आजपासून टोल प्लाझावर कॅश बंदी, फास्टॅग अनिवार्य; UPI वर 1.256 पट शुल्क, वार्षिक पास महागला
आजपासून नॅशनल हायवेवरील सर्व टोल प्लाझावर कॅश बंद (New Toll Plaza Rules) झाली असून फास्टॅग अनिवार्य आहे.
Published : April 10, 2026 at 7:01 AM IST
मुंबई : देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल प्लाझावर (Toll Plazas) कॅश पेमेंटची सुविधा आजपासून बंद (New Toll Plaza Rules) झालीय. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) च्या अधिसूचनेनुसार, आजपासून सर्व नॅशनल हायवेवरील टोल प्लाझावर कॅश स्वीकारलं जाणार नाही. फास्टॅग (FASTag) हा मुख्य पेमेंट मोड राहील, तर वैध फास्टॅग नसलेल्या वाहनांसाठी UPI पर्याय उपलब्ध असेल. मात्र, UPI द्वारे पेमेंट केल्यास सामान्य टोल शुल्काच्या 1.25 पट (25 टक्के जास्त) रक्कम भरावी लागेल. हा बदल टोल संकलन प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि डिजिटल करण्याच्या दिशेनं MoRTH चं महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.
कॅश बंदीचे नियम काय आहेत : MoRTH च्या अधिसूचनेनुसार, फास्टॅग किंवा वैध फास्टॅगशिवाय टोल प्लाझा ओलांडणाऱ्या वाहनांना UPI नं पेमेंट करावं लागेल. यासाठी वाहनाच्या श्रेणीनुसार लागू यूजर फीचा 1.25 पट भरणा करावा लागेल. नियमांचं पालन न केल्यास (New Toll Rules) नियम 14 अंतर्गत कारवाई होऊ शकते, ज्यात दंड किंवा ई-नोटीसचा समावेश आहे. हे नियम फक्त राष्ट्रीय महामार्ग (NH) आणि राष्ट्रीय एक्सप्रेसवेवर लागू होतील. राज्य महामार्ग किंवा महानगरपालिका टोल रस्त्यांवर पूर्वीप्रमाणे नियम राहतील. या बदलामुळं टोल गेट्सवर लागणाऱ्या लांब रांगा कमी होतील, विलंब टाळला जाईल आणि प्रवाशांचा प्रवास वेगवान होईल. पूर्वी कॅश पेमेंटमुळं होणारा गोंधळ आणि वेळेचा अपव्यय आता संपणार आहे.
फास्टॅग सक्रिय ठेवा : NHAI च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, फास्टॅग हा प्राथमिक मार्ग राहील आणि UPI फक्त बैकअप पर्याय म्हणून काम करेल. प्रवाशांना कॅश सोबत बाळगण्याची गरज राहणार नाही. मात्र, UPI महागात पडणार असल्यानं सर्वांना फास्टॅग सक्रिय ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. ID कार्ड किंवा इतर सूट योजनाही आता बंद होतील.
वार्षिक फास्टॅग पास महागला : NHAI नं आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी फास्टॅग वार्षिक पासची किंमत वाढवली आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून हा पास 3,075 रुपयामध्ये उपलब्ध असेल. पूर्वी ही किंमत 3,000 रुपये होती. हा पास कार, जीप, व्हॅन सारख्या नॉन-कमर्शियल प्रायव्हेट वाहनांसाठी आहे. सध्या 50 लाखांपेक्षा जास्त वापरकर्त्यांनी हा वार्षिक पास सक्रिय केला असून, 26.55 कोटींहून अधिक ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांवरील कार ट्रान्झॅक्शनपैकी सुमारे 28 टक्के आता या पासद्वारे होत आहेत.
फास्टॅग वार्षिक पास म्हणजे काय? : फास्टॅग वार्षिक पास ही एक प्रीपेड टोल योजना आहे. यामुळं 60 किलोमीटर परिसरातील टोल प्लाझावर होणाऱ्या समस्यांवर तोडगा निघतो. एका सिंगल ट्रान्झॅक्शनद्वारे टोल पेमेंट सोपं होतं, वेटिंग टाइम कमी होतो आणि गर्दी-वाद टाळले जातात.
वैधता : पास 1 वर्ष किंवा 200 टोल ओलांडण्यापर्यंत वैध राहील. हा पास नॉन-ट्रान्सफरेबल आहे आणि फक्त नोंदणीकृत वाहनावरच वापरता येईल. विद्यमान फास्टॅग सक्रिय आणि वाहन रजिस्ट्रेशन नंबरशी लिंक असणे आवश्यक आहे. याला वारंवार रिचार्ज करण्याची गरज नाही, ज्यामुळं दैनंदिन किंवा वारंवार प्रवास करणाऱ्यांसाठी तो फायद्याचा ठरतो.
कुठं काम करेल? : हा पास फक्त NHAI द्वारे संचालित राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवर (उदा. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नासिक, मुंबई-सूरत) लागू आहे. राज्य संचालित रस्त्यांवर (जसे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे किंवा समृद्धी महामार्ग) सामान्य फास्टॅग किंवा टोल नियम लागू राहतील.
- पास कसा सक्रिय कराल? :
1. राजमार्ग यात्रा (Rajmargyatra) मोबाइल अॅप डाउनलोड करा किंवा NHAI अधिकृत पोर्टलवर जा.
2. वाहन आणि फास्टॅगची पात्रता तपासा.
3. 3,075 रुपये पेमेंट करा.
4. पेमेंट कन्फर्म झाल्यानंतर 2 तासांत पास सक्रिय होईल.
या पाससाठी नवीन फास्टॅग खरेदी करण्याची गरज नाही. अधिक माहितीसाठी Rajmargyatra अॅप किंवा NHAI वेबसाइट पहा.
प्रावाशांनो नियम पाळा: हा बदल डिजिटल इंडियाच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. फास्टॅग सक्रिय ठेवणे आणि नियम पाळणे प्रवाशांसाठी फायद्याचं ठरेल. वारंवार प्रवास करणाऱ्यांनी वार्षिक पास घेणे उचित राहील. फास्टॅग नसल्यास UPI नं जास्त शुल्क द्यावा लागेल, त्यामुळं आगाऊ तयारी करणं तुमच्या फायद्याचं आहे.