ओपनएआयवर ब्रिटानिका-मेरियम-वेबस्टरचा मोठा खटला: एआय प्रशिक्षणासाठी 1 लाख लेख चोरले?
एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकानं ओपनएआय विरुद्ध मॅनहॅटन फेडरल कोर्टात खटला दाखल केला आहे. ओपनएआयनं एक लाख लेख चोरून AI ला प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप आहे.
Published : March 17, 2026 at 10:38 AM IST
मुंबई: एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका आणि त्याची उपकंपनी मेरियम-वेबस्टर यांनी मायक्रोसॉफ्ट-समर्थित ओपनएआय कंपनीविरुद्ध मॅनहॅटनच्या फेडरल कोर्टात खटला दाखल केला आहे. रॉयटर्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, या प्रकाशकांनी आपल्या विश्वकोशातील लेख आणि शब्दकोशातील व्याख्या यांचा दुरुपयोग करून कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल्स प्रशिक्षित केल्याचा गंभीर आरोप लावला आहे. या खटल्यामुळं एआय कंपन्या आणि प्रकाशकांमधील वाद तीव्र झाला आहे.
कटेंट चोरी आणि ट्रेडमार्क उल्लंघनाचा आरोप
खटल्यातील तक्रारीनुसार, ओपनएआयनं ब्रिटानिकाच्या जवळपास 1 लाख लेखांची नक्कल करून आपल्या जीपीटी मोठ्या भाषा मॉडेल्स (एलएलएम) ला प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप आहे. चॅटजीपीटी या चॅटबॉटनं वापरकर्त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना ब्रिटानिकाच्या लेखांचे ‘जवळपास शब्दशः’ सारांश तयार केले. यामुळं ब्रिटानिकाच्या वेबसाइटवर येणारा ट्राफिक ‘कॅनिबलायझ’ झाला, म्हणजे एआय उत्तरांमुळं वापरकर्ते ब्रिटानिकाच्या मूळ साइटवर जाण्याऐवजी चॅटजीपीटीवर गेले. याशिवाय, ओपनएआयनं ट्रेडमार्क उल्लंघनही केल्याचा आरोप आहे. चॅटजीपीटीनं उत्तर देताना ब्रिटानिकाची परवानगी असल्याचा भास निर्माण केला. यामुळं ब्रिटानिकाच्या प्रतिमेला धोक्का बसलाय. तसंच, एआयच्या ‘हॅलुसिनेशन’ (खोट्या किंवा अचूक नसलेल्या) उत्तरांमध्ये ब्रिटानिकाचं नाव चुकीच्या संदर्भात वापरलं गेलं. हे सर्व ब्रिटानिकाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करणारे आहे, असा आरोप आहे.
काय म्हणालं ओपनएआय
खटल्याला प्रतिसाद देताना ओपनएआयच्या प्रवक्त्यानं सोमवारी सांगितलं, “आमचे मॉडेल्स नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देतात. ते सार्वजनिक उपलब्ध डेटावर प्रशिक्षित आहेत आणि फेअर यूजच्या तत्त्वावर आधारित आहेत.” ही घटना केवळ एकमेव नाही. लेखक, वृत्तपत्रे आणि प्रकाशकांकडून एआय कंपन्यांविरुद्ध असे खटले वाढत आहेत. यापूर्वी सप्टेंबर 2024 मध्ये ब्रिटानिका आणि मेरियम-वेबस्टर यांनी न्यूयॉर्क फेडरल कोर्टात पर्प्लेक्सिटी एआयविरुद्धही असाच खटला दाखल केला होता. त्यातही वेबसाइट स्क्रॅपिंग, लेख आणि व्याख्यांची शब्दशः नक्कल, ब्रँड नावं चुकीच्या उत्तरात दिल्याचा आरोप होता. त्यामुळं ब्रिटानिकाची विश्वसनीयता धोक्यात आल्याचं कंपनीचं म्हणणे आहे.
एआय आणि कॉपीराइटचं भविष्य
हा खटला एआय उद्योगासाठी मोठा धक्का आहे. एआय मॉडेल्स प्रशिक्षित करण्यासाठी लाखो-कोट्यवधी शब्दांचा डेटा लागतो. तो सार्वजनिक असला तरी मूळ प्रकाशकांच्या कंटेंटचा वापर करणे योग्य आहे का, हा प्रश्न आता कोर्टात सोडवला जाईल. ब्रिटानिका सारख्या शतकानुशतके जुन्या आणि विश्वासार्ह ज्ञानकोश कंपन्यांचा एआयमुळं ट्राफिक आणि महसूल कमी होत आहे. दुसरीकडं, ओपनएआय सारख्या कंपन्या फेअर यूजचा बचाव करतात आणि म्हणतात की हे मॉडेल्स नवीन ज्ञान आणि नाविन्य निर्माण करतात. मात्र, न्यायालय काय निर्णय देईल याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष आहे. या खटल्याचा निकाल एआय प्रशिक्षणाच्या नियमांना नवे आकार देऊ शकतो. ब्रिटानिकानं केवळ नुकसानभरपाईच नव्हे तर भविष्यात अशा प्रकारच्या उल्लंघनांना रोखण्यासाठी स्थायी आदेशही मागितला आहे. हे प्रकरण केवळ दोन कंपन्यांमधील लढाई नाही, तर डिजिटल युगातील ज्ञानाच्या मालकीचा मुद्दा आहे.
हे वाचलंत का :