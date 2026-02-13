Borivali Apple Store : मुंबईतील दुसरं भव्य ॲपल स्टोअर 26 फेब्रुवारी होणार सुरू
ॲपलनं मुंबईच्या बोरिवलीत भारतातील सहावं भव्य स्टोअर सुरू (New Apple Store) केलंय. मोर-प्रेरित आकर्षक डिझाइनसह 26 फेब्रुवारीला हे स्टोअर ग्राहकांसाठी खुला होणार आहे.
Published : February 13, 2026 at 2:57 PM IST
मुंबई : अमेरिकन टेक दिग्गज ॲपलनं मुंबईच्या बोरिवलीमध्ये भारतातील सहाव्या आणि मुंबईतील दुसऱ्या अधिकृत स्टोअरचं अनावरण केलंय. हे स्टोअर 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी दुपारी 1 वाजता ग्राहकांसाठी खुला (New Apple Store) होणार असून, यामुळं भारतातील ॲपलच्या विस्ताराला आणखी बळ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या स्टोअरमध्ये भारताच्या राष्ट्रीय पक्षी मोराचं आकर्षक डिझाइन तयार करण्यात आलं आहे. हे नवं स्टोअर बोरिवलीच्या ओबेरॉय स्काय सिटी मॉलमध्ये उघडला जाणार असून, मुंबईतील स्टार्टअप्स आणि व्यवसायांसाठी खास जागा उपलब्ध करून देणार आहे. ग्राहक येथे ॲपलच्या नवीनतम उत्पादनांचा अनुभव घेऊ शकतील. तसंच या ठिकाणी तज्ज्ञांची मदत देखील मिळणार आहे. हे स्टोअर भारतातील ॲपलचे सहावं रिटेल आउटलेट असेल. याआधी दिल्ली, बेंगळुरू, मुंबई (बीकेसी भारतातील पहिलं स्टोअर), पुणे आणि नोएडा (डिसेंबर 2025) अशी पाच स्टोअर्स उघडण्यात आली आहेत.
मोराचं आकर्षक डिझाइन आणि सुविधा
ॲपल बोरिवली स्टोअरचं वैशिष्ट्य (Apple Store) म्हणजे त्याचं आकर्षक डिझाइन आहे. हे डिझाइन प्रथम सप्टेंबर 2025 मध्ये बेंगळुरूच्या हेब्बाळ आणि पुण्याच्या कोरेगाव पार्क स्टोअरमध्ये देखील वापरण्यात आलं होतं. नंतर नोएडामध्ये आणि आता बोरिवलीत हे डिझाइन ग्राहकांना आकर्षित करेल. स्टोअरमध्ये ग्राहकांना आयफोन, मॅक, आयपॅडसह नवीनतम उत्पादने खरेदी करता येतील. स्पेशालिस्ट, क्रिएटिव्ह्स आणि जीनियस टीमकडून सल्ला मिळेल. या ठिकाणी कार्यरत असलेली टीम स्टार्टअप्सना विशेष सपोर्ट प्रदान करेल. याशिवाय, 'टुडे ॲट ॲपल' सेशन्स, रोज मोफत वर्कशॉप्स, असे उपक्रम ग्राहकांना त्यांच्या डिव्हाइसेसचा जास्तीत जास्त वापर कसा करावा, हे शिकवेल.
भारतात ॲपलची वाढ
ॲपलचे सीईओ टिम कुक यांनी नुकतंच सांगितलं की, ऑक्टोबर-डिसेंबर 2025 तिमाहीत भारतात कंपनीनं विक्रमी महसूल नोंदवला आहे. "भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठेत आम्हाला मजबूत डबल-डिजिट वाढ मिळाली". रिटेलमध्येही कंपनीनं सर्वोत्तम कामगिरी केली असून, डिसेंबरमध्ये पाचवं स्टोअर उघडलं होतं.
भारत ॲपलसाठी मोठी बाजारपेठ
सायबरमीडिया रिसर्च (सीएमआर) च्या अहवालानुसार, 2025 मध्ये भारतात आयफोनची शिपमेंट्स 24 टक्क्यांनी वाढली आहे. आयपॅडच्या 2 टक्के वाढीच्या तुलनेत ही खूप मोठी वाढ आहे. विशेष म्हणजे, आयफोन 16 मालिका सर्वाधिक यशस्वी ठरली असून, एकूण शिपमेंट्सच्या 57 टक्के वाटा तिचाच आहे. पहिल्यांदाच आयफोन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वाढल्यानं भारत ॲपलसाठी 'मोठी बाजारपेठ' बनला आहे. हे स्टोअर मुंबईतील दुसरे (ॲपल बीकेसी नंतर) आणि भारतातील सहावा स्टोअर असून, कंपनीचा भारतीय बाजारपेठेवरील विश्वास आणखी मजबूत होतोय. उत्पादन आणि निर्यातीतही भारतात नवे विक्रम होत असताना, ॲपलचा हा विस्तार ग्राहकांसाठी उत्साहवर्धक आहे.
