BSNL नं लाँच केला आयफोनपेक्षाही महाग फोन; जाणून घ्या खास वैशिष्ट्ये
बीएसएनएलनं भारतात आयफोनपेक्षाही महाग सॅटेलाइट फोन लॉंच केला आहे. हा फोन दुर्गम भागात उपग्रहाद्वारे विश्वसनीय संवाद आणि SOS सुविधा उपलब्ध करतो.
Published : July 10, 2026 at 10:01 AM IST
मुंबई : भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी बीएसएनएलनं (BSNL) एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत सॅटेलाइट फोन भारतात लाँच (BSNL satellite phone) केला आहे. याची किंमत 1,34,166 रुपये (BSNL satellite phone Price) आहे. हा फोन मोबाइल नेटवर्क न पोहोचणाऱ्या दुर्गम भागात संवाद साधण्यासाठी विशेषत: तयार करण्यात आला आहे. पारंपरिक स्मार्टफोनप्रमाणे टॉवरवर अवलंबून न राहता, हा फोन थेट उपग्रहांशी जोडला जातो. यामुळं आपत्ती, डोंगर, समुद्र किंवा जंगलातही विश्वसनीय संवाद शक्य होणार आहे. भारतात सॅटेलाइट फोनची विक्री आणि वापर कडक नियमांखाली येतो. त्यामुळं खरेदी करण्यापूर्वी दूरसंचार विभाग (DoT) ची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. या फोनचा वापर मुख्यत: संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, खाणकाम, समुद्री कार्य आणि साहसी पर्यटनासाठी उपयुक्त ठरेल.
When conventional mobile networks can’t reach, the BSNL Satellite Phone keeps you connected.— BSNL India (@BSNLCorporate) July 9, 2026
Designed for challenging environments, making it an ideal solution for Defence, Maritime, Disaster Response, Mining, Remote Operations and Adventure Travel.
Why Choose BSNL Satellite… pic.twitter.com/Fc6vsahxRn
बीएसएनएल सॅटेलाइट फोन कसं कार्य करतो? : सामान्य मोबाइल फोन जवळच्या सेल टॉवरवर अवलंबून असतात. मात्र, बीएसएनएलचा हा सॅटेलाइट फोन थेट उपग्रहांशी जोडला जातो. कंपनीनं यासाठी जागतिक स्तरावरील Inmarsat सारख्या उपग्रह नेटवर्क प्रदात्यांशी भागीदारी केली आहे. यामुळं मोबाइल नेटवर्क नसलेल्या भागातही व्हॉइस कॉलिंग शक्य होतं. हा फोन विशेषत: आपत्कालीन परिस्थितीत उपयुक्त ठरतो. उदाहरणार्थ, नैसर्गिक आपत्ती, भूकंप, पूर किंवा पर्वतारोहणादरम्यान संवादासाठी हा फोन जीवनरक्षक ठरू शकतो. फोनमध्ये SOS बटण आहे, ज्यामुळं आपत्तीच्या वेळी तातडीनं मदत मागता येते.
- मुख्य वैशिष्ट्ये :
- उपग्रह कनेक्टिव्हिटी: मोबाइल नेटवर्क नसलेल्या भागातही कार्यक्षमता
- व्हॉइस कॉलिंग : दुर्गम भागातून स्पष्ट कॉल
- SOS इमर्जन्सी सपोर्ट: संकटकाळात तातडीनं मदत
- लांब बॅटरी लाइफ: दीर्घकाळ चार्जिंगशिवाय वापर
- रग्ड आणि टिकाऊ डिझाइन: कठीण वातावरणात टिकणारा
हा फोन साध्या वापरकर्त्यांसाठी नव्हे, तर विशेष गरज असणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांसाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. संरक्षण दल, नौदल कर्मचारी, आपत्ती प्रतिसाद पथक, खाण कामगार, दुर्गम औद्योगिक क्षेत्रातील कर्मचारी, तीर्थयात्रेकरू आणि साहसी पर्यटक यांच्यासाठी हा फोन आदर्श आहे.
किंमत, उपलब्धता आणि नियम : बीएसएनएल सॅटेलाइट फोनची किंमत 1,34,166 रुपये आहे. हा फोन कोणीही सहज खरेदी करू शकत नाही. DoT ची लेखी परवानगी घेतल्यानंतरच खरेदी आणि वापर शक्य आहे. परवानगीशिवाय सॅटेलाइट फोन बाळगणे किंवा वापरणे कायद्याने दंडनीय आहे. इच्छुक व्यक्ती किंवा संस्था जवळच्या बीएसएनएल कार्यालयात संपर्क साधू शकतात किंवा 9768866652 या क्रमांकावर संपर्क करू शकतात.
बीएसएनएलचा भूमिगत नेटवर्कचा विस्तार: या लाँचसोबत बीएसएनएल आपल्या भूमिगत नेटवर्कचा विस्तार करत आहे. कंपनीनं नुकतेच 99,000 हून अधिक 4जी साइट्स कार्यान्वित केल्या आहेत. सरकार बीएसएनएलला आणखी 4जी साइट्स उभारण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. यामुळं ग्रामीण आणि दुर्गम भागातही डिजिटल कनेक्टिव्हिटी मजबूत होणार आहे.
भारतासारख्या विशाल देशात जिथे भौगोलिक विविधता आहे, तिथे सॅटेलाइट फोन सारखी तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावते. हा फोन केवळ संवाद साधण्याचे साधन नाही तर आपत्ती व्यवस्थापन आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा एक भाग आहे.
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