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केंद्र सरकारची टेलिग्रामला नोटीस 'पे' नोटीस : पायरटेड चित्रपट आणि ओटीटी (OTT) मजकुराविरुद्ध कारवाई

केंद्र सरकारनं लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप 'टेलिग्राम'ला एक महत्त्वाची नोटीस बजावली आहे.

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टेलिग्राम (AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 4, 2026 at 5:05 PM IST

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नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप 'टेलिग्राम'ला एक महत्त्वाची नोटीस बजावली आहे. प्लॅटफॉर्मवर पायरटेड चित्रपट, ओटीटी मजकूर आणि इतर दृकश्राव्य (ऑडिओ-व्हिज्युअल) साहित्याचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा प्रसार रोखण्यासाठी त्वरित पावलं उचलण्याचे निर्देश सरकारनं शनिवारी दिले.

प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी: माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं टेलिग्रामला 15 दिवसांच्या आत 'केलेल्या कारवाईचा अहवाल' सादर करण्यास सांगितलं आहे. पेपरफुटी प्रकरणानंतर सरकार आता संपूर्ण प्लॅटफॉर्मलाच जबाबदार धरत आहे. कॉपीराइटचे उल्लंघन हा केवळ दिवाणी (civil) स्वरूपाचा गुन्हा नसून 'कॉपीराइट कायदा, 1957' आणि 'सिनेमॅटोग्राफ कायदा, 1952' अंतर्गत तो एक फौजदारी गुन्हा आहे, असं सरकारनं स्पष्ट केलं. प्रत्येक पायरसी चॅनेलची ओळख पटेपर्यंत सरकार वाट पाहू शकत नाही, असं देखील म्हटलं आहे. केवळ घटना घडल्यावर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना (reactive measures) अपुऱ्या आहेत, याची जाणीव टेलिग्रामला करून देण्यात आली आहे. 'आयटी कायदा, 2000' आणि 'आयटी नियम, 2021' अंतर्गत आवश्यक असलेली 'योग्य खबरदारी' (due diligence) प्लॅटफॉर्मने घेणे अपेक्षित आहे, अशी सरकारची भूमीका आहे.

भारतात तात्पुरती बंदी: यापूर्वी, 'नीट' (NEET) पुनर्परीक्षेदरम्यान जून महिन्यात भारतात टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली होती. ही अलीकडील नोटीस त्याच घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आली आहे. निर्माते, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांसाठी तक्रार निवारणाची प्रभावी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मंत्रालयानं टेलिग्रामला दिले आहेत. पायरटेड मजकूर न हटवणे, नियमांचं सतत उल्लंघन करणे किंवा अपुरा प्रतिसाद देणे यांसारख्या गोष्टींमुळं लागू कायद्यांनुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. भारताची 'क्रिएटर इकॉनॉमी' (निर्मिती-आधारित अर्थव्यवस्था), चित्रपट उद्योग, प्रसारक, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स, निर्माते आणि वितरक यांच्या हिताचं रक्षण करणे हा या पाऊलामागचा मुख्य उद्देश आहे.

मेटा (Meta) संदर्भातील कारवाई: टेलिग्रामला नोटीस बजावण्यापूर्वी, केंद्रानं मेटा (Meta) विरुद्धही नियामक कारवाई सुरू केली होती. बुधवारी, 'मीटी' (MeitY - इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय) नं व्हॉट्सॲपच्या नवीन 'युजरनेम' वैशिष्ट्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. याव्यतिरिक्त, इन्स्टाग्रामवरील बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित साहित्याला (CSAM) प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिरातींच्या मुद्द्यावरून मेटाला समन्स बजावण्यात आलं होतं. या पार्श्वभूमीवर, आता टेलिग्रामवरील दबाव वाढला आहे.

सरकारची भूमिका : सरकारनं स्पष्ट केलं की, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स केवळ माहितीच्या देवाणघेवाणीचं माध्यम म्हणून काम करू शकत नाहीत; त्यांना कायदेशीर नियमांचं पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. पायरसीमुळं भारतीय चित्रपट आणि ओटीटी (OTT) क्षेत्रांचं प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असून, लाखो रोजगार आणि सर्जनशील अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. त्यामुळं, प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणे आणि ती निश्चित करणे अनिवार्य झाले आहे. जर टेलिग्रामनं 15 दिवसांच्या आत समाधानकारक अहवाल सादर केला नाही, तर पुढील कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

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GOVERNMENT NOTICE TO TELEGRAM
टेलिग्रामला नोटीस
OTT CONTENT
ACT AGAINST PIRATED MOVIES
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