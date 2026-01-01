बीएसएनएलनं देशभरात सुरू केली मोफत व्हॉईस ओव्हर वाय-फाय सुविधा
बीएसएनएलनं देशभरात VoWiFi सेवा सुरू केलीय. ग्रामीण भागात कमकुवत सिग्नल असलं तरी आता वाय-फायवरून स्पष्ट कॉलिंग शक्य होणार आहे. ही सेवा पूर्णपणे मोफत आहे.
Published : January 1, 2026 at 5:20 PM IST
मुंबई : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी, भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) नं देशभरातील सर्व टेलिकॉम सर्कल्समध्ये व्हॉईस ओव्हर वाय-फाय (VoWiFi) कॉलिंग सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली. ही प्रगत सेवा आता देशातील सर्व बीएसएनएल ग्राहकांना उपलब्ध झाली असून, कठीण परिस्थितीतही उच्च दर्जाची आणि अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल, असं भारताच्या प्रमुख सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलनं म्हटलं आहे.
सेवेचे वैशिष्ट्ये आणि फायदे
ही सेवा (VoWiFi) ग्राहकांना वाय-फाय नेटवर्कवरून उच्च दर्जाचे व्हॉईस कॉल्स आणि मेसेजेस करता येईल. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागात मोबाईल सिग्नल कमकुवत असलेल्या ठिकाणी ही सेवा अत्यंत उपयुक्त ठरेल, कारण स्थिर वाय-फाय कनेक्शन उपलब्ध असल्यास (बीएसएनएल भारत फायबर किंवा इतर ब्रॉडबँड सेवांसह) स्पष्ट कॉलिंग शक्य होईल. VoWiFi सेवा पूर्णपणे मोफत असून, वाय-फाय कॉल्ससाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाणार नाही. यामुळं नेटवर्कवरील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.
दूरसंचार मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, “VoWiFi ग्राहकांना घर, कार्यालय, बेसमेंट किंवा दुर्गम ठिकाणी कमकुवत मोबाईल सिग्नल असलं तरी वाय-फाय नेटवर्कवरून कॉल्स आणि मेसेजेस करता येतील, ज्यामुळं स्पष्ट आणि विश्वासार्ह कनेक्टिव्हिटी मिळेल.” ही IMS-आधारित सेवा असून, वाय-फाय आणि मोबाईल नेटवर्कमध्ये अखंड हँडओव्हर सुविधा उपलब्ध करून देते. कॉल्स ग्राहकांच्या विद्यमान मोबाईल नंबरवरून आणि फोन डायलरद्वारे करता येतील, त्यासाठी कोणतेही थर्ड-पार्टी अॅपची गरज नाही.
सेवा कशी सक्रिय करावी
बहुतांश आधुनिक स्मार्टफोनमध्ये VoWiFi सपोर्ट आहे. ग्राहकांना फक्त हँडसेट सेटिंग्जमध्ये ‘वाय-फाय कॉलिंग’ पर्याय सक्रिय करावा लागेल. डिव्हाइस सुसंगतता किंवा मदतीसाठी जवळच्या बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्राला भेट द्यावी किंवा हेल्पलाइन 18001503 वर संपर्क साधावा, असं मंत्रालयानं सांगितलं.
ही सेवा बीएसएनएलच्या नेटवर्क आधुनिकीकरण कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा भाग असून, विशेषतः दुर्गम आणि कमी सेवा असलेल्या भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी बीएसएनएलची वचनबद्धता दर्शवते. या लाँचमुळं ग्रामीण भारतातील डिजिटल दरी कमी करण्यात मोठी मदत होईल आणि सरकारी दूरसंचार कंपनीला खासगी स्पर्धकांशी स्पर्धा करण्यास बळ मिळेल.
