कॅनव्हाचा मोठा दणका: 1,271 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढलं, हायब्रीड मॉडेलमध्येही बदल, 6 महिने घरबसल्या पगार
कॅनव्हानं 1,271 कर्मचाऱ्यांची (22 टक्के) कपात करत तब्बल 6 महिन्यांच्या पगारासह मोठं सेवामुक्त पॅकेज जाहीर केलं आहे.
Published : November 4, 2026 at 3:20 PM IST
मुंबई : जागतिक पातळीवर डिझायनिंग क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या कॅनव्हा (Canva) कंपनीनं आपल्या व्यवसायाची पुनर्रचना (Restructuring) करण्याची घोषणा केली आहे. या मोठ्या बदलाचा फटका कंपनीच्या जागतिक वर्कफोर्समधील 20 टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच जवळपास 22 टक्के कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे आणि मंदावलेला विकासदर (Slower Growth) या कारणांमुळं कंपनीनं हे पाऊल उचलल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या फेररचनेअंतर्गत कंपनी अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करणार आहे, काहींना स्थलांतर (Relocation) करण्यास सांगितलं जाणार आहे, तर काहींच्या भूमिकांमध्ये बदल केले जाणार आहेत. कॅनव्हाचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मेलानी पर्किन्स यांनी बुधवारी कर्मचाऱ्यांशी शेअर केलेल्या एका अंतर्गत मेमोमध्ये ही माहिती दिली. पर्किन्स यांनी या निर्णयाचं वर्णन कंपनीच्या 13 वर्षांच्या इतिहासातील 'सर्वात कठीण क्षण' असं केलं आहे.
Faarking hell: Canva announces deep lay offs hitting 22 per cent of its employees. https://t.co/TKfovS7bPv— Mark Di Stefano (@MarkDiStef) November 3, 2026
मंद विकासदरामुळं पुनर्रचना अपरिहार्य : कॅन्व्हा कंपनीचे कामकाज जगातील 37 देशांमध्ये चालते. मात्र, कोणत्या देशातील टीम किंवा कोणत्या कार्यालयाला याचा सर्वाधिक फटका बसेल, हे कंपनीनं अद्याप जाहीर केलेलं नाही. एकूण 1,271 कर्मचाऱ्यांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे. सीईओ मेलानी पर्किन्स यांनी सांगितलं की, गेल्या दशकभरात पहिल्यांदाच कंपनीचा विकासदर मंदावला असून हे वर्ष कंपनीसाठी आजवरचं सर्वात आव्हानात्मक वर्ष ठरलं आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कंपनीनं अनेक पर्यायांचा विचार केला, परंतु व्यवसायाला पुढील टप्प्यासाठी तयार करण्यासाठी छोटे-मोठे बदल पुरेसे ठरणार नाहीत, या निष्कर्षाप्रत कंपनी आली.
नवीन कार्यसंस्कृती : या पुनर्रचनेचा मुख्य उद्देश कंपनीला पुन्हा एकदा लहान, अधिक सक्षम स्वरूपात उभे करणे आहे. या अंतर्गत कॅनव्हा आपल्या प्रॉडक्ट (Product), ग्रोथ (Growth) आणि प्लॅटफॉर्म (Platform) या तीन महत्त्वाच्या टीम्स एकत्र करून एकच 'प्रॉडक्ट ऑर्गनायझेशन' (Product Organisation) तयार करणार आहे. व्यवस्थापनाचे स्तर कमी करणे, उप-विशेषीकरण (Subspecialisation) मर्यादित करणे आणि एकाच स्वरूपाच्या ओव्हरलॅपिंग जबाबदाऱ्यांचं सुलभीकरण करणे हा यामागील हेतू आहे. या नवीन रचनेमुळं कर्मचाऱ्यांमध्ये कामाची स्पष्टता आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य वाढेल, असा विश्वास कंपनीनं व्यक्त केला आहे.
This is a masterclass in how to handle layoffs. Today, Canva CEO’s announcement is next-level classy. Thoughtful, honest and generous. CEOs worldwide should take note! Canva is laying off 22% of its workforce, but look at how they’re handling it. 6 months of salary, 12 months of healthcare, career support, removal of the equity vesting cliff, a $10,000 fund for employees who want to start their own business, and even letting employees keep their MacBooks. You can’t always avoid layoffs, but you can choose how you treat people when they leave.— Jasveer Singh (@jasveer10) November 4, 2026
'वर्क फ्रॉम ऑफिस'वर भर : नवीन धोरणानुसार, ऑस्ट्रेलियातील सिडनी शहर हे कॅनव्हाच्या प्रॉडक्ट टीम्स आणि जवळून काम कराव्या लागणाऱ्या इतर महत्त्वाच्या भूमिकांसाठी मुख्य केंद्र (Primary Home) असणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना सिडनी किंवा इतर केंद्रीय हबमध्ये स्थलांतरित होण्यास सांगितलं जाईल, त्यांना कंपनीकडून पूर्ण सहकार्य आणि मदत दिली जाईल. याशिवाय, जानेवारी 2327 पासून, बहुतांश हायब्रीड (घरी आणि ऑफिसमधून काम करणाऱ्या) कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या ठिकाणानुसार आठवड्यातून किमान दोन ते तीन दिवस कार्यालयात येऊन काम करणे बंधनकारक केलं जाणार आहे. यामुळे प्रत्यक्ष संवाद आणि सहकार्य वाढण्यास मदत होईल, असं कंपनीचं म्हणणे आहे.
बाहेर पडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पॅकेज : कामावरून कमी केल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कॅनव्हानं अत्यंत मोठं सेवामुक्त (Severance) पॅकेज जाहीर केलं आहे. प्रभावित झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, ते कोणत्याही देशात असले तरी, किमान 6 महिन्यांचा पगार दिला जाईल. तसंच, गेल्या वर्षात रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी असणारी एक वर्षाची 'स्टॉक वेस्टिंग क्लिफ' (Vesting Cliff) अटही काढून टाकण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना कंपनीनं दिलेले मॅकबुक (MacBook) स्वतःकडेच ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, कारण अनेकांकडं स्वतःचा वैयक्तिक लॅपटॉप नसू शकतो. याशिवाय, पुढील नोकरी शोधण्यासाठी 12 महिन्यांचे 'लिंक्डइन प्रीमियम' सबस्क्रिप्शन, वैयक्तिक करिअर कोचिंग आणि इंटरव्यूची तयारी करून घेतली जाईल. तसंच बाधित कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबाला पुढील वर्षभर आरोग्य विमा आणि 'कॅन्व्हा केअर' या कर्मचारी सहाय्यता कार्यक्रमाचा लाभ घेता येणार आहे.
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