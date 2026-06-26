BMW X6 M60i xDrive : V8 इंजिनसह भारतात लाँच
भारतात BMW X6 M60i xDrive लाँच झालीय. 4.4L V8 इंजिनसह सुसज्ज असलेली ही कार 530 hp ची पॉवर आणि 750 Nm चा टॉर्क निर्माण करते.
Published : June 26, 2026 at 3:01 PM IST
मुंबई: BMW नं भारतीय बाजारपेठेत आपल्या लोकप्रिय 'स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी कूप' (SAC) मॉडेलची - X6 M60i xDrive ची नवीन आवृत्ती सादर केली आहे. ही कार CBU (पूर्णपणे तयार केलेली युनिट) म्हणून आयात केली जाईल. 4.4-लिटर V8 पेट्रोल इंजिनसह सुसज्ज असलेली ही कार 530 hp पॉवर आणि 750 Nm टॉर्क निर्माण करते आणि अवघ्या 4.3 सेकंदात 0 ते 100 किमी/तास वेग गाठते. ठळक डिझाइन, प्रीमियम वैशिष्ट्ये आणि 'M-ट्यून्ड' डायनॅमिक्स असलेली ही कार कामगिरीची आवड असलेल्यांसाठी (performance enthusiasts) आदर्श आहे. BMW X6 M60i च्या लाँचमुळं भारतीय लक्झरी SUV सेगमेंटमध्ये नवीन उत्साह निर्माण झाला आहे. तिच्या 'कूप-एसयूव्ही' डिझाइनमुळं तिला रस्त्यावर एक प्रभावी आणि दमदार लूक मिळतो.
BMW X6 M60i डिझाइन : BMW X6 M60i मध्ये आकर्षक 'कूप-एसयूव्ही' डिझाइन पाहायला मिळतं. कारची खाली झुकणारं रूफलाइन (roofline) तिला स्पोर्टी आणि त्याच वेळी मोहक लूक देतं. अडॅप्टिव्ह LED हेडलाइट्स, ब्लॅक 'किडनी ग्रिल'वरील M-बॅजिंग, ग्लॉस-ब्लॅक बाह्य घटक आणि 21-इंच अलॉय व्हील्स यांमुळे गाडीला एक आक्रमक लूक मिळतो. यात 'M स्पोर्ट पॅकेज प्रो' मानक (standard) म्हणून दिलं जातं, ज्यामध्ये सुधारित ब्रेक्स, क्वाड एक्झॉस्ट टिप्स, विशेष सीट बेल्ट्स आणि रिअर स्पॉयलर यांचा समावेश आहे. ही कार सहा आकर्षक रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. ग्राहकांना 'BMW इंडिव्हिज्युअल' पेंट आणि लेदर कस्टमायझेशनचे पर्यायही उपलब्ध असतील. तिचं डिझाइन केवळ दिसायलाच आकर्षक नाही, तर उच्च वेगावर स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी 'एरोडायनॅमिकली' (हवेचा प्रवाह लक्षात घेऊन) ऑप्टिमाइझ केलेलं आहे.
BMW X6 M60i इंटिरियर आणि वैशिष्ट्ये : कारचं इंटिरियर हे लक्झरी आणि प्रगत तंत्रज्ञान यांचा एक उत्तम संगम आहे. BMW चे 'कर्व्हड डिस्प्ले' (Curved Display) हे या गाडीचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य आहे; यात 12.3-इंचाचा इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि 14.9 -इंचाचा कंट्रोल डिस्प्ले एकाच काचेच्या पृष्ठभागावर एकत्रित करण्यात आला आहे. 'सेन्साफिन' (Sensafin) अपहोल्स्ट्री, मेटल-इफेक्ट फिनिश असलेले लाकडी ट्रिम आणि 'M' ब्रँडिंग असलेली ॲम्बियंट लाइट बार यांसारखे घटक गाडीच्या आतील भागाला (कॅबिनला) एक प्रीमियम लूक देतात. यातील हवेशीर (व्हेंटिलेटेड) कम्फर्ट सीट्समध्ये लंबर सपोर्ट, इलेक्ट्रिक ॲडजस्टमेंट आणि ड्रायव्हर मेमरी फंक्शनची सुविधा आहे. पर्यायी मसाज फंक्शनमध्ये आठ प्रोग्राम्स आणि तीव्रतेचे तीन स्तर उपलब्ध आहेत. 'हर्मन कार्डन' (Harman Kardon) साऊंड सिस्टममध्ये 16 स्पीकर्स आणि 464-वॅटचा ॲम्प्लिफायर समाविष्ट आहे. अतिरिक्त पर्यायांमध्ये 'अल्कंटारा' (Alcantara) हेडलायनर आणि सॉफ्ट-क्लोज डोअर्सचा समावेश आहे, तर 'क्राफ्टेड क्लॅरिटी' (Crafted Clarity) काचेचे घटक कंट्रोल बटणांना अधिक आकर्षक बनवतात.
BMW X6 M60i पॉवरट्रेन आणि कामगिरी : BMW X6 M60i xDrive मध्ये 4.4-लिटर V8 पेट्रोल इंजिन आहे, जे 530 hp ची पॉवर आणि 750Nm चा टॉर्क निर्माण करते. 48V माइल्ड-हायब्रिड सिस्टमच्या मदतीनं, ही कार अवघ्या 4.3 सेकंदात 0 ते 100 किमी/तास वेग गाठते आणि तिचा कमाल वेग (टॉप स्पीड) 250 किमी/तास इतका आहे. आठ-स्पीड 'स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट' (Steptronic Sport) ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन, पॅडल शिफ्टर्स आणि 'xDrive' ऑल-व्हील-ड्राइव्ह सिस्टममुळं उत्कृष्ट ट्रॅक्शन आणि स्थिरता मिळतं. 'M स्पोर्ट' डिफरेंशियल, 'इंटिग्रल ॲक्टिव्ह स्टिअरिंग' आणि 'अडॅप्टिव्ह M सस्पेन्शन' यांसारखी वैशिष्ट्ये वळणांवर चपळ हाताळणी (हँडलिंग) आणि उच्च वेगावर स्थिरता प्रदान करतात. 'M स्पोर्ट' ब्रेक्स (लाल कॅलिपर्ससह), 'M स्पोर्ट' एक्झॉस्ट सिस्टम आणि ट्यून केलेले चेसिस ड्रायव्हिंगचा अनुभव अधिक रोमांचक बनवतात. या कारमध्ये 50:50 वजन वितरण (weight distribution), हलकी रचना आणि प्रगत एरोडायनॅमिक्सचा वापर करण्यात आला आहे. सुरक्षा वैशिष्ट्यांमध्ये सहा एअरबॅग्ज, ABS, DSC, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर, ISOFIX इत्यादींचा समावेश आहे. 'एफिशियंट डायनॅमिक्स' (EfficientDynamics) तंत्रज्ञानामुळं इंधनाची कार्यक्षमताही उत्तम राहते. BMW X6 M60i xDrive हे शैली, आराम आणि तंत्रज्ञान यांचा उत्कृष्ट संगम असून ती उच्च कामगिरीची क्षमताही राखते. भारतीय बाजारपेठेत लक्झरी आणि स्पोर्टी ड्रायव्हिंगसाठी ही कार एक नवीन मापदंड प्रस्थापित करण्यास सज्ज आहे.
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