ब्लू ओरिजिन न्यू ग्लेन रॉकेट मोहीम: बूस्टर लँडिंग यशस्वी, पण उपग्रह कक्षेत अपयश

जेफ बेझोसच्या ब्लू ओरिजिननं न्यू ग्लेन रॉकेटच्या बूस्टरची लँडिंग यशस्वी केली, पण उपग्रह चुकीच्या कक्षेत सोडल्यानं मिशन अपूर्ण राहिलं.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 12:18 PM IST

मुंबई : जेफ बेझोस यांच्या ब्लू ओरिजिन कंपनीनं 19 एप्रिल 2026 रोजी आपल्या भारी वजन उचलणाऱ्या न्यू ग्लेन रॉकेटचं तिसरं प्रक्षेपण केलं. फ्लोरिडातील केप कॅनॅव्हेरल येथून झालेल्या या प्रक्षेपणात रॉकेटच्या पुनर्वापरयोग्य बूस्टरचं दुसऱ्यांदा यशस्वी लँडिंग झालं. हे एक महत्त्वपूर्ण तांत्रिक यश होतं. मात्र, रॉकेटच्या अप्पर स्टेजमधील दोषामुळं उपग्रहाला नियोजित कक्षेत पोहोचवता आलं नाही. यामुळं मिशन पूर्ण यशस्वी ठरलं नाही.

बूस्टर रीयूज आणि लँडिंगचे यश : न्यू ग्लेन रॉकेटचं हे तिसरे उड्डाण होतं. यावेळी पहिल्यांदाच पूर्वी वापरलेल्या बूस्टरचा ('Never Tell Me The Odds') पुनर्वापर करण्यात आला. लिफ्टऑफनंतर सुमारे 9 मिनिटे 23 सेकंदांत हा बूस्टर अटलांटिक महासागरातील 'जॅकलिन' नावाच्या ड्रोनशिपवर अचूक लँडिंग करून उतरला. ब्लू ओरिजिनसाठी हा मोठा मीलस्टोन आहे. पुनर्वापरयोग्य तंत्रज्ञानामुळं भविष्यात लाँच खर्च कमी होण्याची आशा आहे. स्पेसएक्सप्रमाणे ब्लू ओरिजिनही रॉकेट रीयूज तंत्रात प्रगती करत आहे.

उपग्रहाचे अपयश आणि भविष्य : रॉकेट AST SpaceMobile कंपनीच्या BlueBird 7 कम्युनिकेशन्स उपग्रहासोबत प्रेक्षपित झालं होतं. हा उपग्रह सेल्युलर नेटवर्क तयार करण्यासाठी डिझाइन केला गेला होता. तो थेट स्मार्टफोनशी जोडला जाऊन दुर्गम भागांत इंटरनेट सेवा पुरवणार होता. मात्र, अप्पर स्टेजच्या (BE-3U इंजिन्स) दोषामुळं उपग्रह नियोजित 460 किलोमीटर उंचीच्या कक्षेऐवजी खूपच कमी उंचीवर सोडण्यात आला. उपग्रहानं वेगळं होऊन पॉवर ऑन केलं, तरी त्याच्या ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टममुळं त्याला स्थिर कक्षेत नेणे अशक्य होतं. त्यामुळं उपग्रह हळूहळू पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करून जळून खाक होईल. AST SpaceMobileनं सांगितलं की, उपग्रहाची किंमत इन्शुरन्स पॉलिसीद्वारे वसूल होईल.

स्पर्धा : हे मिशन स्पेसएक्सच्या स्टारलिंक आणि अमेझनच्या प्रोजेक्ट कुईपरशी स्पर्धा करणाऱ्या AST SpaceMobileसाठी महत्त्वाचं होतं. ब्लू ओरिजिनचे बूस्टर लँडिंग यशस्वी झालं, तरी पेलोड डिलिव्हरीत अचूकता राखणे अजून आव्हानात्मक आहे. व्यावसायिक स्पेस रेसमध्ये केवळ रॉकेट उतरवणे पुरेसं नाही, तर संपूर्ण मिशन यशस्वी करणे आवश्यक आहे. ब्लू ओरिजिन आता अप्पर स्टेजची विश्वासार्हता वाढवण्यावर भर देईल.

