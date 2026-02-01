दुर्मीळ मृदा खनिजांसाठी चार राज्यांत समर्पित कॉरिडॉर; चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा मोठा निर्णय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Budget 2026) यांनी चीनवरील दुर्मीळ मृदा अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तमिळनाडू, केरळ, ओडिशा व आंध्र प्रदेशात समर्पित कॉरिडॉर उभारण्याची घोषणा केली.
Published : February 1, 2026 at 12:13 PM IST
नवी दिल्ली: भारताचं चीनवरील दुर्मीळ मृदा खनिजांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतानं महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी अर्थसंकल्पीय (Budget 2026) भाषणात तमिळनाडू, केरळ, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या चार राज्यांत दुर्मीळ मृदांसाठी समर्पित कॉरिडॉर उभारण्याची घोषणा केली. “नोव्हेंबर 2025 मध्ये रेअर अर्थ परमानंट मॅग्नेट्सची योजना सुरू झाली. आता ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू या खनिजसंपन्न राज्यांना खनन, प्रक्रिया, संशोधन आणि उत्पादनाला चालना देण्यासाठी समर्पित कॉरिडॉर स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे,” असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
दुर्मीळ मृदा खनिजांचं महत्त्व
दुर्मीळ मृदा खनिजे हा 17 मूलद्रव्यांचा गट असून स्मार्टफोनसारख्या ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सपासून इलेक्ट्रिक वाहने आणि लढाऊ विमाने यांपर्यंत अनेक क्षेत्रांत महत्त्वाची आहेत. चीन सध्या जागतिक खनन उत्पादनाच्या सुमारे 60% आणि शुद्धीकरण, मॅग्नेट उत्पादनाच्या जवळपास 90% वाटा नियंत्रित करतो. चीन निर्यात धोरणात बदल करताच जगभरात पुरवठा टंचाई निर्माण होते, त्यामुळं अनेक देश चीनवर अवलंबून आहेत.
भारताची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल
ही योजना भारताला दुर्मीळ मृदा खनिजांच्या उत्पादनात स्वावलंबी बनवेल. खनन, प्रक्रिया, संशोधन आणि उत्पादन यांना प्रोत्साहन मिळेल. ही घोषणा अर्थसंकल्प 2026-27 च्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या प्रमुख उद्दिष्टाचा भाग आहे. याच दिशेनं ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ साठी 40,000 कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आली. या मिशनअंतर्गत उद्योगप्रणीत संशोधन-प्रशिक्षण केंद्रे उभारली जातील आणि पूर्णपणे भारतीय बौद्धिक संपदा (फुल-स्टॅक इंडियन आयपी) वापरून उपकरणे, साहित्य उत्पादनावर भर दिला जाईल.
राजकीय पैलू
या चार राज्यांपैकी तमिळनाडू आणि केरळमध्ये याच वर्षी निवडणुका होणार असल्यानं या घोषणेला राजकीय महत्त्व आहे. खनिजसंपन्न भागांना प्राधान्य देऊन केंद्र सरकार स्थानिक विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही योजना भारताला दुर्मीळ मृदा आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात जागतिक स्पर्धेत मजबूत बनवेल आणि पुरवठा साखळीत स्वावलंबन आणेल, अशी शक्यता आहे.
हे वाचलंत का :