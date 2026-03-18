BMW M2 CS भारतात 1.66 कोटी रुपयांना लॉंच, जाणून घ्या वैशिष्ट्ये आणि तपशील
1.66 कोटीत बीएमडब्ल्यू एम2 सीएस भारतात लाँच झाली. ती 530 एचपी पॉवरसह स्टँडर्ड एम² पेक्षा 30 किलो हलकी आहे.
Published : March 18, 2026 at 3:29 PM IST
मुंबई : बीएमडब्ल्यूनं भारतीय कार बाजारात आपल्या हाय-परफॉर्मन्स एम सीरीजमध्ये एक नवी दमदार कार लॉंच केलीय. कंपनीनं आज एम2 सीएस (BMW M2 CS ) मॉडेल अधिकृतपणे लाँच केलं. ही कार स्टँडर्ड एम2च्या तुलनेत 30 किलो हलकी आणि 50 एचपी अधिक शक्तिशाली आहे. तिची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 1.66 कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. ही भारतातील दुसरी सीएस-बॅज्ड कार आहे, ज्यानंतर एम4 सीएस आली होती. पूर्णतः तयार सीबीयू स्वरूपात विक्री होणारी ही कार ट्रॅक आणि रोड दोन्हींसाठी उत्कृष्ट पर्याय ठरेल. सस्पेन्शन, चेसिस आणि वजन कमी असल्यामुळं ती उत्कृष्ट ट्रॅक परफॉर्मन्स देणार आहे.
इंजिन अधिक शक्तीशाली
एम2 सीएसमध्ये 3.0 लिटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड इन-लाइन सिक्स-सिलिंडर इंजिन (BMW M2 CS Launched) बसवलं आहे. हे इंजिन बीएमडब्ल्यू एम4 जीटी3 ईव्हो रेसिंग कारमध्येही वापरलं जातं. यामुळं 530 एचपी पॉवर आणि 650 एनएम पीक टॉर्क मिळतो. स्टँडर्ड एम2च्या तुलनेत 50 एचपी आणि 50 एनएमची वाढ झाली आहे. ही पॉवर 8-स्पीड एम स्टेपट्रॉनिक ट्रान्समिशनद्वारे चाकांपर्यंत पोहोचते. यामुळं कार 0 ते 100 किमी/तास वेग फक्त 3.8 सेकंदात गाठते, तर टॉप स्पीड 302 किमी/तास इतकी मर्यादित आहे. रेसिंग कारसारखी पॉवर असल्यानं ही कार उत्साही ड्रायव्हर्ससाठी खास तयार केली आहे. इंजिनचं ट्यूनिंग इतकं परिपूर्ण आहे की रोडवरही रेसिंग अनुभव मिळतो.
वजन कमी, ट्रॅक रेडी
स्टँडर्ड एम2च्या तुलनेत एम2 सीएस 30 किलो वजनानं हलकी आहे. नवीन कार्बन फायबर बूट लिड, रूफ, इंटिरियर एक्सेंट्स आणि मिरर कॅप्समुळं हे शक्य झालं. कारचं एकूण वजन 1,710 किलो आहे. वजन कमी झाल्यामुळं ट्रॅकवर वेग आणि हाताळणी सुधारते. यात एम स्पेसिफिक ट्यूनिंग असलेलं स्प्रिंग्स, डॅम्पर्स आणि चेसिस कंट्रोल सिस्टम्स यामुळं सस्पेन्शन अधिक कडक आणि प्रतिसाद देणारे झालं आहे.
डिझाइन आणि स्टाइलिंग
एम2 सीएसचे डिझाइन (BMW M2 CS ) अत्यंत आक्रमक आणि स्पोर्टी आहे. कार्बन फायबर रूफ, बूट लिड, मिरर कॅप्स आणि सीएस-स्पेसिफिक रियर डिफ्यूजर यामुळं तिचं स्वरूप वेगळं दिसतं. मागील बाजूला कार्बन फायबरचा ‘डकटेल’ स्पॉइलर आहे, जो वजन वितरण आणि स्थिरता वाढवतो. किडनी ग्रिलची ओळखीची डिझाइन कायम आहे. स्टँडर्ड म्हणून सीएस-एक्सक्लूसिव फॉर्ज्ड एम लाइट-अॅलॉय व्हील्स डबल-स्पोक डिझाइनसह मॅट गोल्ड ब्रॉन्झ फिनिशमध्ये मिळतात. पुढील 19 इंच आणि मागील 20 इंच व्हील्स ट्रॅक टायर्ससह फिट आहेत. एम कंपाउंड ब्रेकिंग सिस्टम लाल कॅलिपर्ससह स्टँडर्ड आहे. पर्यायी एम कार्बन सेरॅमिक ब्रेक्स उपलब्ध आहेत. इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड फ्लॅप्स असलेला एक्झॉस्ट सिस्टम चार पाईप्ससह स्पोर्टी आवाज देतो.
केबिन आणि इंटिरियर
केबिनमध्ये स्पोर्टी आणि प्रीमियम वातावरण आहे. अल्कांतारा अॅक्सेंट्स, लाइटवेट एम कार्बन बकेट सीट्स मेरिनो लेदर आणि इल्युमिनेटेड सीएस ब्रँडिंग यामुळं आतील भाग आकर्षक झाला आहे. कार्बन फायबर सेंटर कन्सोलमुळं अतिरिक्त वजन कमी झालंय. एम सीट बेल्ट्स, ब्लॅक एंट्री डोर सिल प्लेट्सवर ‘एम2 सीएस’ लोगो रेड आउटलाइनसह प्रथमच दिसतो. डोर ट्रिम पॅनेल्सवर इल्युमिनेशन ‘सीएस’ लोगोसह आहे. रंग आणि अॅम्बियंट लाइटिंग व्यक्तिगत पसंतीनुसार बदलता येईल. सर्व काही ट्रॅक आणि लक्झरी यांचा परिपूर्ण समन्वय साधतो. बीएमडब्ल्यू एम2 सीएस ही कार केवळ स्पीड आणि पॉवरसाठी नाही तर उत्कृष्ट हाताळणी, कमी वजन आणि प्रीमियम फिनिशसाठीही प्रसिद्ध होणार आहे. भारतीय उत्साहींसाठी ही एक स्वप्नवत कार ठरेल.
