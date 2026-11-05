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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मर्सिडीज-बेंझच्या अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक 'जीएलसी' कारचं अनावरण.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाकणमध्ये मर्सिडीज-बेंझच्या अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक 'जीएलसी' कारचं अनावरण केलं.

Chief Minister Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (MAHARASHTRA DGIPR)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 5, 2026 at 10:08 AM IST

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पुणे, चाकण: महाराष्ट्राच्या वाहन उद्योगाच्या दृष्टीनं एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाकण येथील मर्सिडीज-बेंझच्या प्रकल्पात कंपनीच्या अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक 'जीएलसी' कारचं अनावरण केलं. केवळ देशाला वाहन उत्पादनाचं केंद्र (ऑटोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग हब) बनवण्यापलीकडे जाऊन, महाराष्ट्राला भविष्यातील 'मोबिलिटी'चं जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करणे हे राज्य सरकारचं मुख्य उद्दिष्ट आहे, असं ते यावेळी बोलताना म्हणाले.

'मेक इन महाराष्ट्र' कडून 'इनोव्हेट इन महाराष्ट्र'कडे वाटचाल: कारच्या अनावरणप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य आता 'मेक इन महाराष्ट्र' कडून एका नवीन टप्प्याकडे, म्हणजेच 'इनोव्हेट इन महाराष्ट्र'कडे वाटचाल करत आहे. सरकार केवळ उत्पादनालाच नव्हे, तर संशोधन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान विकास आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांनाही (इनोव्हेशन) सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे. त्यांनी मर्सिडीज-बेंझला आवाहन केलं की, चाकण प्रकल्पाचा वापर केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर आशियाई आणि जागतिक बाजारपेठांसाठीही वाहनं तयार करण्यासाठी करावा. याव्यतिरिक्त, बॅटरी तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग आणि मोबिलिटी संशोधनासारख्या आगामी प्रकल्पांसाठी कंपनीनं महाराष्ट्राला प्राधान्य द्यावं, अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड देशाचे वाहन निर्मिती केंद्र : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात एक मोठी वाहन निर्मिती परिसंस्था (ऑटोमोटिव्ह इकोसिस्टम) विकसित झाली आहे. आज, देशातील एकूण वाहन उत्पादनापैकी 20 टक्क्यांहून अधिक वाटा महाराष्ट्राचा आहे. राज्याची महत्त्वाकांक्षा केवळ वाहन उत्पादनापुरती मर्यादित नसून, इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी तंत्रज्ञान, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऑटोमोटिव्ह सॉफ्टवेअर, डिझाइन आणि संशोधन, विकास (R&D) यांसारख्या क्षेत्रांत जागतिक नेतृत्व करण्याचं राज्याचं ध्येय आहे.

रोजगार निर्मितीमधील महत्त्वाचा टप्पा : चाकण येथील मर्सिडीज-बेंझ प्रकल्पानं सुमारे 1,200 लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे, तर पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) आणि सेवा क्षेत्रांच्या माध्यमातून 18,000 व्यक्तींसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं की, चाकण प्रकल्पाच्या विस्ताराच्या अवघ्या दहा वर्षांनंतर, अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक 'जीएलसी' (GLC) मॉडेलचं उत्पादन सुरू होणे, हे राज्याच्या औद्योगिक आणि तांत्रिक प्रगतीचं एक जिवंत उदाहरण आहे.

पुणे भविष्यातील गतिशीलता स्वीकारण्यासाठी सज्ज : गेल्या तीन दशकांत, मर्सिडीज-बेंझनं महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. इलेक्ट्रिक पॉवर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि पर्यावरणपूरक उत्पादन तंत्रज्ञानाचा मेळ घालणारे हे वाहन, पुणे शहर भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेसाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. या प्रसंगी, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितलं की, पुणे जिल्ह्यात जागतिक दर्जाचा इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग आणि तंत्रज्ञान केंद्र उभारण्याचं, तसंच भविष्यातील गतिशीलता क्षेत्रात महाराष्ट्राला सक्षम करण्याचं दिवंगत अजित पवार यांचं स्वप्न आता प्रत्यक्षात येत आहे. हे पाऊल राज्याला शाश्वत विकासाच्या दिशेनं घेऊन जाईल.

मान्यवरांची उपस्थिती : या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार; मर्सिडीज-बेंझ ग्रुप एजीच्या पर्यवेक्षी मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मार्टिन ब्रुडरमुलर; व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. ओला केलेनियस; बोर्ड सदस्य आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी डॉ. जोर्ग बर्झर; मर्सिडीज-बेंझ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष अय्यर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि भारत तसेच जागतिक स्तरावरील सरकारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

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