवीन तंत्रज्ञानांचं परीक्षण केलं आहे.
सेरेस-2 च्या पहिल्या उड्डाणातील अडथळा
लाँग मार्चच्या अपयशानंतर अवघ्या 12 तासांत उत्तर-पश्चिम चीनमधील जिउक्वान सॅटेलाइट लाँच सेंटरवरून सेरेस-2 रॉकेटचं 17 जानेवारी रोजी उड्डाण झालं. मात्र, ही मोहिम देखील अपयशी ठरलीय. यावर सुमारे सहा उपग्रह होते, ज्यात हार्बिन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि बीजिंग युनिव्हर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स अँड एस्ट्रोनॉटिक्सचा लिलॅक-3 अल्ट्रा-फ्लॅट डिस्क उपग्रह होता.
2026 च्या सुरुवातीला चीनला धक्का
2025 मध्ये चीननं 92 पैकी फक्त दोन अपयशांसह उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. मात्र 2026 ची सुरुवात त्यांना दोन अपयशांना समोर जावं लागलं. याच आठवड्यात भारताच्या PSLV-C62 ला देखील अपयश आलं होतं. यात सुमारे 16 उपग्रह होते. या दोन्ही अपयशांमुळं चीनचे 2026 चं पाचवं आणि सहावं लाँच अपयशी ठरलंय. यापूर्वी चार यशस्वी लाँच झाले होते. चीन यंदा 100 पेक्षा अधिक लाँचचं लक्ष्य ठेवून आहे. या अपयशांमुळं घन-इंधन आणि हायपरगोलिक तंत्रज्ञानातील आव्हानं पुन्हा चर्चेत आली आहेत.
