ChatGPT ला जगात सर्वाधिक पसंती; लाँचपासून 1.36 अब्ज लोकांनी केलं डाउनलोड

ChatGPT ला केवळ अडीच वर्षांत जगातील सर्वाधिक डाउनलोड झालेल्या अ‍ॅपचा मान मिळवला आहे. लाँचपासून 1.36 अब्ज जणांनी या अ‍ॅपचा वापर केलाय.

ChatGPT
ChatGPT (Etv Bharat File Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 11, 2025 at 4:13 PM IST

1 Min Read
मुंबई : डिजिटल जगात वर्षानुवर्षे TikTok, Instagram आणि Facebook यांचं वर्चस्व होतं. आता मात्र हे वर्चस्व तसंच राहिलेलं नाहीय. केवळ अडीच वर्षांत ChatGPT नं जगातील सर्वाधिक डाउनलोड झालेल्या अ‍ॅपचा (ChatGPT most popular in world ) मान मिळवला आहे. लाँच झाल्यापासून आतापर्यंत 1.36 अब्ज वेळा डाउनलोड झालेल्या या अ‍ॅपनं AI च्या जगात क्रांती घडवली आहे.

ChatGPT ची अभूतपूर्व यशोगाथा
AppMagic च्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 या काळात ChatGPT 902 दशलक्ष वेळा डाउनलोड झालं. यामुळं TikTok ला जवळपास 200 दशलक्ष आणि Instagram ला 380 दशलक्ष डाउनलोड्सनी त्यानं मागं टाकलं. यामुळं ChatGPT ची एकूण डाउनलोड संख्या 1.36 अब्जवर पोहोचली. हे यश एका अॅपसाठी अविश्वसनीय आहे, जे केवळ तीन वर्षांपूर्वी मुख्य प्रवाहात आलं होतं.

AI चा प्रवेश
ChatGPT ची ही वाढ दर्शवते की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आता केवळ तंत्रज्ञानप्रेमींसाठीच नाही, तर सर्वसामान्यांसाठी रोजच्या जीवनाचा भाग बनली आहे. OpenAI नं आणलेल्या जनरेटिव्ह AI नं लोकांना टेक्स्ट, कोड, कल्पनाचं साधन दिलं. यामुळं AI चा वापर प्रयोगापासून रोजच्या कामकाजापर्यंत वाढला. TikTok च्या सुरुवातीच्या काळासारखीच ChatGPT ची वाढ दिसते, जी दीर्घकाळ टिकणारी आणि वेगवान लोकप्रियता दर्शवते.

स्पर्धकांना टाकलं मागं
2025 मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर TikTok (703 दशलक्ष) आणि तिसऱ्या क्रमांकावर Instagram (512.6 दशलक्ष) आहेत. Facebook, WhatsApp आणि Temu यांचे डाउनलोड्स 404 ते 444 दशलक्ष दरम्यान आहेत. AI क्षेत्रात Google चे Gemini अ‍ॅप 392 दशलक्ष डाउनलोड्ससह टॉप 10 मध्ये आहे, पण ChatGPT त्यापेक्षाही पुढं आहे. TechGaged च्या संशोधनानुसार, नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ChatGPT चा जागतिक AI चॅटबॉट बाजारातील हिस्सा 81.8% आहे, जो इतर पाच प्रमुख स्पर्धकांच्या एकत्रित हिस्स्यापेक्षा चारपट जास्त आहे. DeepSeek आणि Perplexity सारख्या नवीन मॉडेलमुळं स्पर्धा वाढत असली, तरी ChatGPT ची बाजारातील पकड मजबूत आहे. पुढील वर्षातही वापरकर्त्यांचा सहभाग वाढत त्यांचं हे प्राबल्य कायम राहील.

