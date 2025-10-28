आता चॅटजीपीटी गो भारतात मोफत: ओपनएआयची 4 नोव्हेंबरपासून मर्यादित कालावधीची ऑफर
ओपनएआयने 4 नोव्हेंबरपासून भारतात चॅटजीपीटी गो एक वर्ष मोफत देण्याची घोषणा केली.
Published : October 28, 2025 at 8:23 PM IST
हैदराबाद : सॅम ऑल्टमन यांच्या नेतृत्वाखालील ओपनएआय कंपनीनं मंगळवारी घोषणा केली की, 4 नोव्हेंबरपासून भारतातील वापरकर्त्यांना चॅटजीपीटी गोची एक वर्षाची मोफत सदस्यता दिली जाईल. ही ऑफर मर्यादित कालावधीची असून, बेंगलोरमध्ये होणाऱ्या कंपनीच्या पहिल्या देवडे एक्स्चेंज कार्यक्रमाच्या पूर्वी सुरू होत आहे. ओपनएआयची ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरणाची ही पुढची पायरी असून, प्रगत एआय साधनांचा विस्तार करण्यासाठी हा प्रयत्न आहे.
ओपनएआय चॅटजीपीटी गो
ओपनएआयनं सांगितल की, 4 नोव्हेंबरपासून नोंदणी करणाऱ्या नवीन आणि विद्यमान चॅटजीपीटी गो सदस्यांना एक वर्षाची मोफत सदस्यता मिळेल. विद्यमान सदस्यांना आपोआप अतिरिक्त 12 महिन्यांची मोफत सुविधा मिळेल. ही ऑफर भारतातील एआयच्या वाढत्या उत्साहाला चालना देण्यासाठी आहे आणि इंडिया एआय मिशनला पाठिंबा देते. पुढील वर्षी होणाऱ्या एआय इम्पॅक्ट समिटच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
चॅटजीपीटी गो काय देतं?
ऑगस्ट महिन्यात भारतात लॉंच झालेला चॅटजीपीटी गो हा कमी किंमतीचा सदस्यता स्तर आहे. वापरकर्त्यांच्या फीडबॅकवरून तयार केलेला हा प्लॅन अधिक सुलभ पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी आहे. यात उच्च संदेश मर्यादा, इमेज जनरेशन आणि फाइल अपलोड सुविधा उपलब्ध आहेत. दैनंदिन आणि व्यावसायिक वापरासाठी हा लवचिक पर्याय ठरतो.
पेड सबस्क्रायबर्सची संख्या दुप्पट
ओपनएआयनुसार, भारत हा चॅटजीपीटी गोचा पहिला बाजार होता, ज्यामुळं कंपनीचा या प्रदेशावर वाढता भर दिसतो. लॉंचच्या पहिल्या महिन्यात भारतातील पेड सबस्क्रायबर्सची संख्या दुप्पट झाली. त्यानंतर हा प्लॅन जगातील जवळपास 90 बाजारांमध्ये विस्तारला गेला. भारत आता चॅटजीपीटीचा दुसरा सर्वात मोठा आणि वेगानं वाढणारा बाजार बनला आहे. लाखो डेव्हलपर्स, विद्यार्थी आणि व्यावसायिक रोज चॅटजीपीटीवर अवलंबून आहेत.
भारतातील एआयची वाढती लाट
ओपनएआयचे उपाध्यक्ष आणि चॅटजीपीटीचे प्रमुख निक टर्ली म्हणाले, “भारतात चॅटजीपीटी गो लॉंच केल्यानंतर वापरकर्त्यांचा उत्साह आणि सर्जनशीलता प्रेरणादायी ठरली आहे. बेंगलोरमधील पहिल्या देवडे एक्स्चेंज कार्यक्रमापूर्वी, आम्ही चॅटजीपीटी गो एक वर्ष मोफत करत आहोत, जेणेकरून अधिक भारतीयांना प्रगत एआयचा लाभ मिळेल.”
चॅटजीपीटी गो ऑफर
ही ऑफर ओपनएआयच्या ‘इंडिया फर्स्ट’ची पुनरावृत्ती आहे. भारत एआय क्षेत्रात वेगानं पुढं जात असून, ही मोफत सदस्यता अधिक लोकांना एआय साधनांशी जोडेल. बेंगलोर देवडे एक्स्चेंजमध्ये डेव्हलपर्सना नवीन अपडेट्स आणि नेटवर्किंगच्या संधी मिळतील. मोफत चॅटजीपीटी गोमुळं विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि स्टार्टअप्सना प्रगत साधनांचा वापर करता येईल. 4 नोव्हेंबरपासून नोंदणी सुरू होईल, त्यामुळं इच्छुकांनी लवकरात लवकर सहभागी व्हावं.
