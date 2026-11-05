मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मर्सिडीज-बेंझच्या अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक 'जीएलसी' कारचं अनावरण.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाकणमध्ये मर्सिडीज-बेंझच्या अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक 'जीएलसी' कारचं अनावरण केलं.
Published : November 5, 2026 at 10:08 AM IST
पुणे, चाकण: महाराष्ट्राच्या वाहन उद्योगाच्या दृष्टीनं एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाकण येथील मर्सिडीज-बेंझच्या प्रकल्पात कंपनीच्या अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक 'जीएलसी' कारचं अनावरण केलं. केवळ देशाला वाहन उत्पादनाचं केंद्र (ऑटोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग हब) बनवण्यापलीकडे जाऊन, महाराष्ट्राला भविष्यातील 'मोबिलिटी'चं जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करणे हे राज्य सरकारचं मुख्य उद्दिष्ट आहे, असं ते यावेळी बोलताना म्हणाले.
Building Maharashtra’s Future Mobility Revolution! Delighted to witness the rollout of the Mercedes-Benz electric GLC car in Pune today! Returning to the Mercedes-Benz plant in Chakan, a decade after inaugurating its 2015 expansion, is a special moment. What began as a vision to make Maharashtra a trusted global manufacturing destination has evolved into a remarkable journey of industrial growth and technological advancement. Maharashtra has built one of India's strongest automotive ecosystems. The ambition now goes beyond manufacturing automobiles to becoming a global hub for future mobility, electric vehicles, battery technology, semiconductors, automotive AI, advanced electronics and research. Our EV policy targets 30% electric vehicle registrations by 2030, with a focus on expanding charging infrastructure, promoting battery recycling and building a complete EV ecosystem spanning manufacturing, software development and research in Maharashtra. Under the visionary leadership of Hon PM Narendra Modi Ji, India is moving beyond adopting global technologies to developing and manufacturing them. Maharashtra is at the forefront of this transformation. The goal is to take Maharashtra from a manufacturing powerhouse to a global innovation hub and from an automotive leader to a world leader in future mobility, taking the best of Chakan to the world. DCM Sunetratai Pawar, Chairman of the Supervisory Board of Mercedes-Benz Group AG, Dr Martin Brudermüller, Chairman of the Board of Management of Mercedes-Benz Group AG, Ola Källenius, Chief Technology Officer of Mercedes-Benz Group AG, Jörg Burzer, MD & CEO of Mercedes-Benz India Pvt. Ltd., Santosh Iyer, MD & CEO of Mercedes-Benz Research and Development India, Manu Saale and other dignitaries were present. @narendramodi @SunetraA_Pawar @santiyer @mercedesbenz @MercedesBenzInd #Maharashtra #Pune #ElectricGLC— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 4, 2026
'मेक इन महाराष्ट्र' कडून 'इनोव्हेट इन महाराष्ट्र'कडे वाटचाल: कारच्या अनावरणप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य आता 'मेक इन महाराष्ट्र' कडून एका नवीन टप्प्याकडे, म्हणजेच 'इनोव्हेट इन महाराष्ट्र'कडे वाटचाल करत आहे. सरकार केवळ उत्पादनालाच नव्हे, तर संशोधन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान विकास आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांनाही (इनोव्हेशन) सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे. त्यांनी मर्सिडीज-बेंझला आवाहन केलं की, चाकण प्रकल्पाचा वापर केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर आशियाई आणि जागतिक बाजारपेठांसाठीही वाहनं तयार करण्यासाठी करावा. याव्यतिरिक्त, बॅटरी तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग आणि मोबिलिटी संशोधनासारख्या आगामी प्रकल्पांसाठी कंपनीनं महाराष्ट्राला प्राधान्य द्यावं, अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली.
