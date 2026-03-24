पासवर्डला रामराम! : बाईटसीलमुळं डेटा चोरी, हॅकिंग, सायबर हल्ल्यांचा धोका कमी
वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर डिजिटल सुरक्षितता सुनिश्चित करणारे ‘बाईटसील’ हे बायोमेट्रिक उपकरण पिंपरीच्या निखिलेश वाणी यांनी विकसित केलं असून केंद्र सरकारनं त्याची दखल घेतली आहे.
Published : March 24, 2026 at 5:26 PM IST
पुणे : वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर डिजिटल सुरक्षितता ही आज प्रत्येक नागरिकाची चिंता बनली आहे. पासवर्ड लक्षात ठेवणं, OTP टाईप करणं आणि वारंवार बदलणं याचा त्रास आता संपुष्टात येणार आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील तरुण सॉफ्टवेअर इंजिनिअर निखिलेश वाणी यांनी विकसित केलेल्या ‘बाईटसील’ या बायोमेट्रिक उपकरणानं डिजिटल जगात क्रांती घडवली आहे. तळहाच्या आकारा एव्हढं हे छोटे, हलकं आणि पूर्णपणे ‘मेड इन इंडिया’ उपकरण फक्त अंगठ्याच्या ठशानं ई-मेल, बँकिंग, सोशल मीडिया आणि ई-कॉमर्स अकाउंट्स उघडतं. केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागानं देशातील 75 स्टार्टअप्समध्ये याची दखल घेतली गेलीय.
बाईटसील कसं कार्य करतं?
बाईटसील हे मोबाईल,लॅपटॉपला USB किंवा वायरलेस पद्धतीनं सहज जोडता येतं. एकदा कनेक्ट केल्यानंतर वापरकर्त्याला कोणताही पासवर्ड किंवा OTP लक्षात ठेवावा लागत नाही. फक्त अंगठ्याचा स्पर्श करताच उपकरण फिंगरप्रिंट स्कॅन करून त्वरित लॉगिन करून देतं. ई-बँकिंग, जीमेल, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, अमेझॉन-सारख्या सर्व अकाउंट्ससाठी हे उपकरण वापरता येतं. यामुळं डिजिटल व्यवहार अतिशय जलद, सोपे आणि सुरक्षित होतात. सध्याच्या काळात सायबर गुन्ह्यांपैकी सुमारे 80 टक्के गुन्हे कमकुवत किंवा विसरलेल्या पासवर्डमुळं होतात. बाईटसीलमुळं ही समस्या पूर्णपणे संपुष्टात येऊ शकते.
डेटा सुरक्षा : सर्वात मोठे वैशिष्ट्य
बाईटसीलचं सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे वापरकर्त्याची कोणतीही वैयक्तिक माहिती क्लाउड किंवा बाह्य सर्व्हरवर साठवली (Save) जात नाही. सर्व डेटा उपकरणाच्या आत सुरक्षित चिपमध्ये राहतो. त्यामुळं हॅकिंग, डेटा चोरी किंवा फिशिंग हल्ल्यांचा धोका जवळपास शून्य होतो. हे उपकरण हलकं, मजबूत आणि वापरण्यास अतिशय सोयीस्कर आहे. यात पासवर्ड मॅनेजर, ऑटो-फिल आणि मल्टि-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.
निखिलेश वाणी यांची प्रेरणादायी कहाणी
निखिलेश वाणी यांनी 2017 साली या प्रकल्पाची सुरुवात केली. पहिल्या दोन वर्षांत तांत्रिक संशोधन, प्रोटोटाईप आणि आवश्यक साहित्य यासाठी खूप मेहनत घेतली. त्यानंतर उर्वरित काळात संपूर्ण उपकरण डिझाइन केलं. कव्हरपासून ते इंटरनल सर्किट, सॉफ्टवेअर आणि मॅन्युफॅक्चरिंगपर्यंत प्रत्येक भाग स्वतः त्यांनी तयार केला. कोणत्याही बाह्य कंपनीच्या तयार प्रॉडक्टचा वापर त्यांनी केला नाही. यामुळं हे उपकरण 100 टक्के स्वदेशी बनलंय. निखिलेश म्हणतात, “सायबर गुन्ह्यांचं प्रमाण वाढत आहे. पासवर्ड विसरणे किंवा कमकुवत पासवर्ड यावर उपाय शोधण्यासाठी आम्ही बाईटसील तयार केलं. युजरचा डेटा कधीही बाहेर जाणार नाही, हा आमचा मुख्य उद्देश होता.”
बाईटसीलचं भविष्य
सध्या बाईटसीलला बाजारात उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळत आहे. ऑनलाइन विक्रीत वाढ होत असून पुणे, मुंबई, दिल्लीसह देशभरातून ऑर्डर्स येत आहेत. एका ग्राहकानं सांगितलं, “पूर्वी अनेक पासवर्ड लक्षात ठेवणं त्रासदायक होतं. आता फक्त फिंगरप्रिंटनं सर्व अकाउंट्स उघडता (Open) करता येतात. बँकिंग आणि सोशल मीडिया वापरताना सुरक्षिततेची पूर्ण खात्री वाटते.” आगामी काळात हे उपकरण अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर उपलब्ध होणार आहे. याची किंमत फक्त तीन हजार रुपये ठेवण्यात आली असल्यानं सर्वसामान्य नागरिकांना ते सहज परवडेल. भविष्यात बाईटसीलमध्ये आणखी प्रगत वैशिष्ट्ये, जसं फेस रेकग्निशन किंवा आयरिस स्कॅन येण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल युगात सायबर सुरक्षा ही गरज बनली आहे. ‘बाईटसील’ सारख्या स्वदेशी उपकरणामुळं भारतात सायबर सुरक्षेचं नवं पर्व सुरू झालंय. पिंपरी-चिंचवडच्या निखिलेश वाणी यांच्यासारख्या तरुणांच्या नाविन्यपूर्ण संशोधनामुळं देश स्वावलंबी बनत आहे. पासवर्डचा त्रास संपवणारं हे उपकरण युवा उद्योजकांसाठी प्रेरणा ठरेल आणि डिजिटल भारताच्या स्वप्नाला बळकटी देणार आहे.
