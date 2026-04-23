अद्ययावत 2027 BMW 7 Series चे अनावरण, डिझाइन आणि स्टायलिंगमध्ये बदल
BMW नं अधिकृतपणे अत्यंत अद्ययावत 2027 BMW 7 Series चं आज अनावरण केलंय. ही कार 2026 च्या शेवटी किंवा 2027 मध्ये लॉंच होण्याची शक्यता आहे.
Published : April 23, 2026 at 3:58 PM IST
मुंबई : बीएमडब्ल्यूनं आपली प्रमुख लक्झरी सेडान, फेसलिफ्टेड 7 सिरीज सादर (2027 BMW 7 Series Facelift) केलीय. या मिड-सायकल अपडेटमध्ये बाह्य डिझाइनमध्ये सुधारणा, पूर्णपणे नवीन अंतर्गत रचना आणि आगामी 'न्यू क्लास' लाइनअपमधून घेतलेले तंत्रज्ञान आहे. हे मॉडेल पेट्रोल, डिझेल, प्लग-इन हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध असेल. मर्सिडीज-बेंझ एस-क्लासच्या या प्रतिस्पर्धीच्या नवीन आवृत्तीबद्दल आपल्याला माहित असणे आवश्यक असलेली सर्व माहिती येथे आहे.
बीएमडब्ल्यू 7 सिरीज फेसलिफ्ट बाह्य बदल : 7 सिरीजमध्ये (2027 BMW 7 Series ) पुढे आणि मागील स्टायलिंगमध्ये बदल करण्यात आला आहे. हेडलाइट्समध्ये आता उभ्या मुख्य युनिट्सच्या वर पातळ डे-टाइम रनिंग लाइट्स देण्यात आले आहे. ग्रिलमध्ये पूर्वीच्या उभ्या पट्ट्यांऐवजी आता आडव्या पट्ट्या आहेत. मागील बाजूस, अधिक पातळ टेल-लॅम्प्सना एक नवीन सिग्नेचर डिझाइन आहे, ज्याचा खालचा भाग काळ्या रंगात फिनिश केला आहे. बाजूचा प्रोफाइल अधिक आकर्षक दिसतो. या सर्वांसोबतच, 22 इंचांपर्यंतच्या आकारात उपलब्ध असलेले अलॉय व्हील्स आणि ड्युअल-फिनिश स्कीम असलेले विविध पेंट पर्यायही आहेत.
बीएमडब्ल्यू 7 सिरीज फेसलिफ्ट इंटिरियर आणि फीचर्स: सर्वात मोठा बदल केबिनमध्ये करण्यात आला आहे, ज्यात ऑपरेटिंग सिस्टीम X वर चालणाऱ्या पॅनोरॅमिक iDrive सिस्टीमवर आधारित नवीन डॅशबोर्ड लेआउट आहे. यामध्ये विंडस्क्रीनवर लावलेला पूर्ण-रुंदीचा डिस्प्ले, 17.9-इंचाचा सेंट्रल टचस्क्रीन आणि एक स्टँडर्ड 14.6-इंचाचा पॅसेंजर स्क्रीनचा समावेश आहे. ही सिस्टीम एआय व्हॉइस कंट्रोल, ओव्हर द एअर अपडेट्स आणि स्मार्टफोन इंटिग्रेशनला सपोर्ट करते. केबिनच्या आत, व्हर्टिकल ट्विन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, क्रिस्टल गिअर सिलेक्टर आणि कमी फिजिकल बटणांसह मिनिमलिस्ट लेआउट यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. मागील प्रवाशांसाठी, डॉल्बी अॅटमॉस, व्हिडिओ कॉलिंग क्षमता आणि गेमिंग सपोर्टसह 31.3-इंचाचा 8K 'थिएटर स्क्रीन' आहे. मागील दरवाजांवर असलेल्या टच कंट्रोल्सद्वारे स्क्रीनची स्थिती समायोजित केली जाऊ शकते. अॅम्बियंट लायटिंग, पॅनोरॅमिक रूफ आणि फोर-झोन क्लायमेट कंट्रोलचं पूर्ण पॅकेज यात मिळेल.
बीएमडब्ल्यू 7 सिरीज फेसलिफ्ट पॉवरट्रेन आयसीई पर्याय : अद्ययावत बीएमडब्ल्यू 7 सिरीजमध्ये पेट्रोल, डिझेल, प्लग-इन हायब्रीड आणि पूर्णपणे इलेक्ट्रिक व्हेरियंट्ससह पॉवरट्रेनचे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. 3.0-लिटर 'इनलाइन सिक्स-सिलिंडर' पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन पर्यायांपासून सुरुवात करता, या इंजिन युनिट्सना 78V 'माइल्ड-हायब्रिड' प्रणालीची जोड देण्यात आली आहे. 740 xDrive मॉडेलमध्ये, पेट्रोल इंजिन 400 अश्वशक्ती (hp) आणि 580Nm टॉर्क निर्माण करते; तर 740d xDrive डिझेल मॉडेल 313 अश्वशक्ती (horsepower ) आणि 670 Nm टॉर्क निर्माण करतं.
प्लग-इन हायब्रिड : प्लग-इन हायब्रिड पर्यायांमध्ये 750e xDrive आणि M760e xDrive या मॉडेल्सचा समावेश होतो. या दोन्ही मॉडेल्समध्ये 3.0-लिटर 'इनलाइन-सिक्स' पेट्रोल इंजिन असून, त्याला एका इलेक्ट्रिक मोटरची जोड देण्यात आली आहे. 750e मॉडेल 489 अश्वशक्ती आणि 700 Nm टॉर्क निर्माण करते; तर M760e मॉडेल 612 अश्वशक्ती आणि 800 Nm टॉर्क निर्माण करतं. केवळ इलेक्ट्रिक ऊर्जेवर (इलेक्ट्रिक मोडमध्ये) धावत असताना, 750e मॉडेल 70–82 किमीची अंदाजित रेंज (एका चार्जवर कापले जाणारे अंतर) देतं; तर M760e मॉडेल (WLTP मानकांवर आधारित) अंदाजे 80 किमीची रेंज प्रदान करतं.
इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन : पूर्णपणे इलेक्ट्रिक असलेल्या i7 मालिकेत विविध मॉडेल प्रकारांचे पर्याय उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये i7 50 xDrive, i7 60 xDrive आणि i7 M70 xDrive यांचा समावेश होतो. या प्रत्येक मॉडेलमध्ये अंदाजे 112.5 kWh क्षमतेची बॅटरी बसवण्यात आली आहे. ही बॅटरी 250 kW पर्यंतच्या दरानं 'DC फास्ट चार्जिंग'ला (जलद चार्जिंगला) समर्थन देते. या मॉडेल्सची पॉवर आउटपुट (निर्मित शक्ती) प्रकारानुसार बदलते. i7 50 xDrive मॉडेल 455 अश्वशक्ती आणि 660 Nm टॉर्क देतं; तर i7 M70 xDrive मॉडेल 680 अश्वशक्ती आणि 1,100Nm पर्यंतचा कमाल टॉर्क निर्माण करतं. WLTP मानकांनुसार, या मॉडेल्सची दावा केलेली रेंज (एका पूर्ण चार्जवर कापले जाणारे अंतर) प्रकारानुसार अंदाजे 566 किमी ते 782 किमी दरम्यान बदलतं.
BMW 7 Series Facelift कधी होणार लॉंच? : BMW 7 Series Facelift 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीस भारतात दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. या 'फ्लॅगशिप सेडान'चं उत्पादन जुलै 2026 मध्ये सुरू करण्याचे नियोजित आहे.
