Brave Ark 2 in 1 Android PC भारतात लाँच
नवीन Brave Ark 2 in 1 Android PC लाँच झाला. यात Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर, 14,550mAh बॅटरी, 12.95 इंच डिस्प्ले आणि 12GB RAM आहे.
Published : February 7, 2026 at 12:41 PM IST
नवी दिल्ली : Brave कंपनीनं भारतात आपला Brave Ark 2 in 1 Android PC लाँच केला आहे. Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसरनं सुसज्ज असलेले हे डिव्हाइस गेमिंग, मल्टीटास्किंग आणि प्रोडक्टिव्हिटीसाठी उत्तम पर्याय आहे. सध्या ते Amazon वर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
किंमत आणि उपलब्धता
Brave Ark 2 in 1 ची भारतातील किंमत एकट्या 12GB RAM + 256 GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 34,999 रुपय ठेवण्यात आली आहे. हे डिव्हाइस फक्त Galactic Blue रंगात उपलब्ध आहे. Amazon India वर ते आधीच विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. हा टॅबलेट Brave Ark Pen नावाच्या स्टायलसशी सुसज्ज आहे, ज्यामुळं नोट घेणे, ड्रॉइंग आणि प्रिसिजन वर्क सोपं होतं. स्टायलस वेगळं खरेदी करावा लागतं.
वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञान
Brave Ark 2 in 1 Android 15 वर चालतो त्यात 12.95 इंच 2.8K (2,880x 1,840 पिक्सेल) IPS डिस्प्ले आहे. हा डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट, 700 निट्स पीक ब्राइटनेस, 264ppi पिक्सेल डेन्सिटी आणि 96% कलर गॅमट कव्हरेज ऑफर करतो. यामुळं गेमिंग आणि व्हिडीओ पाहताना अतिशय स्मूथ अनुभव मिळतो.
चिपसेट
यात परफॉर्मन्ससाठी Qualcomm चा Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट आहे, जो Adreno 732 GPU आणि Hexagon NPU सोबत येतो. 12GB RAM आणि 256GB इंटरनल स्टोरेजसह microSD कार्डद्वारे 1TB पर्यंत वाढवता येतं.
कॅमेरा
कॅमेर्याच्या बाबतीत, बोलायचं झाल्यास यात 13 मेगापिक्सेल ऑटोफोकस कॅमेरा आणि LED फ्लॅश आहे. समोर 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा दिला आहे. ऑडिओसाठी आठ स्पीकर्स आणि दोन मायक्रोफोन आहेत, जे Smart Amplifier सह DTS Audio आणि नॉइज रिडक्शन सपोर्ट करतात.
14,550 mAh ची मोठी बॅटरी
सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे 14,550 mAh ची मोठी बॅटरी यात मिळते.ही बॅटरी 33W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, USB Type-C पोर्ट आणि pogo pin इंटरफेस आहे. डिव्हाइसचे परिमाण 291.61 x 191.08 x 7.6 mm आणि वजन फक्त 706 ग्रॅम आहे, ज्यामुळं ते पोर्टेबल आणि वापरण्यास सोयीस्कर आहे. Brave Ark 2-in-1 हा प्रीमियम सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करणारा मजबूत पर्याय आहे, विशेषतः ज्यांना मोठा डिस्प्ले, दमदार बॅटरी आणि स्टायलस सपोर्ट हवा आहे त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय आहे.
