एआयच्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी समिती स्थापन करणार - निर्मला सीतारमन
एआयच्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केलीय.
Published : February 2, 2026 at 11:11 AM IST
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा परिणाम समजून घेण्यासाठी एक नवीन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात याबाबत घोषणा केली. 'सेवा क्षेत्रावर एआयचा प्रभाव तपासण्यासाठी एक उच्च-शक्तीशाली स्थायी समिती स्थापन केली जाईल', असं त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं.
'भारतातील तरुणांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी, शिक्षण, रोजगार आणि उद्योजकता यांना जोडणारी एक मजबूत व्यवस्था निर्माण करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. यासाठी, "शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योग" नावाची एक स्थायी समिती स्थापन केली जाईल'.- निर्मला सीतारमन, केंद्रीय अर्थमंत्री
एआय-संबंधित क्षमता एक्सप्लोर करण्यासाठी समिती
अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की 2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारनं वक्तृत्वापेक्षा विकासाचा मार्ग स्विकारला आहे. भारत "विकसित भारत" बनण्याच्या दिशेनं प्रगती करत राहील. या नवीन समितीचे लक्ष सेवा क्षेत्रातील क्षमता ओळखणे आणि त्याचा इष्टतम वापर प्राधान्य देणे हे असेल, असं सीतारमन म्हणाल्या.
एआय इकोसिस्टम मजबूत
2026 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प निर्मला सीतारमण यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प आहे. या आगोदर माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी 10 अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम केला आहे. सीतारमन त्यांचा हा विक्रम लवकरच मोडीत काढणार आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी, भारतातील प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांना आशा होती की सरकार एआय इकोसिस्टम मजबूत करण्यासाठी ठोस पावले उचलेल. यामध्ये नवोपक्रम, डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि विविध क्षेत्रांमध्ये एआयचा अवलंब करण्यास पाठिंबा देण्यासाठी बाजारपेठेतील तरलता वाढवणे यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता.
प्रॅक्टिकल एआय मॉडेल्स तयार करण्यावर भर
अर्थसंकल्पापूर्वी 29 जानेवारी रोजी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात असं म्हटलं होती की, भारत एआयमध्ये प्रतिष्ठेच्या शर्यतीत अडकणार नाही. आर्थिक सर्वेक्षणात स्पष्टपणे म्हटलं होत, की देशाचा फायदा अमेरिका आणि चीनसारखे महागडे एआय मॉडेल्स विकसित करण्यात नाही, तर परवडणारे आणि व्यावहारिक मॉडेल्स विकसित करण्यात आहे. सर्वेक्षणात सहकार्य आणि सामायिक नवोपक्रमांना चालना देण्यासाठी खुल्या आणि इंटरऑपरेबल सिस्टीमवर आधारित एआयसाठी विशिष्ट दृष्टिकोनाचा पुरस्कार करण्यात आला. याव्यतिरिक्त, अर्थमंत्र्यांनी आगामी आर्थिक वर्षासाठी भांडवली खर्चात (भांडवल खर्च) अंदाजे 9% वाढ जाहीर केली. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात भांडवली वाटप 12.2 लाख कोटी पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
