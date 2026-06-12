पीपीआय नियामक बदलांबाबत सावधगिरी: डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक समावेशनाला धोका - पहिले इंडिया फाउंडेशन
पहिले इंडिया फाउंडेशनच्या श्वेतपत्रिकेनुसार, पीपीआय नियामक बदलांमुळं डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक समावेशनाला धोका निर्माण होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
Published : June 12, 2026 at 12:18 PM IST
मुंबई:पहिले इंडिया फाउंडेशननं प्रसिद्ध केलेल्या नवीन श्वेतपत्रिकेत भारतातील प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (पीपीआय) क्षेत्रातील प्रस्तावित नियामक बदलांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. बदल काळजीपूर्वक न केल्यास डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार, आर्थिक समावेशन आणि सामान्य ग्राहकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
पीपीआयची भूमिका: ‘प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स आणि भारताची डिजिटल पेमेंट परिसंस्था: नियामक उद्दिष्टांचा अवलंब, समावेश आणि नवोपक्रमाशी समतोल साधणे’ या शीर्षकाच्या श्वेतपत्रिकेत आरबीआयच्या सहा वर्षांहून अधिक काळाच्या डेटाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये पीपीआयची संख्या 98,699 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. ही संख्या भारताच्या डिजिटल पेमेंट पायाभूत संरचनेचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे.
अहवालानुसार, पीपीआय हे पहिल्यांदा डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्यांसाठी प्रवेशद्वार म्हणून काम करतात. गिग वर्कर्स, छोटे व्यापारी, एमएसएमई आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांसाठी ते विशेषतः उपयुक्त ठरलं आहे. आरबीआयच्या डिजिटल पेमेंट इंडेक्स (DPI) मध्ये सप्टेंबर 2020 मधील 217.74 वरून सप्टेंबर 2025 पर्यंत 516.76 इतकी झालेली 137% वाढ याचं प्रमाण आहे.
जोखीम-आधारित नियामक चौकट आवश्यक : श्वेतपत्रिकेत एक प्रमाणबद्ध, जोखीम-आधारित नियामक चौकटीची शिफारस केली आहे. त्यात कमी-मूल्य, उच्च-वारंवारता व्यवहारांचं संरक्षण, नियामक बदलांपूर्वी परिणाम मूल्यांकन, ग्राहक संरक्षण आणि सुलभता यांचा समतोल, तसंच टप्प्याटप्प्यानं अंमलबजावणी यावर भर देण्यात आला आहे.
याबाबत डॉ. सुयोग दांडेकर म्हणाले, “पीपीआय लाखो वापरकर्त्यांसाठी सोयीचं माध्यम बनलं आहेत. नियामक उपाय पुराव्यावर आधारित आणि सेवांच्या स्वीकारार्हतेला पूरक असावेत.” 'नाविन्य आणि सोय यांच्या संयोगावर डिजिटल पेमेंट यशस्वी होत असल्याचं सह-लेखिका सुरभी सिंग यांनी अधोरेखित केलं.
राष्ट्रीय धोरणात्मक महत्त्व : पीपीआय डिजिटल पेमेंट स्वीकार, आर्थिक समावेशन, जीवन सुकरता आणि स्पर्धा वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अहवालात पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मितीची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
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