ChatGPT सर्वाधिक वापरलं जाणारं GenAI साधन; Google Gemini दुसऱ्या क्रमांकावर.
सिलिकॉन व्हॅलीच्या आघाडीच्या a16z च्या ताज्या अहवालानुसार दक्षिण कोरियाच्या तीन एआय सेवांनी जगातील टॉप 50 जनरेटिव्ह एआय यादीत स्थान मिळवलंय.
Published : March 23, 2026 at 10:44 AM IST
मुंबई : दक्षिण कोरियाच्या तीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सेवांनी जगातील सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या जनरेटिव्ह एआय टूल्सच्या टॉप 50 यादीत स्थान मिळवलं आहे. यामुळं दक्षिण कोरियाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राची जागतिक ओळख पुन्हा एकदा मजबूत झाली आहे, असं अँड्रीसन होरॉविट्झ (a16z) च्या ताज्या अहवालात म्हटलं आहे.
एसके टेलिकॉमची एडॉट, नेव्हरच्या अॅप्सची कामगिरी
एसके टेलिकॉम कंपनीची एआय वैयक्तिक सहाय्यक सेवा ‘एडॉट’ हा वेब उत्पादनांच्या टॉप 50 यादीत 39 व्या क्रमांकावर आहे. तर पोर्टल दिग्गज नेव्हर कॉर्पोरेशनचे दोन मोबाइल अॅप्स एआय-आधारित अनुवाद सेवा ‘पापागो’ आणि एआय-चालित फोटो एडिटिंग अॅप ‘स्नो’ यांनी मोबाइल एआय अॅप्सच्या यादीत अनुक्रमे 43वं आणि 48 वं स्थान पटकावलं आहे. हे रँकिंग जानेवारी महिन्यातील युनिक मासिक भेटी (वेब) आणि मासिक सक्रिय वापरकर्त्यांवर (मोबाइल) आधारित आहे.
अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे की, ओपनएआयचे ChatGPT हे अद्याप जगातील सर्वात मोठे आणि लोकप्रिय उपभोक्ता एआय अॅप आहे. त्याच्या वेब ट्रॅफिक आणि मोबाइल मासिक सक्रिय वापरकर्त्यांची संख्या गुगलच्या Gemini च्या जवळपास तीन पट आहे. मागील एक वर्षात ChatGPT च्या साप्ताहिक सक्रिय वापरकर्त्यांची संख्या 500 दशलक्ष नं वाढून 27 फेब्रुवारीपर्यंत 900 दशलक्ष झाली आहे. ही संख्या जागतिक लोकसंख्येच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
देशानुसार विश्लेषणात पाश्चात्य बाजारात (अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटन) ChatGPT आणि Gemini ला प्राधान्य दिसतं, तर चीन आणि रशियात Deepseek ची मागणी वाढतेय. एआय अडॉप्शनमध्ये सिंगापूर पहिल्या स्थानावर असून त्यानंतर संयुक्त अरब अमिरात, हाँगकाँग आणि दक्षिण कोरिया यांचा क्रम आहे. प्रमुख एआय उत्पादनं विकसित करणारा अमेरिका मात्र केवळ 20व्या स्थानावर आहे. दक्षिण कोरियाच्या या यशानं जागतिक एआय स्पर्धेत आशियाई देशांची वाढती भूमिका अधोरेखित केली आहे.
