BSA Scrambler 650 लाँच; किंमत 3.25 लाख रुपये
BSA Scrambler 650 भारतात लॉंच झालीय. या मोटरसायकलमध्ये 652 सीसीचं सिंगल-सिलिंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिन देण्यात आलं आहे, जे 45 हॉर्सपावरची ताकद निर्माण करतं.
Published : April 24, 2026 at 1:21 PM IST
मुंबई : BSA Motorcycles नं आपली नवीन दुचाकी Scrambler 650 भारतात अधिकृतपणे लाँच केली आहे. Gold Star 650 नंतर, कंपनीचं हे दुसरे मॉडेल आहे. ही बाईक Royal Enfield Bear 650 ला थेट टक्कर देते. Scrambler 650 ची किंमत 3.25 लाख रुपयांपासून 3.41 लाख रुपयांपर्यंत (दोन्ही किंमती एक्स-शोरूम आहेत) आहे. कंपनीच्या या नवीन मोटरसायकलमध्ये सिंगल-सिलिंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिन असून ते 45 हॉर्सपावरची ताकद देतं. चला, या बाईकची वैशिष्ट्ये आणि तपशील सविस्तरपणे पाहूया...
इंजिन आणि हार्डवेअर : BSA Scrambler 650 मध्ये तुम्हाला तेच इंजिन पाहायला मिळेल जे Gold Star 650 मध्ये वापरलं गेलं आहे. विशेषतः, कंपनी या मॉडेलमध्ये 652 सीसीचं सिंगल-सिलिंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिन देत आहे. हे इंजिन 6,500 आरपीएमवर 45 हॉर्सपावर आणि 4,000 आरपीएमवर 55 Nm चा कमाल टॉर्क निर्माण करतं. ही बाईक 6-स्पीड ट्रान्समिशनसह येते. Gold Star 650 च्याच चेसिसवर (सांगाड्यावर) आधारित असलेल्या BSA Scrambler 650 मध्ये सुधारित सब-फ्रेम देण्यात आली आहे. यात पुढील बाजूस 41 मिमीचे टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि मागील बाजूस ड्युअल शॉक ॲब्सॉर्बर्स बसवण्यात आले आहेत; या दोन्हीमध्ये 'प्रीलोड ॲडजस्टेबिलिटी'ची (preload adjustability) सुविधा उपलब्ध आहे.
ब्रेकिंग, चाकं आणि आसनव्यवस्था : ब्रेकिंगसाठी, BSA Scrambler 650 मध्ये पुढील बाजूस 320 मिमीचं डिस्क ब्रेक देण्यात आलं आहे, जे Brembo च्या ट्विन-पिस्टन फ्लोटिंग कॅलिपरनं सुसज्ज आहे. तर, मागील बाजूस कंपनीने 255 मिमीची डिस्क ब्रेक दिलं आहे, जे सिंगल-पिस्टन कॅलिपरसह येतं. ही ब्रेकिंग प्रणाली 19-इंचाच्या पुढील चाकाशी आणि 17-इंचाच्या मागील चाकाशी जोडलेली आहे. तुम्हाला बाईकच्या पुढच्या आणि मागच्या दोन्ही बाजूंना CEAT क्रॉसराड टायर्स मिळतील. स्क्रॅम्बलर 650 च्या सीटची उंची 820 मिमी आहे, जी गोल्ड स्टारपेक्षा 400 मिमी जास्त आहे. या बाईकमध्ये 1465 मिमीचा व्हीलबेस आणि 187 मिमीचा ग्राउंड क्लिअरन्स आहे.
उत्कृष्ट डिझाइन आणि स्लिम फ्युएल टँक : डिझाइनच्या बाबतीत, BSA स्क्रॅम्बलर 650 नं गोल्ड स्टारप्रमाणेच निओ-रेट्रो स्टायलिंग स्वीकारली आहे, तरीही ती एक दणकट लुक देते. यात एक नवीन गोल हेडलाइट आहे, जो गोल्ड स्टारवरील हेडलाइटपेक्षा लहान आहे. बाईकवर '65' चे डेकल्स आहेत, जे तिचं 650cc इंजिन डिस्प्लेसमेंट दर्शवतात. तिच्या ऑफ-रोड क्षमतेवर दृष्यदृष्ट्या जोर देण्यासाठी, स्क्रॅम्बलर 650 मध्ये एक उंच केलेला फ्रंट प्रोफाइल आणि एक स्लिम फ्युएल टँक आहे, जो एकाच तुकड्याच्या रिब्ड सीटमध्ये सहजतेने मिसळून जातो. या फ्युएल टँकची क्षमता 12 लिटर आहे. स्क्रॅम्बलरच्या डिझाइन तत्त्वांशी सुसंगत राहून, या बाईकमध्ये गोलाकार टेललाइट्स आणि टर्न इंडिकेटर्सने सुशोभित केलेला एक विस्तारित मागील भाग आहे. तसंच, ती सेमी-नॉबी टायर्स आणि डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरनं सुसज्ज आहे.
