चॅटजीपीटीमध्ये ग्रुप चॅट सुविधा सर्वांसाठी उपलब्ध : कसं वापरायचं?
ओपनएआयनं चॅटजीपीटीमध्ये ग्रुप चॅट सुविधा (ChatGPT Group chat) सर्वांसाठी खुली केली. मित्र-कुटुंबियांसोबत प्लॅनिंग करताना चॅटजीपीटी स्वतः मेंबर बनून जीपीटी-5.1 नं मदत करतो.
Published : November 21, 2025 at 12:45 PM IST
हैदराबाद : ओपनएआयनं आपल्या चॅटजीपीटी अॅपमध्ये ग्रुप चॅट ही (ChatGPT Group chat) नवीन सुविधा सर्व वापरकर्त्यांसाठी खुली केली आहे. ही सुविधा आता फ्री, गो, प्लस आणि प्रो अशा सर्व प्लॅनधारकांना जगभरात उपलब्ध झाली आहे. ग्रुप चॅटमुळं मित्र-कुटुंबियांसोबत एकत्र येऊन जेवणाचं प्लॅनिंग, ट्रिप किंवा कोणतेही काम करताना चॅटजीपीटी (ChatGPT Group chats rolling out globally) स्वतः एक मेंबर म्हणून सहभागी होऊन मदत करेल. यात लिंकद्वारे आमंत्रण, प्रोफाईल सेटअप आणि जीपीटी-5.1 ऑटो मॉडेलद्वारे उत्तर मिळतं.
Group chats in ChatGPT are now rolling out globally.— OpenAI (@OpenAI) November 20, 2025
After a successful pilot with early testers, group chats will now be available to all logged-in users on ChatGPT Free, Go, Plus and Pro plans. pic.twitter.com/vOWddj3vGy
ग्रुप चॅट कसं सुरू करायचं?
चॅटजीपीटी मोबाईल अॅप किंवा वेबवर उघडल्यानंतर वरच्या उजव्या कोपऱ्यात “Add People” हे बटन दिसेल.
- 1. त्यावर क्लिक करा.
- 2. “Start Group Chat” निवडा.
- 3. तुमच्यासाठी एक खास ग्रुप लिंक तयार होईल. ही लिंक तुम्ही ज्यांना हवे त्यांना शेअर करा.
- 4. लिंकवर क्लिक करणारी व्यक्ती झटपट प्रोफाईल तयार करून ग्रुपमध्ये सामील होईल.
ग्रुप चॅट कसं काम करतं?
ग्रुपमध्ये चॅटजीपीटी जीपीटी-5.1 ऑटो मॉडेल वापरतं, जे प्रश्न आणि वापरकर्त्याच्या प्लॅननुसार (फ्री/प्लस/प्रो) योग्य मॉडेल निवडतं. यात सर्च, फोटो-फाइल अपलोड, इमेज जनरेशन आणि व्हॉइस डिक्टेशन सारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. वापरकर्ते “ChatGPT” असा उल्लेख करून बोलावू शकतात. चॅटजीपीटीला समजतं की कधी बोलायचं आणि कधी गप्प राहायचं. तो इमोजी रिअॅक्शन देऊ शकतो आणि मेंबर्सच्या प्रोफाईल फोटोनुसार वैयक्तिक उत्तरही देऊ शकतो. रेट लिमिट फक्त चॅटजीपीटीच्या उत्तरांवर लागते, मेंबर्समधल्या संदेशांवर नाही. ज्या मेंबरनं प्रश्न विचारला त्याच्या प्लॅनची मर्यादा लागते.
ग्रुप सेटिंग्ज आणि गोपनीयता
मेंबर्स ग्रुपचं नाव बदलू शकतात, नवीन मेंबर जोडू/काढू शकतात, नोटिफिकेशन म्यूट करू शकतात आणि प्रत्येक ग्रुपसाठी स्वतंत्र कस्टम इन्स्ट्रक्शन्स देऊन चॅटजीपीटीचा टोन ठरवू शकतात. गोपनीयतेच्या दृष्टीनं ग्रुप चॅट पूर्णपणे स्वतंत्र असतं. तुमचे वैयक्तिक चॅटजीपीटी मेमरी यात वापरली जात नाही आणि ग्रुपमधून नवीन मेमरीही तयार होत नाही. 18 वर्षांखालील वापरकर्त्यांसाठी संवेदनशील मजकूर आपोआप मर्यादित केला जातो. पालकांना पॅरेंटल कंट्रोलद्वारे ग्रुप चॅट पूर्णपणे बंद करता येतं. ही सुविधा आता जगभरात सर्वांसाठी उपलब्ध असल्यानं सहकारी कामे आणि मनोरंजन दोन्ही सोपं झालं आहेत.
