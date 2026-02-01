अर्थसंकल्प 2026 : ISM 2.0 ची घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेचा निधी 40,000 कोटींवर
अर्थसंकल्प 2026 मध्ये ISM 2.0 ची घोषणा करण्यात आलीय. त्यामुळं सेमीकंडक्टर क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. ECMS साठी 40,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
Published : February 1, 2026 at 11:43 AM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टर क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. जागतिक स्पर्धेत भारताला वैकल्पिक उत्पादन केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या उद्देशानं सरकारनं India Semiconductor Mission (ISM) 2.0 ची घोषणा केली. तसंच, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेचा (ECMS) निधी 22,919 कोटींवरून थेट 40,000 कोटी रुपयापर्यंत वाढवला आहे. पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळं जगभरात सेमीकंडक्टर गुंतवणुकीसाठी चुरस वाढली असतानाच भारतानं स्वावलंबी होण्यासाठी हे महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे.
ISM 2.0
ISM च्या पहिल्या टप्प्यात भारतात चिप फॅब्रिकेशन आणि असेंब्ली क्षमता निर्माण करण्यावर भर होता. ISM 2.0 हा दुसरा टप्पा अधिक व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी आहे. यात सेमीकंडक्टर उपकरणे, साहित्य उत्पादन, पूर्ण-स्टॅक भारतीय बौद्धिक संपदा (IP) डिझाइन यांचा समावेश असेल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, उद्योग-नेतृत्वाखालील संशोधन, विकासाला (R&D) प्रोत्साहन देऊन स्वदेशी तंत्रज्ञान निर्मितीला चालना मिळेल. तसंच सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर विशेष भर दिला जाईल. या उपक्रमामुळं भारत केवळ चिप्सचं उत्पादनच नव्हे, तर संपूर्ण मूल्यसाखळीत स्वयंपूर्ण होईल.
इलेक्ट्रॉनिक्स घटकासाठी मोठी तरतूद
एप्रिल 2025 मध्ये 22,919 कोटींच्या प्रारंभिक तरतुदीसह सुरू झालेल्या Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS) चा निधी आता जवळपास दुप्पट करून 40,000 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत डिस्प्ले, कॅमेरा मॉड्यूल, बॅटरी, PCB असेंब्ली यासारख्या महत्त्वाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल.
ही वाढलेली तरतूद भारताला मोबाईल, लॅपटॉप, ऑटोमोटिव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर उपकरणांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवेल. परकीय आयातीवर अवलंबित्व कमी होऊन निर्यातक्षमता वाढेल.
भारत सेमीकंडक्टर उत्पादनाचं पर्यायी केंद्र
जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि भू-राजकीय तणावामुळं अनेक देश सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी पर्यायी केंद्र शोधत आहेत. अमेरिका, युरोप आणि आशियाई देशांतील स्पर्धेत भारताला मजबूत स्थान मिळवून देण्यासाठी ISM 2.0 आणि ECMS चा विस्तार महत्त्वाचा ठरेल.
हे वाचलंत का :