BMW F 450 GS तीन व्हेरिएंट्समध्ये भारतात लाँच; जाणून घ्या सर्व व्हेरिएंटच्या किंमती
BMW F 450 GS मोटरसायकल भारतात लाँच करण्यात आली आहे. ही बाईक तीन व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
Published : April 24, 2026 at 9:54 AM IST
हैदराबाद : BMW Motorrad नं BMW F 450 GS मोटरसायकल भारतात 4.70 लाख (एक्स-शोरूम) सुरुवातीच्या किमतीत लाँच केलीय. एक बहुउद्देशीय 'मिडिलवेट ADV' (Adventure Bike) म्हणून सादर करण्यात आलेली ही मोटरसायकल साहसी प्रवास, ऑफ-रोड ड्रायव्हिंग, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त.
BMW F 450 GS डिझाइन: BMW F 450 GS बाईकच्या पुढील भागात 'X-आकाराचा' पूर्ण-LED हेडलॅम्प देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, तिची वैशिष्ट्यपूर्ण 'चोच' (beak) आणि प्रवाही बॉडी पॅनेल्स तिला एक अद्वितीय लूक देतात. या मोटरसायकलचा मागील भाग निमुळता आणि सडपातळ आहे; यात 14-लिटरची इंधन टाकी (फ्युएल टँक) आहे, जी अत्यंत सुबकपणे डिझाइन करण्यात आली आहे. बसलेल्या आणि उभ्या अशा दोन्ही स्थितींत आरामदायी रायडिंगचा अनुभव यात मिळेल. यासाठी या बाईकची रचना 'एर्गोनॉमिक' (शरीरास अनुकूल) पद्धतीनं करण्यात आली आहे. BMW ही मोटरसायकल विविध व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये 'Base', 'Exclusive' आणि 'GS Trophy' मॉडेल्सचा समावेश आहे. यातील प्रत्येक व्हेरिएंटमध्ये काही सूक्ष्म फरक आणि रंगांच्या अद्वितीय योजना (color schemes) पाहायला मिळतात.
BMW F 450 GS इंजिन आणि कामगिरी : F 450 GS मध्ये नव्याने विकसित करण्यात आलेलं 450cc, ट्विन-सिलिंडर इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन TVS Motor Company च्या सहयोगानं विकसित करण्यात आलं आहे. हे इंजिन 8,750 rpm वर 48 hp इतकी शक्ती (power) आणि 6,750 rpm वर 43 Nm इतका टॉर्क निर्माण करतं. हे इंजिन 6-स्पीड गिअरबॉक्सशी जोडलेलं आहे आणि यात 135-अंशांचे (degree) क्रँकशाफ्ट ऑफसेट वैशिष्ट्य आहे. या रचनेचा उद्देश इंजिनचं कार्य अधिक सुरळीत करणे आणि एक वैशिष्ट्यपूर्ण 'एक्झॉस्ट नोट' (इंजिनचा आवाज) निर्माण करणे हा आहे. BMW F 450 GS चा कमाल वेग (टॉप स्पीड) 165 किमी/तास असल्याचा दावा केला जातो.
BMW F 450 GS हार्डवेअर आणि रचना: F 450 GS ही मोटरसायकल एका 'ट्युब्युलर स्टील फ्रेम'वर आधारित आहे; ही फ्रेम ताकद आणि वजन यांच्यात योग्य समतोल साधण्याच्या उद्देशानं तयार करण्यात आली आहे. सस्पेंशनची जबाबदारी 'अपसाइड-डाऊन' फ्रंट फोर्क्स आणि मागील 'मोनोशॉक'वर सोपवण्यात आली आहे; या मोनोशॉकमध्ये ॲडजस्टेबल 'प्रीलोड' आणि 'रिबाउंड' सेटिंग्ज उपलब्ध आहेत. ब्रेकिंग प्रणालीमध्ये 4-पिस्टन कॅलिपरसह एकच पुढील डिस्क आणि 'ABS Pro' ची साथ असलेली मागील डिस्क ब्रेक यांचा समावेश आहे. या बाईकमध्ये 19-इंचाचे पुढील आणि 17-इंचाचं मागं चाक वापरण्यात आलं आहे. या चाकांवर 'ड्युअल-पर्पज' (दुहेरी उद्देशाचे) टायर बसवण्यात आलं आहेत, जे या बाईकचा मुख्य उद्देश 'ऑफ-रोड' (कच्च्या रस्त्यांवरील) प्रवासासाठी असल्याचं अधिक ठळकपणे अधोरेखित करतात. परिमाणांच्या (dimensions) बाबतीत सांगायचं तर, या बाईकची सीटची उंची 845 मिमी, व्हीलबेस 1,465मिमी, 'कर्ब वेट' (रिकाम्या बाईकचे वजन) 178 किलो आणि 'ग्राउंड क्लिअरन्स' 220 मिमी इतका आहे.
BMW F 450 GS वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञान : ही मोटरसायकल 6.5-इंचाच्या TFT डिस्प्लेनं सुसज्ज आहे, ज्यामध्ये ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि 'मल्टी-कंट्रोलर' सपोर्टची सुविधा उपलब्ध आहे. यात चार 'रायडिंग मोड्स' (वाहन चालवण्याच्या पद्धती) देण्यात आल्या आहेत. Rain, Road, Enduro आणि Enduro Pro मोड चालकाला विविध प्रकारच्या भूप्रदेशांशी जुळवून घेण्यास मदत करतात. इतर वैशिष्ट्यांमध्ये 'ट्रॅक्शन कंट्रोल' (DTC), 'इंजिन ड्रॅग टॉर्क कंट्रोल' (MSR), 'डायनॅमिक ब्रेक कंट्रोल' आणि 'हीटेड ग्रिप्स' (गरम होणारे हँडल ग्रिप्स) यांचा समावेश आहे. 'GS Trophy' या व्हेरिएंटमध्ये 'स्पोर्ट्स सस्पेंशन' आणि विशेषतः बाईकची ऑफ-रोड क्षमता वाढवण्यासाठी डिझाइन केलेली अतिरिक्त उपकरणे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
BMW F 450 GS व्हेरिएंट्स आणि किंमत: BMW F 450 GS ही मोटरसायकल तीन वेगवेगळ्या 'ट्रिम्स' (मॉडेल्स) Base, Exclusive आणि GS Trophy मध्ये उपलब्ध आहे.'Base' व्हेरिएंटमध्ये बाईकच्या मूलभूत आणि अत्यावश्यक बाबींचा समावेश आहे, तर उच्च-स्तरीय व्हेरिएंट्समध्ये 'Riding Modes Pro', 'Quickshifter', 'Handguards' आणि विविध सौंदर्यात्मक सुधारणांसारखी अतिरिक्त वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत.
|व्हेरिएंट्स
|किंमत
|BMW F 450 GS Base
|4,70,000
|BMW F 450 GS Exclusive
|4,90,000
|BMW F 450 GS Trophy
|5,30,000
(सर्व किंमती एक्स-शोरूम आहेत).
