बेकायदेशीर वॉकी-टॉकी विक्रीबद्दल सीसीपीएचा दणका, ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि मीशोला प्रत्येकी 10 लाखांचा दंड
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणानं Amazon, Flipkartसह 8 ई-कॉमर्स कंपन्यांवर बेकायदेशीर वॉकी-टॉकी विक्रीसाठी 44 लाखांचा दंड ठोठावला.
Published : January 17, 2026 at 10:11 AM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणानं (CCPA) ऑनलाइन खरेदी-विक्री करणाऱ्या आठ कंपन्यांवर दंड ठोठावला आहे. यात Amazon आणि Flipkart सारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. प्रत्येकीवर 10 लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. एकूण 44 लाख रुपये इतका दंड झाला आहे.
CCPA नं केली कारवाई
CCPA नं स्वतःहून (suo motu) कारवाई केली आहे. कारण या ई-कॉमर्स (ऑनलाइन व्यापार) प्लॅटफॉर्मवर वॉकी-टॉकी (walkie-talkie) विक्री होत होती. हे वॉकी-टॉकी बेकायदेशीर होते. कारण ते परवानगी नसलेल्या फ्रिक्वेन्सीवर काम करत होते आणि त्यांना योग्य प्रमाणपत्र (ETA) नव्हतं.
काय नियम आहे?
फक्त 446.0 ते 446.2 MHz फ्रिक्वेन्सीवरच वॉकी-टॉकी बिनपरवाना वापरता येतात. त्यापलीकडे असलेल्या वॉकी-टॉकीसाठी दूरसंचार विभागाची परवानगी आणि ETA प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
कोणत्या कंपन्यांवर ठेठवला दंड?
- 10 लाख रुपये दंड: Meesho, Meta (Facebook Marketplace), Flipkart, Amazon
- 1 लाख रुपये दंड: Chimiya, JioMart, Talk Pro, MaskMan Toys. दरम्यान, Meesho, Meta, Chimiya, JioMart आणि Talk Pro यांनी दंड भरला आहे. बाकी कंपन्यांचा दंड अद्याप प्रलंबित आहे.
काय आढळलं?
- Flipkart वर वॉकी-टॉकीच्या हजारो युनिट्स विकले, ज्यात फ्रिक्वेन्सी किंवा प्रमाणपत्राची माहिती दिलेली नव्हती.
- Amazon वर 2023 ते 2025 पर्यंत 2,602 युनिट्स विकल्या गेले.
- Meesho वर एकाच विक्रेत्यानं 2,209 युनिट्स विकले.
- Facebook Marketplace वर 710 लिस्टिंग्स काढून टाकण्यात आल्या.
- Talk Pro नं "100% कायदेशीर" आणि "परवाना-मुक्त" असा खोटा दावा केला होता.
प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी
कंपन्यांनी म्हटलं की आम्ही फक्त मध्यस्थ (intermediary) आहोत. पण CCPA त्यांचं म्हणणे नाकारलंय. प्लॅटफॉर्मनं उत्पादनांची यादी, प्रचार आणि विक्री सुलभ केली तर त्यांची जबाबदारी आहे. त्यांनी योग्य तपासणी करणे आवश्यक आहे, असं CCPA नं सांगितलंय.
नवीन नियम
- CCPA नं 2025 मध्ये नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.
- लिस्टिंगपूर्वी फ्रिक्वेन्सी आणि ETA तपासणे बंधनकारक आहे.
- परवानगीची पूर्ण माहिती देणे
- खोट्या जाहिराती बंद करणे
- ऑटोमॅटिक तपासणी आणि काढून टाकण्याची व्यवस्था
आता यापुढं मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना स्वतः ऑडिट करून प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्रसिद्ध करावं लागणार आहे.
कारवाई का म्हत्वाची?
अशा बेकायदेशीर वॉकी-टॉकीमुळं पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या संवादात व्यत्यय येऊ शकतो. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळं कायद्याचं उल्लंघन होऊन ग्राहकांची फसवणूक होते. आणखी काही कंपन्यांची (Antriksh Technologies, IndiaMart, TradeIndia इ.) चौकशी सुरू आहे. त्यांच्यावर चौकशी झाल्यानंतर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
