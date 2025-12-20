बोट व्हॅलर रिंग 1 भारतात लॉंच: स्मार्ट रिंगमध्ये आरोग्य आणि फिटनेस ट्रॅकिंग फीचर

ETV Bharat / technology

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 20, 2025 at 1:30 PM IST

1 Min Read
मुंबई : भारतीय वेअरेबल ब्रँड बोटनं आपल्या व्हॅलर सब-ब्रँड अंतर्गत नवीन स्मार्ट रिंग 'व्हॅलर रिंग 1' भारतात लॉंच केली. ही स्क्रीन-फ्री स्मार्ट रिंग सतत आरोग्य आणि फिटनेस ट्रॅकिंगसाठी डिझाइन केली गेली असून, वापरकर्त्यांना नियमित घड्याळ घालता येईल अशी सुविधा देते. हलक्या टायटॅनियम फ्रेमपासून बनलेली ही रिंग 6 ग्रॅमपेक्षा कमी वजनाची आहे आणि दैनंदिन वापरासाठी टिकाऊ आहे.

40 पेक्षा जास्त स्पोर्ट्स मोड्स
व्हॅलर रिंग 1 मध्ये 24x7 हृदय गती मॉनिटरिंग, हार्ट रेट व्हेरिएबिलिटी (एचआरव्ही) इनसाइट्स, एसपीओ2 ट्रॅकिंग, त्वचेचे तापमान मॉनिटरिंग, स्ट्रेस ट्रॅकिंग, व्हीओ२ मॅक्स एस्टिमेशन आणि स्टेप ट्रॅकिंग सारखी वैशिष्ट्ये आहेत. झोपेच्या ट्रॅकिंगमध्ये झोपेच्या टप्प्यांचं विश्लेषण आणि दिवसातील झोपेची ओळख समाविष्ट आहे. याशिवाय, 40 पेक्षा जास्त स्पोर्ट्स मोड्स उपलब्ध असून, धावणे, सायकलिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आणि चालणे यासारख्या क्रियाना सपोर्ट मिळतो.

अ‍ॅडव्हान्स्ड चिपसेट
कंपनीच्या मते, ही रिंग अ‍ॅडव्हान्स्ड चिपसेट आणि नेक्स्ट-जन सेन्सर्ससह येत असून, एका चार्जमध्ये 15 दिवसांपर्यंत बॅटरी लाइफ देते. यूएसबी टाइप-सी डॉकद्वारे 90 मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत पूर्ण चार्ज होते. टिकाऊपणासाठी 5 एटीएम वॉटर रेझिस्टन्स रेटिंग आहे, ज्यामुळं पोहणे किंवा आंघोळ करताना घालता येते. सर्व डेटा अपडेटेड इंटरफेस असलेल्या बोट क्रेस्ट अ‍ॅपद्वारे उपलब्ध होतो.

किंमत आणि उपलब्धता
व्हॅलर रिंग 1 ची किंमत 11,999 रुपये आहे. ही कार्बन ब्लॅक मॅट फिनिशमध्ये उपलब्ध असून, साइज 7 ते 12 पर्यंत आहेत. अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, बोटच्या अधिकृत वेबसाइट आणि निवडक ऑफलाइन स्टोअर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. परफेक्ट फिटसाठी सायझिंग किट उपलब्ध असून, खरेदीवर हेल्थ बेनिफिट्स पॅकेज मिळतं. ही स्मार्ट रिंग स्मार्टवॉचच्या त्रासदायक स्क्रीनशिवाय डिस्क्रीट ट्रॅकिंग देऊन फिटनेसप्रेमींना आकर्षित करेल.