🔸 Rollout of the Mercedes-Benz electric GLC car at the hands of CM Devendra Fadnavis. DCM Sunetra Ajit Pawar, Chairman of the Supervisory Board of Mercedes-Benz Group AG, Dr Martin Brudermüller, Chairman of the Board of Management of Mercedes-Benz Group AG Ola Källenius, Chief Technology Officer of Mercedes-Benz Group AG Jörg Burzer, MD & CEO at Mercedes-Benz India Pvt. Ltd. Santosh Iyer, MD & CEO at Mercedes-Benz Research and Development India Manu Saale and other dignitaries were present. 🔸 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मर्सिडीज-बेंझच्या इलेक्ट्रिक GLC वाहनाचे लोकार्पण. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मर्सिडीज-बेंझ ग्रुप एजीच्या पर्यवेक्षकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मार्टिन ब्रुडरम्युलर, मर्सिडीज-बेंझ ग्रुप एजीच्या व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष ओला केलेनियस, मर्सिडीज-बेंझ ग्रुप एजीचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी योर्ग बर्जर, मर्सिडीज-बेंझ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष अय्यर, मर्सिडीज-बेंझ रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साले व इतर मान्यवर उपस्थित होते. 🔸 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके करकमलों से मर्सिडीज-बेंज की इलेक्ट्रिक GLC वाहन का लोकार्पण। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मर्सिडीज-बेंज ग्रुप एजी के पर्यवेक्षी मंडल के अध्यक्ष डॉ. मार्टिन ब्रुडरम्यूलर, मर्सिडीज-बेंज ग्रुप एजी के प्रबंधन मंडल के अध्यक्ष ओला कैलिनियस, मर्सिडीज-बेंज ग्रुप एजी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी योर्ग बर्ज़र, मर्सिडीज-बेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष अय्यर, मर्सिडीज-बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साले एवं अन्य मान्यवर उपस्थित थे। 🕒 2.45pm | 4-11-2026📍Pune | दु. २.४५ वा. | ४-११-२०२६📍पुणे. @Dev_Fadnavis @SunetraA_Pawar @santiyer @mercedesbenz @MercedesBenzInd #Maharashtra #DevendraFadnavis #Pune #ElectricGLC— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) November 4, 2026
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड देशाचे वाहन निर्मिती केंद्र : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात एक मोठी वाहन निर्मिती परिसंस्था (ऑटोमोटिव्ह इकोसिस्टम) विकसित झाली आहे. आज, देशातील एकूण वाहन उत्पादनापैकी 20 टक्क्यांहून अधिक वाटा महाराष्ट्राचा आहे. राज्याची महत्त्वाकांक्षा केवळ वाहन उत्पादनापुरती मर्यादित नसून, इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी तंत्रज्ञान, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऑटोमोटिव्ह सॉफ्टवेअर, डिझाइन आणि संशोधन, विकास (R&D) यांसारख्या क्षेत्रांत जागतिक नेतृत्व करण्याचं राज्याचं ध्येय आहे.
मर्सिडीज-बेंझच्या अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक जीएलसी वाहनाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुण्यात चाकण येथे करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मर्सिडीज-बेंझ ग्रुप एजीच्या पर्यवेक्षकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मार्टिन ब्रुडरम्युलर, मर्सिडीज-बेन्झ ग्रुप एजीचे बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटचे अध्यक्ष आणि जागतिक प्रमुख डॉ. ओला कँलेनिअस, व्यवस्थापन मंडळाचे सदस्य तथा मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी डॉ. यॉर्ग बुर्जर, पुणे मर्सिडीज-बेंझचे कार्यकारी संचालक संतोष अय्यर यांच्यासह कंपनीचे जागतिक, भारतीय अधिकारी, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्राला केवळ देशाचे वाहन उत्पादन केंद्र न ठेवता भविष्यातील मोबिलिटी क्षेत्रातील जागतिक केंद्र बनविण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ पासून ‘इनोव्हेट इन महाराष्ट्र’ पर्यंतची वाटचाल करताना उत्पादनासोबत संशोधन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान विकास आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात वाहन उद्योगाचे मोठे जाळे विकसित झाले असून, देशातील एकूण मोटार वाहन उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा 20 टक्क्यांहून अधिक आहे. राज्याचे उद्दिष्ट केवळ वाहन उत्पादनापुरते मर्यादित नसून इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी तंत्रज्ञान, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमोबाईल सॉफ्टवेअर, डिझाइन आणि संशोधन-विकास या क्षेत्रांतही जागतिक नेतृत्व मिळविण्याचे आहे. मर्सिडीज-बेंझने चाकणमधून भारतीय बाजारपेठेबरोबरच आशियाई आणि जागतिक बाजारपेठांसाठी उत्पादन करावे तसेच भविष्यातील बॅटरी तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी आणि मोबिलिटी संशोधनासाठी महाराष्ट्राला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. मर्सिडीज-बेंझच्या चाकण प्रकल्पातून सुमारे 1 हजार 200 जणांना थेट रोजगार मिळाला असून, पुरवठादार आणि सेवा क्षेत्रासह सुमारे 18 हजार व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणानंतर दहा वर्षातच या प्रकल्पातून अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक जीएलसी वाहनाचे उत्पादन सुरू होणे ही राज्याच्या औद्योगिक आणि तंत्रज्ञानविषयक प्रगतीची साक्ष असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात मर्सिडीज-बेंझ कंपनीचे गेल्या तीन दशकांपासून महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्थानिक उत्पादनाचा प्रारंभ हा राज्याच्या औद्योगिक विकासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. विद्युत ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि पर्यावरणपूरक उत्पादन तंत्रज्ञानाचा संगम असलेली ही निर्मिती पुणे भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेसाठी सज्ज असल्याचे दर्शवते. पुणे जिल्ह्यात जागतिक दर्जाच्या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला भविष्यातील वाहतूक क्षेत्रात सक्षम करण्याचे स्व. अजित पवार यांचे स्वप्न साकार होत असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी यावेळी सांगितले. @Dev_Fadnavis @SunetraA_Pawar @MercedesBenzInd #ElectricGLC— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) November 4, 2026
रोजगार निर्मितीमधील महत्त्वाचा टप्पा : चाकण येथील मर्सिडीज-बेंझ प्रकल्पानं सुमारे 1,200 लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे, तर पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) आणि सेवा क्षेत्रांच्या माध्यमातून 18,000 व्यक्तींसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं की, चाकण प्रकल्पाच्या विस्ताराच्या अवघ्या दहा वर्षांनंतर, अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक 'जीएलसी' (GLC) मॉडेलचं उत्पादन सुरू होणे, हे राज्याच्या औद्योगिक आणि तांत्रिक प्रगतीचं एक जिवंत उदाहरण आहे.
