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जिओच्या ग्राहकांसाठी खास ऑफर, 12 महिन्यांसाठी 'कॅनव्हा प्रो' फ्री...

जिओनं ग्राहकांसाठी खास ऑफर आणली आहे. कॅनव्हा प्रो आता 12 महिने पूर्णपणे मोफत वापरता येणार आहे.

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जिओ ग्राहकांसाठी कॅनव्हा प्रो फ्री (Jio)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2026 at 7:00 PM IST

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मुंबई : जिओ ग्राहकांना आता कॅनव्हाचं प्रीमियम डिझाइन टूल्स कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय वापरता येणार आहेत. जियो आणि कॅनव्हा यांच्यातील भागीदारीअंतर्गत पात्र ग्राहकांना कॅनव्हा प्रो किंवा कॅनव्हा प्रो लाइट 12 महिने पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे. कंपनीच्या मते या ऑफरचे मुल्य 4,000 पर्यंत असून 16 सप्टेंबरपासून मायजियो अॅपद्वारे सक्रिय करता येईल.

कोणत्या प्लॅनवर कोणती सेवा? : ग्राहकांना कोणती कॅनव्हा सेवा मिळेल हे त्यांच्या जियो रिचार्ज प्लॅनवर अवलंबून असेल. 399 च्या प्लॅनवर कॅनव्हा प्रो उपलब्ध असेल, तर 349 आणि त्यावरील पात्र 2 जीबी/दिन डेटा प्लॅन्सवर कॅनव्हा प्रो लाइट मिळेल. या ऑफरसाठी कोणतेही अतिरिक्त किंवा लपलेलं शुल्क आकारलं जाणार नाही.

विद्यार्थी, क्रिएटर्स आणि उद्योजकांसाठी मोठी संधी : विद्यार्थी, कंटेंट क्रिएटर्स, व्यावसायिक आणि छोटे उद्योजक या सुविधाचा थेट फायदा घेऊ शकतात. कॅनव्हाच्या मदतीनं शाळेच्या प्रकल्पांसाठी, सोशल मीडिया पोस्ट्ससाठी, प्रेझेंटेशनसाठी, मार्केटिंग मटेरियलसाठी आणि सणासुदीच्या शुभेच्छा कार्ड्ससाठी आकर्षक डिझाइन्स थेट मोबाइलवरून तयार करता येतील. हिंदीसह अनेक भारतीय भाषांमध्ये कंटेंट तयार करण्याची सुविधाही उपलब्ध असेल.

कॅनव्हा प्रो लाइट आणि प्रो मध्ये काय विशेष? : कॅनव्हा प्रो लाइट मध्ये बॅकग्राउंड रिमूव्हर, मॅजिक रिसाइज आणि 50 जीबी क्लाउड स्टोरेज यांसारख्या वैशिष्ट्यांसह लाखो प्रीमियम टेम्प्लेट्स, फोटोज, व्हिडिओज आणि फॉन्ट्स मिळतील. तर कॅनव्हा प्रो मध्ये कॅनव्हा एआय, कंटेंट प्लॅनर, अधिक एआय वापर मर्यादा आणि 100 जीबी क्लाउड स्टोरेज यांसारखी अतिरिक्त वैशिष्ट्ये उपलब्ध असतील.

“या भागीदारीद्वारे जियो कोट्यवधी भारतीयांना एआय-आधारित डिझाइन टूल्स मोफत उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. यामुळे विद्यार्थी, क्रिएटर्स आणि छोटे उद्योजक त्यांच्या आवडत्या भाषेत शिकणे आणि काम करणे अधिक सोपे होईल.”- किरण थॉमस, अध्यक्ष रिलायन्स इंडस्ट्रीज

ऑफर कसी सक्रिय करावी? : पात्र जियो ग्राहकांनी मायजियो अॅप उघडून कॅनव्हा ऑफरवर टॅप करणे पुरेसे आहे. त्यानंतर ते थेट डिझाइन्स तयार करणे सुरू करू शकतात. ऑफर 16 सप्टेंबरपासून सुरू होत असल्यानं ग्राहकांनी वेळेवर सक्रिय करून 12 महिन्यांचा पूर्ण लाभ घ्यावा.

ही भागीदारी डिजिटल क्रिएटिव्हिटीला प्रोत्साहन देणारी महत्त्वाची पाऊल आहे. जियोच्या विस्तृत नेटवर्कमुळं लाखो वापरकर्ते आता व्यावसायिक स्तरावरील डिझाइन टूल्स सहज वापरू शकतील. विशेषतः ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागातील विद्यार्थी, छोटे व्यवसाय यांचा फायदा होईल. कॅनव्हाचा भारतीय भाषांतील सपोर्ट आणि एआय फीचर्स यामुळं कंटेंट निर्माण अधिक वेगवान आणि आकर्षक होईल. जियो ग्राहकांनी आपल्या प्लॅनची पात्रता तपासून लवकरात लवकर ऑफर सक्रिय करावी, जेणेकरून संपूर्ण वर्षभर मोफत प्रीमियम अनुभव मिळेल.

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