पुण्यासाठी सुपरहिट बातमी : 1000 ई बस मंजूर, ट्रॅफिक आणि प्रदूषणाला ब्रेक!
केंद्र सरकारनं पुणे शहरासाठी 1000 ई बस खरेदीला मंजुरी (E Buses Approved) दिलीय. यामुळं पुण्यातील प्रदूषण कमी होणार असून, ट्रॅफिक आणि सार्वजनिक वाहतूक सुसाट धावेल.
Published : November 12, 2025 at 10:56 AM IST
पुणे : पुणे-पिंपरी चिंचवडकरांसाठी खूपच आनंदाची बातमी आलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातल्या केंद्र सरकारनं पीएम ई ड्राईव्ह योजनेत (PM E Drive scheme) पुण्यासाठी 1000 नव्या ई बस खरेदीला हिरवा (E Buses Approved) कंदील दिला आहे. यावर केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी शिक्का मारला असून लवकरच या 'ग्रीन बस' पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) ताफ्यात सामील होतील. " या बसेसमुळं पुणे शहराची सार्वजनिक वाहतूक सुपरस्ट्रॉंग होईल, रस्त्यांवरील गर्दी कमी होईल आणि हवा शुद्ध राहील, असं केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ (Muralidhar Mohol) यांनी म्हटलंय.
मोदी सरकारकडून पुणेकरांना मोठी भेट! पुणे शहरासाठी १००० ई-बस मंजूर; पाठपुराव्याला यश !— Murlidhar Mohol (@mohol_murlidhar) November 11, 2025
पंतप्रधान मा.श्री. नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारकडून पुणेकरांसाठी मोठी आणि ऐतिहासिक भेट प्राप्त झाली असून पीएम ई-ड्राईव्ह योजनेअंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (PMPML)… pic.twitter.com/hcv1t4hcvy
पुण्याला 3000 बसेसची गरज
पीएमपी ही पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पीएमआर क्षेत्रात धावणारी प्रमुख बससेवा आहे. सध्या त्यांच्याकडं 2000 बस आहेत, त्यापैकी 750 स्वतःच्या आणि बाकी ठेकेदारी तत्वावर या बस शहरात धावताय. पण शहराचा विस्तार आणि लोकसंख्येची वाढ पाहता, किमान 3000 बस सेवेची गरज असल्याचं मुरलीधर मोहोळ यांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडं सतत पाठपुरावा केला होता. त्यांनी कुमारस्वामींना वेळोवेळी भेटून यासाठी प्रयत्न केले, आणि आता मोहळ यांना यश मिळालं आहे. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही जबरदस्त साथ होती, असं देखील मोहळ यांनी म्हटलं आहे.
"या बस खरेदीला पैसा मिळावा म्हणून मी सीएम फडणवीसांची भेट घेतली. त्यानंतर राज्य सरकारनं रिझर्व्ह बँकेकडे प्रस्ताव पाठवला. मग पीएमपीमार्फत केंद्राकडं गेला. 15 दिवसांपूर्वी दिल्लीत कुमारस्वामींना भेटलो, चर्चा केली. त्यांनी तातडीनं मंजुरीची हमी दिली. त्यांनतर आता 1000 ई-बस (E Buses Approved) पुण्यात धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे."- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री
पुण्याची वाहतूक सक्षम करण्यावर भर
पुण्याची वाहतूक सक्षम करण्यावर मोहोळांचा फोकस आहे. शहरात आता 32 किमी मेट्रो धावते, शिवाजीनगर-हिंजवडी लाइनही लवकर मेट्रो सुरू होईल. "पीएमपीला जास्तीत जास्त बस मिळाव्यात, हा माझा मुख्य अजेंडा आहे. लवकर या बस रस्त्यावर येतील यासाठी प्रयत्न सुरूच राहतील. पीएम मोदींच्या सरकारनं शहरांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला आहे, विशेषतः सार्वजनिक वाहतुकीवर आमचं लक्ष आहे. पुणेकरांच्या वतीनं मी पंतप्रधानांचे, कुमारस्वामींचे आणि सीएम फडणवीसांचे मनापासून आभार मानतो, या ई बस पुण्याला प्रदुषणमुक्त करतील," असं देखील मोहळ यांनी म्हटलंय.
