EICMA 2025 मध्ये BMW F 450 GS चं अनावरण; जाणून घ्या तपशील
बीएमडब्ल्यू मोटोरॅडनं ईआयसीएमए 2025 मध्ये BMW F 450 GS सादर केलीय. 450सीसी ट्विन इंजिन, 48 पीएस पॉवरसह ती टीव्हीएस सहकार्यानं विकसित करण्यात आलीय.
Published : November 5, 2025 at 10:43 AM IST
हैदराबाद : बीएमडब्ल्यू मोटोरॅडनं अखेर आपल्या बहुप्रतिक्षित अॅडव्हेंचर टूररची आवृत्ती BMW F 450 GS सादर केली आहे. या मोटारसायकलची दीर्घकाळापासून चाचणी सुरू होती. या दुचाकीचं कॉन्सेप्ट व्हर्जन भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो 2025 मध्ये प्रदर्शित करण्यात आलं होतं. आता ईआयसीएमए 2025 मध्ये झालेल्या अनावरणानं या बाईकच्या महत्त्वाच्या तपशीलांची माहिती समोर आली आहे. टीव्हीएससोबतच्या भागीदारीत विकसित झालेली ही मोटारसायकल मध्यम वर्गातील अॅडव्हेंचर रायडर्ससाठी एक आकर्षक पर्याय ठरणार आहे.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स
बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएसमध्ये नव्यानं विकसित केलेलं 450सीसी, पॅरलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे. हे इंजिन 48 पीएसची पीक पॉवर आणि 43 एनएमचा पीक टॉर्क देतं. ही पॉवरट्रेन टीव्हीएसच्या सहकार्यानं तयार करण्यात आली आहे, जे दोन्ही कंपन्यांच्या भागीदारीचं फलित आहे. इंजिनला क्विकशिफ्टर प्रो जोडलेलं आहे, ज्यामुळं गियर बदलणं सोपं आणि जलद होतं. हे वैशिष्ट्य लांब पल्ल्याच्या प्रवासात थकवा कमी करेल आणि रायडिंगचा आनंद वाढवेल.
डिझाइन आणि स्टायलिंग
उत्पादन-तयार मॉडेल कॉन्सेप्ट व्हर्जनमधील मुख्य स्टायलिंग घटक कायम ठेवते. यात स्कल्प्टेड फ्यूल टँक, अँगुलर साइड फेअरिंग्ज आणि पॉइंटेड फ्रंट प्रोफाइलसह बीक-सदृश एक्स्टेंशन आहे. हेडलॅम्प डिझाइन आर 1300 जीएसच्या प्रभावानं तयार झालं असून, त्यात आकर्षक एक्स-आकाराचे डीआरएल आहेत. मागील बाजूस स्लिक टेल लॅम्प आहे, जे मोटारसायकलला आक्रमक आणि डायनॅमिक लूक देते. एकूण डिझाइन अॅडव्हेंचरसाठी योग्य आणि आधुनिक आहे.
वजन आणि सस्पेन्शन
कंपनीनं बाईकचं वजन 175 किलो असल्याचं सांगितलं, परंतु हे करब किंवा ड्राय वजन आहे याची स्पष्टता नाही. छोट्या जी 310 जीएसचं करब वजन 175 किलो होतं. प्रत्यक्ष उत्पादन मॉडेल कॉन्सेप्टपेक्षा किंचित जड असण्याची अपेक्षा आहे. सस्पेन्शनसाठी पुढे 43 एमएम यूएसडी फोर्क्स आहेत, ज्यात अॅडजस्टेबल स्प्रिंग प्रीलोड आणि रिबाउंड आहे. मागे मोनोशॉक आहे. चाके 19 इंच फ्रंट आणि 17 इंच रियर आहेत, जे ऑफ-रोड आणि ऑन-रोड दोन्हींसाठी संतुलित आहेत.
फीचर्स आणि कनेक्टिव्हिटी
बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएसमध्ये टीएफटी पॅनेल आहे, ज्यात कनेक्टिव्हिटी फीचर्स आहेत. याशिवाय ईझी राइड क्लच, हीटेड ग्रिप्स, अॅडजस्टेबल लिव्हर्स यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. हे सर्व रायडरला आरामदायी आणि सुरक्षित अनुभव देतील. बाईक दोन रंगांमध्ये उपलब्ध असेल: कॉस्मिक ब्लॅक आणि रेसिंग रेड. बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस मध्यम विस्थापनाच्या अॅडव्हेंचर सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धक ठरेल. टीव्हीएससोबतच्या भागीदारीमुळं किंमतही परवडणारी असण्याची शक्यता आहे. भारतात लवकरच लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळं अॅडव्हेंचर प्रेमींना नवीन पर्याय मिळेल.
