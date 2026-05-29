ब्लू ओरिजिनच्या न्यू ग्लेन रॉकेटचा स्फोट; हॉटफायर चाचणीत मोठा अपघात
ब्लू ओरिजिनच्या न्यू ग्लेन रॉकेटचा गुरुवारी रात्री केप कॅनावरल येथील स्पेस लाँच कॉम्प्लेक्स 36 वर हॉटफायर चाचणीदरम्यान स्फोट झाला. कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
Published : May 29, 2026 at 10:39 AM IST
फ्लोरिडा: केप कॅनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशनवर इंजिनच्या 'हॉटफायर' चाचणीदरम्यान, जेफ बेझोस यांच्या 'ब्लू ओरिजिन' कंपनीच्या शक्तिशाली 'न्यू ग्लेन' रॉकेटमध्ये स्फोट झाल्याची घटना घडली आहे. ही घटना 'स्पेस लाँच कॉम्प्लेक्स 36' येथे रात्री साधारण 9:00 वाजता (ET) घडली. कंपनीनं या रॉकेटच्या इंजिनांच्या 'स्टॅटिक-फायर' चाचणीची तयारी सुरू केली होती.त्यावेळी ही घटना घडली.
All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it.— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026
ब्लू ओरिजिननं एक्स (ट्विटर) वर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे, “आजच्या हॉटफायर चाचणीदरम्यान एक अपघात घडला. सर्व कर्मचारी सुरक्षित आहेत. अधिक माहिती मिळताच अपडेट देऊ.” केप कॅनावरल स्पेस फोर्स स्टेशननंही सर्व कर्मचारी सुरक्षित असल्याचं आणि कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचं स्पष्ट केलं.
रॉकेटमध्ये अमेझॉनच्या प्रोजेक्ट कुइपरसाठी 48 उपग्रह होते, मात्र स्फोटाच्या वेळी ते रॉकेटमध्ये नव्हते. हे रॉकेट 4 जूनपासून आपल्या चौथ्या मोहिमेवर जाणार होतं. न्यू ग्लेन हे ब्लू ओरिजिनचं भव्य रॉकेट आहे, जो कंपनीच्या ब्लू मून ल्युनर लँडर कार्यक्रमासाठी आणि नासाच्या आर्टेमिस चंद्र मोहिमेसाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. पुढील वर्षी आर्टेमिस III मोहिमेसाठी आणखी एक ब्लू मून लँडर याच रॉकेटद्वारे प्रक्षेपित केलं जाणार होतं.
पूर्वीची पार्श्वभूमी आणि महत्त्व : एप्रिल 19 रोजी झालेल्या अपघातानंतर न्यू ग्लेन रॉकेटला फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA) नं ग्राउंड केलं होतं. नुकतेच त्याला पुन्हा उड्डाणाची परवानगी मिळाली होती. मात्र या नव्या अपघातामुळं लाँच पॅड आणि ग्राउंड सिस्टमचं नुकसान किती झाले आणि दुरुस्तीला किती वेळ लागेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. स्पेस लाँच कॉम्प्लेक्स 36 हा सध्या न्यू ग्लेन रॉकेटसाठी एकमेव लाँच पॅड आहे.
Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026
ब्लू ओरिजिनचे संस्थापक जेफ बेझोस यांनी एक्स वर लिहिलं, “सर्व कर्मचारी सुरक्षित आहेत. मूळ कारण समजण्यास अद्याप वेळ आहे, परंतु आम्ही लगेच कामाला लागलो आहोत. हा खूप कठीण दिवस होता, पण जे काही बांधावं लागेल ते बांधून आम्ही पुन्हा उड्डाण करू. हे प्रयत्न योग्य आहेत.”
स्पेसएक्सचे संस्थापक एलॉन मस्क यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, “हे पाहून वाईट वाटलं, लवकरात लवकर सावरून या, अशी आशा आहे.”
नासाचे प्रशासक जेरेड आयझॅकमन म्हणाले, “आर्टेमिस आणि मून बेस कार्यक्रमांवर याचा काय परिणाम होईल याचे आम्ही मूल्यांकन करत आहोत. अंतराळ प्रवास हा अत्यंत धोकादायक असतो आणि नवीन अवजड मालवाहू रॉकेट विकसित करणे हे खूप कठीण काम आहे. आम्ही आमच्या भागीदारांसोबत सखोल चौकशी करू आणि पुन्हा प्रक्षेपण सुरू करू.”
We experienced an anomaly during today's hotfire test. All personnel have been accounted for. We will provide updates as we learn more.— Blue Origin (@blueorigin) May 29, 2026
हा स्फोट ब्लू ओरिजिनसाठी मोठा धक्का आहे. न्यू ग्लेन रॉकेट अमेझॉनच्या स्टारलिंक प्रतिस्पर्धी कुइपर इंटरनेट उपग्रह योजनेचा महत्त्वाचा भाग आहे. याशिवाय चंद्र मोहिमांमध्येही त्याची भूमिका निर्णायक आहे. कंपनीला आता अपघाताचं मूळ कारण शोधण्यात आणि पॅडची दुरुस्ती करण्याकडे लक्ष द्यावं लागणार आहे.
