ब्लू ओरिजिन : 'न्यू ग्लेन' रॉकेटसाठी नवीन शक्तिशाली इंजिन आणि तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा!
'ब्लू ओरिजिन' (Blue Origin) कंपनीनं 'न्यू ग्लेन' (New Glenn) रॉकेटसाठी 'नॉर्थस्टार' (Northstar) नावाचं एक शक्तिशाली नवीन इंजिन विकसित केल्याची घोषणा केली आहे.
Published : November 6, 2026 at 2:58 PM IST
मुंबई: ॲमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस यांच्या मालकीची, अंतराळ तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी 'ब्लू ओरिजिन'नं त्यांच्या 'न्यू ग्लेन' रॉकेटबाबत दोन महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. या बदलांमुळं रॉकेटच्या प्रक्षेपणाचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल, तसंच पृथ्वीच्या निम्न कक्षेतून (Low Earth Orbit - LEO) पलीकडे जड पेलोड (वस्तू किंवा उपग्रह) वाहून नेण्याची रॉकेटची क्षमताही मोठ्या प्रमाणात वाढेल. कंपनीनं आपल्या ब्लॉग पोस्टद्वारे 'नॉर्थस्टार' बूस्टर इंजिन आणि 'GS3' तिसऱ्या टप्प्याची माहिती दिली आहे. विशेष म्हणजे, हा तिसरा टप्पा प्रामुख्यानं चंद्रावरील मोहिमांसाठी डिझाइन करण्यात आला आहे.
Our new booster engine, Northstar, was built from the ground up by a scrappy team focused on weight, cost, manufacturability, and performance. More than 65% of the engine is additively manufactured using our in-house 3D printing capability. Northstar can be assembled in less than a day and produces 715,000 pounds of thrust.— Dave Limp (@davill) November 5, 2026
'नॉर्थस्टार' बूस्टर इंजिन: 'नॉर्थस्टार' हे एक बूस्टर इंजिन असून ते लिक्विड ऑक्सिजन आणि लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LOX/LNG) वर चालतं. हे इंजिन 7,15,000 पाउंड (सुमारे 3,24,000 किलो) इतका थ्रस्ट (प्रणोदन शक्ती) निर्माण करण्यास सक्षम आहे. हे ब्लू ओरिजिनचं दुसरं बूस्टर इंजिन असून, यात सध्याच्या 'BE-4' इंजिनच्या तुलनेत अधिक प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. यातही लिक्विफाइड नॅचरल गॅस इंधन आणि 'ऑक्सिजन-रिच स्टेज्ड कम्बशन सायकल' (oxygen-rich staged combustion cycle) आर्किटेक्चरचा वापर केला आहे. मात्र, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळं या इंजिनचे एकूण वजन 30 टक्क्यांनी कमी झालं आहे आणि त्यातील सुट्या भागांची (components) संख्या 50 टक्क्यांनी घटली आहे. त्याच वेळी, याची थ्रस्ट निर्माण करण्याची क्षमता 6,40,000 पाउंडवरून 7,15,000 पाउंडपर्यंत वाढली आहे.
3डी प्रिंटिंग आणि जलद उत्पादन प्रक्रियेचा चमत्कार: ब्लू ओरिजिननं आपल्या ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "'नॉर्थस्टार' इंजिनच्या निर्मितीसाठी कंपनीच्या स्वतःच्या मोठ्या प्रमाणावरील 'ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग' (3डी प्रिंटिंग) क्षमतेचा वापर केला जातो. या इंजिनचे 65 टक्क्यांहून अधिक भाग 3डी प्रिंटिंगद्वारे तयार केले जातात." उत्पादन क्षेत्रातील या प्रगतीमुळं इंजिन तयार करण्यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी झाला असून, आता संपूर्ण इंजिनची असेंब्ली (जुळणी) एका दिवसापेक्षा कमी वेळात पूर्ण करणं शक्य झालं आहे. यामुळं कंपनीच्या उत्पादन खर्चात 75 टक्क्यांपर्यंत घट होईल, असा अंदाज आहे.
'GS3' तिसरा टप्पा: दीर्घकालीन आणि आव्हानात्मक अंतराळ मोहिमांसाठी डिझाइन केलेला 'GS3' हा 'न्यू ग्लेन' (New Glenn) रॉकेटचा तिसरा टप्पा आहे. हा टप्पा चंद्रावर जाणाऱ्या मोहिमा किंवा खोल अवकाशातील (deep-space) वैज्ञानिक मोहिमांसारख्या जड पेलोड (payload) असलेल्या मोहिमांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. तसेच, याद्वारे उपग्रहांना थेट 'जिओस्टेशनरी ऑर्बिट' (GEO) मध्ये स्थापित करणे शक्य होईल. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, जरी सध्याच्या 'ल्युनार लँडर' (चंद्र लँडर) रचनेसाठी 'GS3' अनिवार्य नसला, तरी चंद्राच्या परिसरात राबवल्या जाणाऱ्या दीर्घकालीन मोहिमांसाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. जड पेलोड्सना थेट 'ट्रान्स-ल्युनार इंजेक्शन' (TLI) मार्गावर नेण्याची क्षमता असल्यामुळं, 'GS3' टप्प्यामुळं प्रवासाचा वेळ कमी होईल, आणि भविष्यातील मोहिमांसाठी इंधनाची बचत होईल.
प्रचंड क्षमता आणि 'BE-7' इंजिन: या तिसऱ्या टप्प्यानं नुकतीच टेक्सासमधील 'लॉंच साइट वन' (Launch Site One) येथे आपली पहिली 'लिक्विड हायड्रोजन' (LH2) टँकिंग चाचणी पूर्ण केली आहे. '9x4' रॉकेट कॉन्फिगरेशनमध्ये, हा टप्पा 'जिओस्टेशनरी ऑर्बिट' (GEO) पर्यंत 14 मेट्रिक टन आणि 'ट्रान्स-ल्युनार इंजेक्शन' (TLI) मार्गावर 20 मेट्रिक टन पेलोड वाहून नेण्यास सक्षम आहे. '7x2' कