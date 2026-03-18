BYD Seal 7 Anniversary Edition: भारतात लॉंच; 70,000 मध्ये बुकिंग सुरू

भारतात BYD Seal 7 च्या लाँचला एक वर्ष पूर्ण झाल्याचं औचित्य साधून, BYD नं ग्राहकांसाठी एक विशेष 'First Anniversary Edition' लॉंच केली आहे.

BYD Seal 7 Anniversary Edition
BYD Seal 7 Anniversary Edition (BYD)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 18, 2026 at 10:41 AM IST

मुंबई : BYD नं भारतीय बाजारात आपलं लोकप्रिय इलेक्ट्रिक SUV मॉडेल, 'Seal 7' ची 'First Anniversary Edition' लॉंच केली आहे. या विशेष आवृत्तीसह ग्राहकांसाठी आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध आहेत. या गाडीचं बुकिंग आता सुरू झालं असून, तुम्ही केवळ 70,000 च्या टोकन रकमेसह ही गाडी आरक्षित करू शकता. या आवृत्तीमध्ये गाडीची डिलिव्हरी (हस्तांतरण) समाविष्ट आहे. तसंच, यामध्ये वॉरंटीचे अतिरिक्त फायदेही मिळणार आहेत.

BYD Seal 7 Anniversary Edition: बॅटरी आणि तंत्रज्ञान
या SUV ची तांत्रिक वैशिष्ट्ये (Specifications) पूर्णपणे पहिल्यासाराखीच आहेत. कंपनीच्या नाविन्यपूर्ण 'Cell-to-Body' (CTB) बांधकाम तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या या गाडीमध्ये प्रगत 'Blade Battery' चा समावेश आहे. ही रचना गाडीची एकूण संरचनात्मक दृढता (structural rigidity) आणि सुरक्षितता लक्षणीयरीत्या वाढवते. एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, कमी-व्होल्टेजच्या बॅटरीसाठी LFP तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात आला आहे. या बॅटरीवर आता 8 वर्षे किंवा 1,50,000 किलोमीटरची विस्तारित वॉरंटी दिली जात आहे.'Intelligent Torque Adaptation Control' (iTAC) आणि 'Vehicle-to-Load' (VTOL) यांसारखी प्रगत वैशिष्ट्ये या गाडीत कायम ठेवण्यात आली आहेत. iTAC मुळं गाडीला उत्कृष्ट 'ट्रॅक्शन कंट्रोल' मिळतो, तर VTOL कार्यक्षमतेमुळं बाह्य उपकरणांना (external devices) थेट वीज पुरवणं शक्य होतं. या तांत्रिक वैशिष्ट्यांमुळं Seal 7 ही, सध्या भारतात उपलब्ध असलेल्या इतर इलेक्ट्रिक SUVs च्या तुलनेत अधिक सुरक्षित आणि बहुउद्देशीय (versatile) ठरते.

BYD Seal 7 Anniversary Edition: कामगिरी आणि रेंज
ही गाडी 0 ते 100 किमी/तास इतका वेग गाठण्यासाठी 4.5 सेकंद घेते, तर 'Premium' आवृत्तीला हाच वेग गाठण्यासाठी 6.7 सेकंद लागतात. या दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये 82.56 kWh क्षमतेचा बॅटरी पॅक बसवण्यात आला आहे. NEDC मानकांनुसार, 'Performance' आवृत्तीसाठी 542 किलोमीटर आणि 'Premium' आवृत्तीसाठी 567 किलोमीटर इतक्या रेंजचा (एका चार्जमधील प्रवासाच्या अंतराचा) दावा करण्यात आला आहे. ही रेंज शहरी भागातील तसंच महामार्गावरील प्रवासादरम्यानही विश्वासार्ह कामगिरीची खात्री देते. एकाच चार्जवर इतकं लांबचं अंतर कापण्याची क्षमता ही भारतीय ग्राहकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सोय आहे.

BYD Seal U 7 वी वर्धापन दिन आवृत्ती (7th Anniversary Edition): डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये
या वर्धापन दिन आवृत्तीमध्ये 'Tahiti Blue' (ताहिती ब्लू) रंगाची एक नवीन अंतर्गत सजावट (interior theme) पाहायला मिळते. ही थीम केबिनला एक ताजेतवानं आणि प्रीमियम स्वरूप प्रदान करते. बाह्य डिझाइनमध्ये मात्र, ब्रँडची वैशिष्ट्यपूर्ण अशी 'महासागरापासून प्रेरित' (Ocean-inspired) डिझाइन शैली कायम राखण्यात आली आहे. आतल्या बाजूला, केबिनमध्ये 15.6-इंचाचा फिरणारा टचस्क्रीन, क्विल्टेड नप्पा लेदरची अपहोल्स्ट्री, बहु-रंगी (multi-color) ॲम्बियंट लाइटिंग आणि पॅनोरॅमिक काचेचे छत (glass roof) यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. 12-स्पीकरची साऊंड सिस्टीम, हवेशीर आणि गरम होणाऱ्या (ventilated and heated) सीट्स, तसंच वायरलेस चार्जिंग यांसारखी वैशिष्ट्ये यातील प्रीमियम अनुभवात आणखी भर घालतात.

BYD Seal U 7 वी वर्धापन दिन आवृत्ती: किंमत
या गाडीच्या दोन्ही प्रकारांच्या (Trims)—'Premium' आणि 'Performance'—किमती अनुक्रमे 49.40 लाख आणि 54.90 लाख (एक्स-शोरूम) इतक्या आहेत. पहिल्या 1,100 खरेदीदारांना 11 kW क्षमतेचा होम चार्जर आणि तो बसवून घेण्याची सुविधा पूर्णपणे मोफत मिळेल. याव्यतिरिक्त, दोन वर्षांचे मोफत सेवा आणि देखभाल पॅकेज (service and maintenance package) देखील दिलं जाईल.

सुरुवातीच्या टप्प्यात ही गाडी स्वीकारणाऱ्या ग्राहकांसाठी (early adopters) या विशेष ऑफर्स अत्यंत आकर्षक आहेत. BYD च्या भारतातील EV श्रेणीमध्ये (lineup) आधीच Atto 3, e6 आणि Seal यांसारख्या मॉडेल्सचा समावेश आहे. ही वर्धापन दिन आवृत्ती बाजारातील कंपनीचे अस्तित्व आणखी मजबूत करेल अशी अपेक्षा आहे.

