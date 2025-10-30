ETV Bharat / technology

कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन : स्पॅम कॉल्सविरुद्ध सरकारचा मोठा निर्णय

दूरसंचार विभाग टेलिकॉम ऑपरेटर कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन नावाचे एक नवीन वैशिष्ट्य प्रायोगिक तत्त्वावर आणत आहेत. यामुळे वापरकर्त्यांना इनकमिंग कॉलवर कॉलरचं नाव पाहता येईल.

Calling Name Presentation
कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन (Etv Bharat File Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 30, 2025 at 3:46 PM IST

हैदराबाद : भारत सरकारनं स्पॅम आणि फसव्या कॉल्स विरोधात मोहिम सुरू केलीय. दूरसंचार विभाग (DoT) कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन (CNAP) देशभरात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सुविधा ट्रूकॉलरसारख्या थर्ड-पार्टी अ‍ॅप्स सारखी आहे. त्यामुळं यापुढं वापरकर्त्यांना आता ट्रूकॉलरसारख्या थर्ड-पार्टी अ‍ॅप्स गरज भासणार नाहीय.

दूरसंचार विभाग (DoT) CNAP सुविधेचा पॅन-इंडिया रोलआऊटसाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. ही सुविधा SIM कार्डच्या KYC प्रक्रियेदरम्यान दिलेल्या मूळ नावावर आधारित असेल, ज्यामुळं कॉलरची ओळख अधिक विश्वासार्ह होईल. ट्रूकॉलरमध्ये कॉलर नाव संपादित करता येतं, ज्यामुळं खोटी माहिती पसरते; मात्र CNAP मध्ये असं करता येणार नाहीय. ही सुविधा डिजिटल घोटाळे आणि आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास आहे.

टेलिकॉम ऑपरेटर्सनी या प्रणालीच्या चाचण्या सुरू केल्या आहेत. वोडाफोन आयडिया हरियानामध्ये CNAP पायलट चालवत आहे, तर जिओही तिंथंच देशभरातील कॉल्ससाठी पायलट सुरू करणार आहे. DoT जलद अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील असून, ही सेवा लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याचं उद्दिष्ट आहे.

सुरुवातीला CNAP सुविधा आधुनिक 4G आणि 5G नेटवर्कवरील युजर्ससाठी उपलब्ध होईल. मात्र, जुन्या 2G नेटवर्कवरील सुमारे 20 कोटी युजर्सना ही सुविधा मिळणार नाही. यामुळं लोकांना कनेक्शन आणि डिव्हाइस अपग्रेड करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. स्मार्टफोन उत्पादकांना ही सुविधा त्यांच्या डिव्हाइसमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी मुदत दिली जाईल, जेणेकरून राष्ट्रीय स्तरावरील अंमलबजावणीसाठी सुसंगतता राहील.

टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाचं (TRAI) DoT सोबत CNAP सुविधा सर्व सबस्क्रायबर्ससाठी डिफॉल्टनुसार सक्रिय असावी, असं त्यांचं मत आहे. तरीही, DoT च्या मते युजर्सना ही सुविधा बंद करण्याचा पर्याय उपलब्ध असावा, जेणेकरून ते स्वतःच्या इच्छेनुसार याचा वापर करू शकतील.

ही सुविधा स्पॅम कॉल्सच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकते. KYC शी जोडलेली ओळख प्रमाणीकरणामुळं फसव्या कॉलर्सना आळा बसेल. सरकारच्या या पुढाकारामुळं युजर्सना सुरक्षित आणि विश्वासार्ह कॉलिंग अनुभव मिळेल. पायलट टप्प्यातील यशानंतर संपूर्ण देशात ही सुविधा लागू होईल, ज्यामुळं डिजिटल फसवणुकीत मोठी घट होईल.

TRAI आणि DoT च्या समन्वयानं ही सुविधा युजर्सच्या गोपनीयतेचा आणि सोयीचा विचार करून विकसित केली जात आहे. डिफॉल्ट ऑन असली तरी ऑप्ट-आऊट पर्यायामुळं युजर्सची निवड स्वातंत्र्य राहील. एकूणच, CNAP स्पॅम आणि फ्रॉडविरोधी लढाईत मोठा बदल घडवून आणेल. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळं भारतीय टेलिकॉम क्षेत्र अधिक सुरक्षित होईल.


