ETV Bharat / technology

BYD eMax 7 Comfort लॉंच: किंमत 27.90 लाख, 485 किमी रेंज

BYD नं eMax 7 Comfort ट्रिम लॉंच केलीय. 71.8 kWh बॅटरीसह 485 किमी रेंज मिळणार असल्याचा दावा कंपनीनं केलीय.

BYD eMax 7 Comfort
BYD eMax 7 Comfort (BYD India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 2, 2026 at 10:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: BYD इंडियानं आपल्या लोकप्रिय eMax 7 इलेक्ट्रिक MPV च्या नवीन मिड-स्पेक 'कॉम्फर्ट' व्हेरिएंटची भारतात लॉन्चिंग केली आहे. ही नवीन ट्रिम 6-सीटरसाठी 27.90 लाख रुपये आणि 7-सीटरसाठी 28.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) या किंमतीत उपलब्ध आहे. कंपनीनं प्रीमियम आणि सुपिरियर व्हेरिएंटमधील सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्ये एकत्र करून ही नवी आवृत्ती तयार केली आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना चांगला पर्याय मिळेल.

मुख्य वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञान : नवीन eMax 7 Comfort मध्ये सुपिरियर व्हेरिएंटप्रमाणे मोठी 71.8 kWh बॅटरी देण्यात आली आहे. मात्र, इलेक्ट्रिक मोटर पॉवर प्रीमियम व्हेरिएंटप्रमाणे 161 bhp आणि 310 Nm टॉर्क इतका ठेवण्यात आला आहे. कंपनीनं MIDC प्रमाणे 485 किलोमीटरची रेंज सांगितली आहे, जी या किंमतीच्या सेगमेंटमध्ये अत्यंत स्पर्धात्मक मानली जाते. फीचर्सच्या बाबतीत कॉम्फर्ट ट्रिम प्रीमियम व्हेरिएंटसारखीच सुविधा देते. यात पॉवर अॅडजस्टेबल आणि फोल्डिंग आउटसाइड मिरर्स, रिअर वायपर, सिंथेटिक लेदर अपहोल्स्ट्री, 5-इंच TFT इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, 6-वे अॅडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, 12.8 -इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम (Android Auto आणि Apple CarPlay सह), सर्व LED लाइट्स, डायनॅमिक रिअर टर्न इंडिकेटर्स, कीलेस एंट्री आणि गो, तसेच ऑटोमॅटिक एसी यांचा समावेश आहे.

सुरक्षा आणि चार्जिंग : सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातूनही ही कार पूर्णपणे सुसज्ज आहे. 6 एअरबॅग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ABS, ESC, ट्रॅक्शन कंट्रोल, 360-डिग्री कॅमेरा आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेकसह ऑटो होल्ड सारखी आधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. चार्जिंग क्षमताही प्रभावी आहे. ही कार 115 kW DC फास्ट चार्जिंग आणि 7kW AC चार्जिंगला सपोर्ट करते. यामुळं व्यावहारिक वापरात सोयीस्कर ठरेल. BYD eMax 7 ही भारतातील इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंटमध्ये मजबूत उपस्थिती असलेली कार आहे. नवीन कॉम्फर्ट व्हेरिएंटमुळं किंमत आणि वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत संतुलन साधण्यात कंपनी यशस्वी झाली आहे. मोठ्या कुटुंबांसाठी, आरामदायी सफरी आणि इलेक्ट्रिक वाहनाची इच्छा असणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही एक चांगली निवड ठरू शकते.

हे वाचलंत का :

  1. अशोक लेलँडनं लाँच केली भारतातील पहिली एअर सस्पेन्शन MHCV ट्रक रेंज
  2. 90 च्या दशकातील आयकॉनिक टाटा सिएरा आता ईव्हीमध्येही उपलब्ध, जाणून घ्या किंमत, फिचर अन् पाहा फोटो
  3. रेनॉल्ट क्विड फेसलिफ्ट 3 जुलैला होणार भारतात लॉंच

TAGGED:

BYD EMAX 7 COMFORT
EMAX 7 COMFORT
EMAX 7 COMFORT ट्रिम
BYD INDIA
BYD EMAX 7 COMFORT LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.