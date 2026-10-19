फक्त 19,999 मध्ये खरेदी करा 'हा' बेस्ट 5G स्मार्टफोन
टेकनोने भारतात (Tecno Spark 50S 5G ) लॉंच केला. तो डायमेंसिटी 6400, 6500एमएएच बॅटरी आणि 120 हर्ट्ज डिस्प्लेसह येतो.
Published : October 19, 2026 at 11:54 AM IST
मुंबई : टेकनो कंपनीनं भारतात स्पार्क 50एस 5जी (Spark 50S 5G) स्मार्टफोन लॉंच केला आहे. हा फोन स्पार्क सिरीजमधील दुसरं मॉडेल आहे. अलीकडेच लॉंच झालेल्या टेकनो स्पार्क 5 5जी (Tecno Spark 5 5G) नंतर हा फोन बाजारात येत आहे. कंपनीनं या फोनला तरुण आणि बजेट-कॉन्शस युजर्ससाठी आकर्षक पर्याय म्हणून सादर केला आहे. फोन दोन रंगांमध्ये आणि दोन रॅम-स्टोरेज कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहे. त्याची विक्री येत्या आठवड्यात ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर सुरू होणार आहे.
किंमत आणि उपलब्धता : Tecno Spark 50S 5G ची सुरुवातीची किंमत भारतात 19,999 आहे. बेस व्हेरियंटमध्ये 6 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज आहे. तर टॉप व्हेरियंट 8 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेजसह 22,999 मध्ये मिळेल. फोन 20 ऑक्टोबरपासून अॅमेझॉनवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. रंग पर्याय म्हणजे बर्गंडी रेड आणि ब्रीझ ब्लू. हे दोन्ही रंग आकर्षक आणि आधुनिक लुक देतात. युजर्सना ऑनलाइन खरेदी करताना विविध ऑफर्स आणि एक्सचेंज ऑफर्सचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
डिस्प्ले आणि डिझाईन वैशिष्ट्ये : फोनमध्ये 6.78 इंचाचा एलसीडी टचस्क्रीन डिस्प्ले आहे. या डिस्प्लेची रिजोल्यूशन एचडी+ (720 x 1600 पिक्सेल्स) असून रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज पर्यंत आहे. पिक्सेल डेन्सिटी 260 पीपीआय आहे. डिस्प्ले स्मूथ स्क्रोलिंग आणि मनोरंजक अनुभव देतो. फोनचा आकार 168 x 79x 8 मिमी असून वजन सुमारे 210 ग्रॅम आहे. हे डिझाईन हातात आरामदायक बसतं. फोनमध्ये मिलिटरी-ग्रेड एमआयएल-एसटीडी-810एच सर्टिफिकेशन आहे. कंपनीच्या मते तो 1.5 मीटर उंचीवरून पडण्यास प्रतिरोधक आहे. तसंच आयपी64 रेटिंगमुळं धूळ आणि पाण्याच्या स्प्लॅशपासून संरक्षण मिळतं. 20 सेंटीमीटर पाण्यात पाच मिनिटं टिकू शकतो, असा दावा कंपनीनं केला आहे.
प्रोसेसर आणि कामगिरी : स्मार्टफोनमध्ये ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 चिपसेट आहे. हा प्रोसेसर 6 नॅनोमीटर प्रोसेसवर बनवला गेला आहे. त्यात सहा एफिशियन्सी कोर्स 2.0 गीगाहर्ट्जवर आणि दोन परफॉर्मन्स कोर्स 2.5 गीगाहर्ट्ज पीक स्पीडपर्यंत काम करतात. यामुळं मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि दैनंदिन कामासाठी चांगली कामगिरी मिळते. फोन अँड्रॉइड 16 ऑपरेटिंग सिस्टमसह येतो. ड्युअल-सिम सपोर्ट असल्यानं दोन नंबर सहज वापरता येतात.
कॅमेरा सेटअप : मागील बाजूस सिंगल 50 मेगापिक्सेल कॅमेरा आहे. तो होरिझॉन्टल पिल-शेप्ड कॅमेरा आयलंडमध्ये बसवला आहे. एलईडी फ्लॅशसोबत तो येतो. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी समोर 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. डेलाइटमध्ये चांगले फोटो आणि व्हिडिओ काढता येतात. लो-लाइटमध्येही समाधानकारक कामगिरी अपेक्षित आहे.
बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी : फोनमध्ये 6,500 एमएएचची मोठी बॅटरी आहे. 45 वॅट वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असल्यानx चार्जिंग जलद होते. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5जी, 4जी एलटीई, वाय-फाय, ब्लूटूथ, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, 3.5 मिमी ऑडिओ जॅक आणि जीपीएस यांचा समावेश आहे. हे सर्व फीचर्स फोनला आधुनिक आणि युजर-फ्रेंडली बनवतात. एकूणच टेकनो स्पार्क 50एस 5जी हा किफायती किंमतीत चांगली बॅटरी लाइफ, 5जी सपोर्ट आणि टिकाऊपणा देणारा पर्याय आहे. तरुण युजर्ससाठी हा फोन आकर्षक ठरू शकतो. विक्री सुरू झाल्यानंतर मार्केटमधील रिस्पॉन्स पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
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