भारतातील डेटा सेंटर्सला मोठी चालना: परदेशी क्लाउड कंपन्यांना 2047 पर्यंत कर सवलत

अर्थसंकल्प 2026 मध्ये निर्मला सीतारामन यांनी भारतातील डेटा सेंटर्समधून जागतिक ग्राहकांना क्लाउड सेवा पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना 2047 पर्यंत कर सवलत जाहीर केली.

Budget 2026
निर्मला सीतारामन (Etv Bharat and Canva)
Published : February 1, 2026 at 12:43 PM IST

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प 2026 सादर केलाय. यावेळी त्यांनी भारतातील डेटा सेंटर्समधून जागतिक ग्राहकांना क्लाउड सेवा पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना 2047 पर्यंत कर सवलत देण्याची महत्त्वाकांक्षी घोषणा केली. ही सवलत डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि भारताला जागतिक डेटा अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचं केंद्र बनवण्यासाठी करण्यात आली आहे. यामुळं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि क्लाउड तंत्रज्ञानाच्या वाढीस वेग मिळेल.

“जागतिक व्यवसाय आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी, भारतातील डेटा सेंटर्समधून जागतिक ग्राहकांना क्लाउड सेवा पुरवणाऱ्या कोणत्याही परदेशी कंपनीला 2047 पर्यंत कर सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे,” असं सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटलं.

भारतीय ग्राहकांसाठी भारतीय रिसेलरची अट
ही कर सवलत एका महत्त्वाच्या अटीसह देण्यात येणार आहे.भारतीय ग्राहकांना सेवा पुरवताना त्या केवळ भारतीय रिसेलर संस्थेमार्फतच दिल्या जाव्यात. यामुळं देशांतर्गत कंपन्यांना स्पर्धेत संरक्षण मिळेल आणि थेट परदेशी स्पर्धा टाळली जाईल. परदेशी कंपन्यांना जागतिक सेवा पुरवताना भारतातील डेटा सेंटर सुविधांचा वापर बंधनकारक असेल. या उपाययोजनांमुळं रोजगार निर्मिती, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि देशांतर्गत महसूल वाढण्यास मदत होईल. हा निर्णय जागतिक स्पर्धेला उत्तर देताना भारताच्या वाढत्या डेटा सेंटर क्षमतेचा लाभ घेण्याची रणनीती आहे. AI, क्लाउड कम्प्युटिंग आणि डिजिटल सेवांच्या वाढत्या मागणीमुळं हायपरस्केल ऑपरेटरांकडून मोठ्या गुंतवणुकीसाठी भारताला पसंती मिळत आहे.

ISM 2.0 आणि 40 हजार कोटींची तरतूद
तंत्रज्ञान क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 ची घोषणा केली. या नव्या टप्प्यात अर्धसंवाहक उपकरणे आणि साहित्य उत्पादन, पूर्ण स्टॅक भारतीय बौद्धिक संपदा निर्मिती आणि पुरवठा साखळी बळकटीकरणावर भर असेल. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमसाठी तरतूद 40,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. या योजनेत गुंतवणुकीची वचने प्रारंभिक लक्ष्यापेक्षा दुप्पट झाली असून, याचा लाभ घेऊन क्षेत्राला आणखी गती देण्यात येणार आहे. या घोषणांमुळं भारत डिजिटल आणि अर्धसंवाहक क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलत आहे.

