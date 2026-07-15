कॅबिनेटनं मंजूर केलं 2.19 लाख कोटींचे प्रकल्प: सेमीकॉन 2.0, मोबाइल उत्पादन योजना आणि युरिया धोरण
केंद्र सरकारनं बुधवारी 2.19 लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यात सेमीकॉन 2.0, मोबाइल उत्पादन योजना आणि युरिया धोरणाचा समावेश आहे.
Published : July 15, 2026 at 4:00 PM IST
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं बुधवारी एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत एकूण 2,19,353 कोटी रुपयांच्या सात प्रमुख निर्णयांना मंजुरी दिली. यामध्ये सेमीकॉन 2.0, मोबाइल फोन उत्पादन योजना (MPMS) आणि राष्ट्रीय युरिया गुंतवणूक धोरण-2026 यांचा समावेश आहे. याशिवाय वाराणसीतील पायाभूत सुविधा आणि रेल्वे प्रकल्पांना देखील मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयांमुळं भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला, सेमीकंडक्टर उद्योगाला आणि कृषी क्षेत्राला मोठा बूस्ट मिळणार आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माध्यमांना माहिती देताना सांगितलं की, आजच्या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
वाराणसी (काशी) साठी नवीन पायाभूत सुविधा : सरकारनं वाराणसीतील पायाभूत सुविधा विकासासाठी नवीन दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. यामध्ये दोन प्रमुख उन्नत मार्ग (एलिव्हेटेड कॉरिडोर) मंजूर करण्यात आले आहेत.
- नदी वरुणा बाजूनं 6/4लेन उन्नत मार्ग – 10,998 कोटी रुपये
- नदी गंगा बाजूने 6 लेन उन्नत मार्ग – 14,448 कोटी रुपये
या प्रकल्पांमुळं वाराणसीतील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि शहराच्या विकासाला गती मिळेल.
सेमीकॉन 2.0 आणि मोबाइल उत्पादन योजना : कॅबिनेटनं सेमीकॉन 2.0 ला 1,27,500 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह मंजुरी दिली. ही भारताची सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील महत्वाकांक्षी योजना आहे. यामुळं देशात अत्याधुनिक चिप उत्पादन, डिझाईन आणि असेंबली युनिट्स उभारली जाणार आहेत.याचबरोबर मोबाइल फोन उत्पादन योजना (MPMS) ला 62,500 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली. ही योजना सेमीकॉन 2.0 सोबत जोडली गेली असून, मोबाइल फोन आणि संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला प्रोत्साहन देणार आहे. दोन्ही योजनांमुळं भारत ‘चीन प्लस वन’ धोरणात मजबूत मुद्रा निर्माण करेल आणि ‘मेड इन इंडिया’ ला जागतिक स्तरावर बळकटी मिळेल.
युरिया उत्पादनात स्वावलंबन : कॅबिनेटनं राष्ट्रीय युरिया गुंतवणूक धोरण2026 मंजूर केलं. या धोरणाचा उद्देश भारताला युरिया उत्पादनात स्वावलंबी बनवणे हा आहे. सध्या भारत मोठ्या प्रमाणात युरिया आयात करतो. नव्या धोरणामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढेल, शेतकऱ्यांना सुलभ दरात खत उपलब्ध होईल आणि परकीय चलन खर्चात बचत होईल. ही एक धोरणात्मक मंजुरी असल्यानं यात वेगळी आर्थिक तरतूद दर्शवण्यात आलेली नाही.
रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी : रेल्वे क्षेत्रातील दोन महत्त्वाचे प्रकल्प देखील मंजूर झाले.
पारादीप-हरिदासपूर: रेल्वे मार्ग दुप्पट करण्यास 2,542 कोटी रुपये
डांगोआपोसी-राजखरसावन : दरम्यान चौथा रेल्वे मार्ग 1,365कोटी रुपये
या प्रकल्पांमुळे पूर्वेकडील औद्योगिक आणि खनिज क्षेत्रातील वाहतूक सुधारेल. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, “आजचे निर्णय भारताच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाला बळकटी देतील. सेमीकंडक्टर, मोबाइल उत्पादन, युरिया स्वावलंबन आणि पायाभूत सुविधा विकास हे सर्व क्षेत्र एकत्रितपणे अर्थव्यवस्थेला नवी गती देतील.” या सर्व निर्णयांमुळं दीर्घकाळात रोजगार निर्मिती, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि आर्थिक वाढीला चालना मिळणार आहे. विशेषतः वाराणसीसारख्या सांस्कृतिक शहराच्या आधुनिक विकासाला या निर्णयांचा फायदा होईल.