पुणे भविष्यातील गतिशीलता स्वीकारण्यासाठी सज्ज : गेल्या तीन दशकांत, मर्सिडीज-बेंझनं महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. इलेक्ट्रिक पॉवर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि पर्यावरणपूरक उत्पादन तंत्रज्ञानाचा मेळ घालणारे हे वाहन, पुणे शहर भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेसाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. या प्रसंगी, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितलं की, पुणे जिल्ह्यात जागतिक दर्जाचा इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग आणि तंत्रज्ञान केंद्र उभारण्याचं, तसंच भविष्यातील गतिशीलता क्षेत्रात महाराष्ट्राला सक्षम करण्याचं दिवंगत अजित पवार यांचं स्वप्न आता प्रत्यक्षात येत आहे. हे पाऊल राज्याला शाश्वत विकासाच्या दिशेनं घेऊन जाईल.
मर्सिडीज-बेंझच्या अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक जीएलसी वाहनाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुण्यात चाकण येथे करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मर्सिडीज-बेंझ ग्रुप एजीच्या पर्यवेक्षकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मार्टिन ब्रुडरम्युलर, मर्सिडीज-बेन्झ ग्रुप एजीचे बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटचे अध्यक्ष आणि जागतिक प्रमुख डॉ. ओला कँलेनिअस, व्यवस्थापन मंडळाचे सदस्य तथा मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी डॉ. यॉर्ग बुर्जर, पुणे मर्सिडीज-बेंझचे कार्यकारी संचालक संतोष अय्यर यांच्यासह कंपनीचे जागतिक, भारतीय अधिकारी, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्राला केवळ देशाचे वाहन उत्पादन केंद्र न ठेवता भविष्यातील मोबिलिटी क्षेत्रातील जागतिक केंद्र बनविण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ पासून ‘इनोव्हेट इन महाराष्ट्र’ पर्यंतची वाटचाल करताना उत्पादनासोबत संशोधन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान विकास आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात वाहन उद्योगाचे मोठे जाळे विकसित झाले असून, देशातील एकूण मोटार वाहन उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा 20 टक्क्यांहून अधिक आहे. राज्याचे उद्दिष्ट केवळ वाहन उत्पादनापुरते मर्यादित नसून इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी तंत्रज्ञान, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमोबाईल सॉफ्टवेअर, डिझाइन आणि संशोधन-विकास या क्षेत्रांतही जागतिक नेतृत्व मिळविण्याचे आहे. मर्सिडीज-बेंझने चाकणमधून भारतीय बाजारपेठेबरोबरच आशियाई आणि जागतिक बाजारपेठांसाठी उत्पादन करावे तसेच भविष्यातील बॅटरी तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी आणि मोबिलिटी संशोधनासाठी महाराष्ट्राला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. मर्सिडीज-बेंझच्या चाकण प्रकल्पातून सुमारे 1 हजार 200 जणांना थेट रोजगार मिळाला असून, पुरवठादार आणि सेवा क्षेत्रासह सुमारे 18 हजार व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणानंतर दहा वर्षातच या प्रकल्पातून अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक जीएलसी वाहनाचे उत्पादन सुरू होणे ही राज्याच्या औद्योगिक आणि तंत्रज्ञानविषयक प्रगतीची साक्ष असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात मर्सिडीज-बेंझ कंपनीचे गेल्या तीन दशकांपासून महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्थानिक उत्पादनाचा प्रारंभ हा राज्याच्या औद्योगिक विकासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. विद्युत ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि पर्यावरणपूरक उत्पादन तंत्रज्ञानाचा संगम असलेली ही निर्मिती पुणे भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेसाठी सज्ज असल्याचे दर्शवते. पुणे जिल्ह्यात जागतिक दर्जाच्या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला भविष्यातील वाहतूक क्षेत्रात सक्षम करण्याचे स्व. अजित पवार यांचे स्वप्न साकार होत असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी यावेळी सांगितले. @Dev_Fadnavis @SunetraA_Pawar @MercedesBenzInd #ElectricGLC— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) November 4, 2026
मान्यवरांची उपस्थिती : या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार; मर्सिडीज-बेंझ ग्रुप एजीच्या पर्यवेक्षी मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मार्टिन ब्रुडरमुलर; व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. ओला केलेनियस; बोर्ड सदस्य आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी डॉ. जोर्ग बर्झर; मर्सिडीज-बेंझ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष अय्यर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि भारत तसेच जागतिक स्तरावरील सरकारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
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