भारताच्या अंतराळ विज्ञानाला मोठी चालना : बजेट 2026 मध्यील चार प्रमुख घोषणा

राष्ट्रीय सौर दूरबीन, ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड दूरबीन, हिमालयन चंद्र दूरबीन आणि कॉस्मॉस 2 तारांगण चार प्रमुख दूरबीनीच्या अपग्रेडेशसाठी निधी जाहीर झाला आहे.

telescope facilities, Budget 2026
निर्माला सीतारमन (Etv Bharat and Indian Institute of Astrophysics)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 1, 2026 at 4:11 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प 2026 मध्ये चार प्रमुख खगोल सुविधांची स्थापना, अपग्रेडेशन होणार आहे. राष्ट्रीय सौर दूरबीन, ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड दूरबीन, हिमालयन चंद्र दूरबीन आणि कॉस्मॉस 2 तारांगणचा यात समावेश आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026
भारताच्या अंतराळ विज्ञान आणि खगोलशास्त्राला मोठं बळ देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. चार प्रमुख दूरबीनी,खगोलशास्त्र सुविधांसाठी अपग्रेडेशन निर्मला सीतारमन यांनी आज अर्थसंकल्पात जाहीर केलं. देशातील वैज्ञानिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची त्यांनी ही घोषणा केलीय. या नव्या वैज्ञानिक गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट भारताच्या निरीक्षण क्षमता विस्तारणे, अत्याधुनिक संशोधनाला चालना देणे आणि येणाऱ्या पिढीतील शास्त्रज्ञांना प्रेरणा देणे आहे. या उपक्रमांमुळं भारताची जागतिक खगोलशास्त्रीय संशोधनातील भूमिका मजबूत होईल. सूर्य, तारे, आकाशगंगा तसंच विश्वाच्या संशोधनाला यातून आधार मिळण्यात मदत होणार आहे.

स्थापना आणि अपग्रेड होणाऱ्या चार दूरबीन
बजेट घोषणेतील चार सुविधांमध्ये राष्ट्रीय मोठी सौर दूरबीन (National Large Solar Telescope - NLST), राष्ट्रीय मोठी ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड दूरबीन (National Large Optical Infrared Telescope - NLOT), हिमालयन चंद्र दूरबीन (Himalayan Chandra Telescope) आणि कॉस्मॉस 2 तारांगण (COSMOS 2 Planetarium) यांचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय मोठी सौर दूरबीन
राष्ट्रीय मोठी सौर दूरबीन (एनएलएसटी) सूर्याच्या उच्च-रिझोल्यूशन निरीक्षणांवर केंद्रित असेल. यामुळं शास्त्रज्ञांना सौर क्रियाकलाप, चुंबकीय क्षेत्र आणि अवकाश हवामान घटनांचा अभ्यास करता येईल. या घटना उपग्रह, वीजवाहिन्या आणि दळणवळण व्यवस्थेवर परिणाम करतात. या सुविधा कार्यान्वित झाल्यानंतर ही दूरबीन जगातील सर्वात प्रगत सौर वेधशाळांपैकी एक ठरेल. राष्ट्रीय मोठी ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड दूरबीन (एनएलओटी) मंद, दूरस्थ खगोलीय वस्तूंचं निरीक्षण करेल. यात बहिर्ग्रह, नीहारिका आणि आकाशगंगा यांचा समावेश आहे. ऑप्टिकल आणि इन्फ्रारेड तरंगलांबीत कार्यरत ही सुविधा विश्वविज्ञान आणि ताऱ्यांच्या उत्क्रांतीवरील सीमांत संशोधनाला आधार देईल.

हिमालयन चंद्र दूरबीन
लडाखमधील हिमालयन चंद्र दूरबीन ही जगातील सर्वोच्च खगोलशास्त्रीय वेधशाळांपैकी एक आहे. तिचं अपग्रेडेशन जाहीर करण्यात आलं असून, यामुळं संवेदनशीलता आणि उपकरणे सुधारतील. उत्कृष्ट वातावरणीय परिस्थितीत अधिक अचूक निरीक्षण शक्य होईल. याशिवाय, कॉस्मॉस 2 तारांगण आधुनिक जनजागृतीसाठी विकसित केली जाईल. विद्यार्थी आणि सर्वसामान्यांमध्ये खगोलशास्त्र, अंतराळ विज्ञानाची लोकप्रियता वाढवण्यात ही महत्त्वाची भूमिका बजावेल. केंद्र सरकाच्या या नविन उपक्रमुळं मूलभूत विज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच भारतात विश्वस्तरीय संशोधन आणि शिक्षण पायाभूत सुविधा उभारी मिळेल. या गुंतवणुकीमुळं खगोलशास्त्रात भारत जागतिक नकाशावर आपला ठसा उमटावेल.

