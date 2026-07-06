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भारतातील जून महिन्यात कार विक्रीत 29% वाढ; इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांचा विक्रमी वाटा

भारतातील जून कार विक्री 28.6% (car sales Increase) वाढलीय. यात वैकल्पिक इंधन वाहनांचा विक्रमी 40.4% वाटा आहे.

Car sales in India rose
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Canva)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 6, 2026 at 10:58 AM IST

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मुंबई : भारतातील किरकोळ कार विक्री जून महिन्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 28.6 टक्क्यांनी वाढली (Car sales increase in June) आहे. वैकल्पिक इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचा विक्रमी 40.4 टक्के वाटा नोंदवला गेला. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या किंमतींमुळं ही मागणी वाढली असल्याचं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशननं (FADA) सांगितलं.

CNG, हायब्रिड आणि EV ची विक्रीत जोरदार वाढ : जून महिन्यात भारतातील एकूण वाहन विक्री 21.8 टक्क्यांनी वाढून 26 लाख युनिट्सवर पोहोचली, जी जून महिन्यातील सर्वाधिक विक्री आहे. यामध्ये प्रवासी वाहनं आणि दुचाकींच्या मजबूत मागणीचा मोठा वाटा आहे. कार विक्री 4 लाख 10 हजार 853 युनिट्सवर गेली. यापैकी सीएनजी वाहनांचा वाटा 24.3 टक्के, हायब्रिड वाहनांचा 8.3 टक्के आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा 7.8 टक्के इतका आहे. वैकल्पिक इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचा एकूण वाटा 40.4 टक्क्यांवर पोहोचून नवा विक्रम नोंदवला गेला. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्यानं ग्राहक आता इंधन-कार्यक्षम पर्यायांकडं वळले आहेत.

कार बुकिंगमध्ये 40 टक्के वाढ : मे महिन्यात इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळं भारत सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती किमान चार वेळा वाढवल्या होत्या. या दरवाढीचा थेट परिणाम वाहन खरेदीवर दिसून आला. मारुती सुझुकीसारख्या प्रमुख कंपन्यांनी सीएनजी कार बुकिंगमध्ये 40 टक्के वाढ नोंदवली. दुचाकी क्षेत्रातही जोरदार वाढ दिसली. जून महिन्यात दुचाकी विक्री 21.2 टक्क्यांनी वाढून 18 लाख युनिट्सवर गेली. इलेक्ट्रिक दुचाकींचा वाटा प्रथमच 10.6 टक्क्यांवर पोहोचला, जो दुचाकी क्षेत्रातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

FADA नं सांगितलं की, इंधनाच्या वाढलेल्या खर्चामुळं ग्राहक आता दीर्घकाळात खर्च बचत करणाऱ्या वाहनांकडं आकर्षित होत आहेत. सीएनजी, हायब्रिड आणि पूर्ण इलेक्ट्रिक पर्याय लोकप्रिय होत आहेत. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा ट्रेंड पुढील महिन्यांतही कायम राहण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासामुळं EV क्षेत्राला बळ मिळत आहे. हायब्रिड तंत्रज्ञान देखील मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी आकर्षक ठरत आहे. जून महिन्यातील ही विक्री आकडेवारी भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या मजबूत दर्शवतेय.

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