स्टायलिश आणि स्मार्ट! बोटची नवीन क्रोम आयरिस स्मार्टवॉच भारतात दाखल, आता फक्त 3499 ला

बोट क्रोम आयरिस स्मार्टवॉच भारतात लाँच झालीय. अल्ट्रास्लिम मेटल बॉडी आणि 1000 निट्स ब्राइटनेससह तिच्यात AMOLED डिस्प्ले आहे.

Boat Chrome Iris smartwatch
क्रोम आयरिस स्मार्टवॉच (Boat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 9, 2026 at 5:21 PM IST

मुंबई : भारतीय वेयरेबल मार्केटमध्ये आघाडीची कंपनी बोटनं आपल्या वेयरेबल पोर्टफोलिओचा विस्तार केलाय. कंपनीनं नवीन क्रोम आयरिस स्मार्टवॉच भारतात लाँच केलीय. ही स्मार्टवॉच अल्ट्रास्लिम मेटल बॉडी आणि उच्च दर्जाच्या AMOLED डिस्प्लेसह येते. तिचा ब्राइटनेस 1000 निट्स पर्यंत आहे. हलकी आणि आकर्षक डिझाइन असलेली ही वॉच आरोग्य निरीक्षण, फिटनेस ट्रॅकिंग आणि दैनंदिन स्मार्ट फीचर्सचा उत्तम संगम आहे. यात महिला आरोग्य ट्रॅकिंग, ब्ल्यूटूथ कॉलिंग आणि विविध युटिलिटी टूल्सचा समावेश आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, एका चार्जमध्ये ही वॉच पाच दिवसांपर्यंत चालते.

IP68 रेटिंग
बोट क्रोम आयरिस ही वॉच आधुनिक जीवनशैलीला साजेशी आहे. तिचं स्लिम प्रोफाइल आणि प्रीमियम लूक वापरकर्त्यांना आकर्षित करेल. विशेष म्हणजे, ही वॉच IP68 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे, त्यामुळं दैनंदिन वापरात ती टिकाऊ ठरते.

किंमत आणि उपलब्धता
बोट क्रोम आयरिसची भारतातील किंमत केवळ 3,499 रुपये आहे. ही स्मार्टवॉच अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, बोटच्या अधिकृत वेबसाइट आणि देशभरातील निवडक रिटेल स्टोअर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. रंग पर्यायांमध्ये मेटल गोल्ड, रोझ पिंक, वेल्वेट वाइन, सिल्क स्किन आणि फ्रॉस्टेड स्काय यांचा समावेश आहे. ग्राहक आपल्या आवडीप्रमाणे रंग निवडू शकतात, जे फॅशन आणि तंत्रज्ञानाचा उत्तम मेळ साधतात.

वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
बोट क्रोम आयरिसमध्ये 1.32 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 466x466 पिक्सेल्स आहे. हा डिस्प्ले ऑल्वेज-ऑन डिस्प्ले सपोर्ट करतो. वॉचचा 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस तेजस्वी सूर्यप्रकाशातही स्पष्ट दिसतो. आरोग्य आणि वेलनेस फीचर्समध्ये सतत हृदयगती निरीक्षण, SpO2 ट्रॅकिंग, झोपेचं निरीक्षण, गाइडेड ब्रीदिंग मोड, दैनंदिन स्टेप्स आणि कॅलरी ट्रॅकिंग तसंच मासिक पाळी ट्रॅकिंगचा समावेश आहे. याशिवाय अनेक स्पोर्ट्स मोड्स उपलब्ध आहेत.

स्मार्ट टूल्समध्ये क्लाउड-बेस्ड वॉच फेसेस, कस्टमायझेबल मेनू लेआउट, 2.5D युजर इंटरफेस, म्युझिक आणि कॅमेरा कंट्रोल, कॅल्क्युलेटर, गेम्स, वेदर फोरकास्ट, स्टॉपवॉच, अलार्म आणि टायमर यांचा समावेश आहे. ब्ल्यूटूथ कॉलिंग सपोर्टमुळं थेट वॉचवरून कॉल करता येतात. वॉचमध्ये 180 mAh बॅटरी आहे, जी पाच दिवसांपर्यंत बॅटरी लाइफ देते. पॉवर-सेव्हिंग मोडही उपलब्ध आहे. पूर्ण चार्ज होण्यास सुमारे दोन तास लागतात. वॉचचं प्रोफाइल फक्त 8 mm स्लिम आहे, ज्यामुळं ती आरामदायी वाटते. बोटची ही नवीन ऑफरिंग बजेट सेगमेंटमध्ये प्रीमियम फीचर्स देऊन ग्राहकांना आकर्षित करेल. वेयरेबल मार्केटमध्ये बोटची लोकप्रियता लक्षात घेता, क्रोम आयरिस लवकरच हिट ठरेल अशी अपेक्षा आहे.

