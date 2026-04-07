टोल प्लाझावर 10 एप्रिलपासून कॅश बंद, फास्टॅग अनिवार्य; PhonePe केल्यास आकारलं जाणार जास्त शुल्क
10 एप्रिल 2026 पासून नॅशनल हायवेवरील सर्व टोल प्लाझावर कॅश पेमेंट बंद होणार आहे. फास्टॅग अनिवार्य राहील, UPI दुसरा पर्याय असेल.
Published : April 7, 2026 at 5:12 PM IST
मुंबई : देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील प्रवास आता पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे. सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयानं (MoRTH) 10 एप्रिल 2026 पासून नॅशनल हायवेवरील सर्व टोल प्लाझावर (Toll Plazas) कॅश पेमेंट पूर्णपणे बंद करण्याची घोषणा केलीय. यामुळं टोल गेट्सवर लागणाऱ्या लांब रांगा कमी होतील आणि प्रवाशांचा प्रवास अधिक वेगवान व सोपा होईल. NHAI च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, फास्टॅग हा टोल संकलनाचा मुख्य मार्ग राहील, तर फास्टॅग नसलेल्या किंवा वैध फास्टॅग नसलेल्या वाहनांसाठी UPI हा दुसरे पर्याय उपलब्ध असेल. मात्र, UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्यांना सामान्य टोलच्या 1.25 पट रक्कम भरावी लागेल. हा बदल टोल व्यवस्थेला अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी आणि डिजिटल इंडियाच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. यापूर्वी कॅश पेमेंटमुळं होणाऱ्या विलंब आणि गोंधळ टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कॅश बंदीचें नियम काय: MoRTH च्या अधिसूचनेनुसार, (Ministry of Road Transport and Highways, Government of India) जर एखादं वाहन फास्टॅग (FASTag Pass) किंवा वैध फास्टॅगशिवाय टोल प्लाझा ओलांडतं आणि UPI नं पेमेंट करण्याचा पर्याय निवडतं, तर त्या वाहनाच्या श्रेणीनुसार लागू असलेल्या यूजर फीचा 1.25 पट भरणा करावा लागेल. जर ड्रायव्हर किंवा मालक या नियमांचं पालन करत नसेल, तर नियम 14 नुसार कारवाई केली जाईल, ज्यात दंड किंवा ई-नोटीस समाविष्ट असू शकते. हे नियम राष्ट्रीय महामार्ग (NH) आणि राष्ट्रीय एक्सप्रेसवेवर लागू होतील. यामुळं प्रवाशांना आता कॅश सोबत बाळगण्याची गरज राहणार नाही. फास्टॅग असलेल्या वाहनांसाठी थेट डिडक्शन होईल, तर इतरांसाठी UPI उपलब्ध असेल. मात्र, UPI चा वापर महागात पडेल, त्यामुळं सर्व प्रवाशांना फास्टॅग सक्रिय ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
वार्षिक फास्टॅग पास महागला : NHAI नं फायनान्शिअल इयर 2026-27 साठी फास्टॅग एनुअल पासची किंमत वाढवली आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून हा पास 3,075 रुपयांना उपलब्ध असेल. पूर्वी ही किंमत 3,000 रुपये होती. वार्षिक पास 50 लाखांपेक्षा जास्त वापरकर्त्यांनी सक्रिय केला असून, 26.55 कोटींहून अधिक ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांवरील एकूण कार ट्रान्झॅक्शनपैकी सुमारे 28 टक्के आता या पासद्वारे होत आहेत. हे पास कार, जीप आणि व्हॅन सारख्या नॉन-कमर्शियल प्रायव्हेट वाहनांसाठी आहे.
फास्टॅग वार्षिक पास म्हणजे काय? : फास्टॅग वार्षिक पास ही एक प्रीपेड टोल योजना आहे, जी वार्षिक टोल भरण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. यामुळे 60 किलोमीटरच्या परिसरातील टोल प्लाझावर होणाऱ्या समस्यांवर तोडगा निघेल. एका सिंगल, परवडणाऱ्या ट्रान्झॅक्शनद्वारे टोल पेमेंट सोपं होईल. वेटिंग टाइम कमी होईल, गर्दी आणि वाद कमी होतील. या पाससाठी नवीन फास्टॅग खरेदी करण्याची गरज नाही. तुमचा विद्यमान फास्टॅग सक्रिय आणि वाहन रजिस्ट्रेशन नंबरशी जोडलेला असावा. हा पास फक्त NHAI आणि MoRTH अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवर लागू आहे. राज्य महामार्ग किंवा महानगरपालिका टोल रस्त्यांवर हा पास काम करणार नाही.
पास कुठे काम करेल आणि कसे सक्रिय कराल? : फास्टॅग वार्षिक पास फक्त NHAI द्वारे संचालित राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवर काम करेल. उदाहरणार्थ, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नासिक, मुंबई-सूरत इत्यादी. राज्य संचालित रस्त्यांवर (जसे मुंबई-पुणे, समृद्धी महामार्ग) सामान्य फास्टॅग किंवा टोल लागू राहील.
- सक्रिय करण्यासाठी काय करावं:
- राजमार्ग यात्रा (Rajmargyatra) मोबाइल अॅप किंवा NHAI पोर्टलवर जा.
- वाहन आणि फास्टॅगची पात्रता तपासा.
- 3,075 रुपये पेमेंट करा.
- पेमेंट कन्फर्म झाल्यानंतर 2 तासांत पास सक्रिय होईल.
नॉन-ट्रान्सफरेबल पास : हा पास 1 वर्ष किंवा 200 टोल ओलांडण्यापर्यंत वैध राहील. तो नॉन-ट्रान्सफरेबल आहे आणि फक्त नोंदणीकृत वाहनावरच वापरता येईल. बारंबार रिचार्ज करण्याची गरज नाही, ज्यामुळं दैनंदिन प्रवासींसाठी उपयुक्त आहे. हा बदल प्रवाशांसाठी सोयीसाठी आहे, मात्र फास्टॅग सक्रिय ठेवणे आणि नियम पाळणे आवश्यक आहे. वारंवार प्रवास करणाऱ्यांसाठी वार्षिक पास फायद्याचा ठरू शकतो. अधिक माहितीसाठी Rajmargyatra अॅप डाउनलोड करा किंवा NHAI वेबसाइट पहा.