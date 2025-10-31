कॅनव्हाची नवीन डिजिटल मार्केटिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंग टूल्स सादर
कॅनव्हानं एआय व्हिज्युअल सूट आणि अॅफिनिटी एकीकरणासह क्रिएटिव्ह ऑपरेटिंग सिस्टम सादर केलीय.
Published : October 31, 2025 at 3:16 PM IST
हैदराबाद : प्रसिद्ध डिझाइन प्लॅटफॉर्म कॅनव्हा आता एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) च्या मदतीनं क्रांतिकारी बदल घेऊन येत आहे. कंपनीनं 'वर्ल्ड-फर्स्ट' डिझाइन-फोकस्ड एआय मॉडेल विकसित केलं असून, त्यावर आधारित नवीन डिजिटल मार्केटिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंग साधनं लॉंच केली आहेत.
क्रिएटिव्ह ऑपरेटिंग सिस्टम
हे बदल कॅनव्हाच्या विज्युअल स्वीट वर्कप्लेस प्रोडक्ट्समधील एकूण बदलाचा भाग आहे, ज्याला कंपनी 'क्रिएटिव्ह ऑपरेटिंग सिस्टम' म्हणून संबोधलं आहे. हे पारंपरिक ऑपरेटिंग सिस्टम नसून, विविध टास्क-स्पेसिफिक टूल्स, एआय आणि प्लॅटफॉर्म इंटरफेसचा एकत्रित संदर्भ आहे. कॅनव्हाच्या सहसंस्थापक कॅमरॉन अॅडम्स यांनी द व्हर्जला सांगितलं, "आम्ही अनेक नावांवर विचार केला, पण 'ऑपरेटिंग सिस्टम' हे खरंच आमच्याशी जुळलं. हे एक खरे ऑपरेशन सिस्टम आहे. ते केवळ अॅप्लिकेशन लेयरपेक्षा पुढे गेले असून, संपूर्ण क्रिएटिव्ह प्रक्रिया आणि वर्कफ्लोज चालवण्यासाठी उपयुक्त आहे."
प्रीमियम सबस्क्रिप्शन
या बदलांमुळे वापरकर्त्यांना सोपे आणि प्रभावी अनुभव मिळेल, विशेषतः मार्केटिंग टीम्ससाठी. कॅनव्हाने आता Google किंवा Microsoft च्या वर्कप्लेस अॅप्सला पर्याय म्हणून स्वतःचे उत्पादने मजबूत केली आहेत. मात्र, प्रीमियम सबस्क्रिप्शनद्वारे उपलब्ध असलेल्या या फीचर्समुळे काही वापरकर्त्यांमध्ये असंतोषही आहे.
मुख्य बदल आणि नवीन वैशिष्ट्ये
कॅनव्हानं त्याच्या व्हिडिओ एडिटरला पूर्णपणे रिडिझाइन केलं आहे, ज्यामुळं अनुभवी एडिटर्सशिवायही याचा वापर सोपा झाला आहे. नवीन टेम्पलेट लायब्ररी आणि सिम्प्लिफाईड टाइमलाइनमुळं फुटेज ट्रिमिंग, सिंकिंग आणि लेयरिंग करणे सोपं आहे. फॉर्म्स हे नवीन टूल Google Forms सारखे फीडबॅक गोळा करण्यासाठी देण्यात आलं आहे, ज्यामुळे डेटा थेट कॅनव्हामध्येच आणता येईल आणि तो कॅनव्हा शीट्समध्ये ऑटोमॅटिक इम्पोर्ट होईल.
मार्केटिंग टूल्सवर विशेष भर देत, कॅनव्हानं 'कॅनव्हा ग्रो' हे नवीन मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म लॉंच केला. यात मार्केटर्सना एआयच्या मदतीनं जाहिराती डिझाइन करणे, लॉंच करणे आणि त्यांचे पर्फॉर्मन्स ट्रॅक करणे शक्य आहे. हे एआय पर्फॉर्मन्स डेटापासून शिकते, ज्यामुळे प्रत्येक कॅम्पेन अधिक स्मार्ट आणि प्रभावी होतं. तसंच, 'ईमेल डिझाइन' प्रोडक्टमुळं मार्केटिंग टीम्सना कोडिंगशिवाय किंवा मेलचिम्प सारख्या प्लॅटफॉर्मवर स्विच न करता ब्रँडेड ईमेल कॅम्पेन्स तयार करणं आणि एक्सपोर्ट करणं शक्य झालं आहे. हे सर्व फीचर्स कंपनीच्या नवीन इन-हाऊस एआय मॉडेलद्वारे चालवले जातात, जे विशेषतः 'डिझाइनच्या समस्येला समजण्यासाठी' प्रशिक्षित केले आहे.या अपग्रेडेड एआय अनुभवांना प्लॅटफॉर्मवर एम्बेड केलं गेलं आहे, ज्यामुळं डिझाइन प्रक्रिया अधिक स्मूथ होते, असं कॅनव्हानं म्हटलं आहे.
कॅनव्हासमोरील आव्हाने
कॅनव्हान वेब-बेस्ड ग्राफिक डिझाइन प्लॅटफॉर्मपासून प्रवास केला आहे. सुरुवातीला मार्केटर्ससाठी सोपे क्रिएटिव्ह टूल्स देणाऱ्या या कंपनीनं आता Google आणि Microsoft च्या उत्पादनांना टक्कर देण्यासाठी फोकस केला आहे. त्यांच्या सर्व सेवा ते एकाच प्लॅटफॉर्मवर देताय. एआय सबस्क्रिप्शनची किंमत वाढल्याबद्दल अॅडम्स यांनी सांगितलं की, सध्या अशी सबस्क्रिप्शनची योजना नाही. तरीही, कॅनव्हा मार्केटिंग टीम्ससाठी 'क्रिएटिव्ह ऑपरेटिंग सिस्टम' म्हणून मजबूत स्थिती निर्माण करत आहे, ज्यामुळं डिझाइन आणि मार्केटिंग प्रक्रिया अधिक एकात्मिक होईल. या बदलांमुळं क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीत नवीन क्रांती येईल, विशेषतः छोट्या आणि मध्यम व्यवसायांसाठी.
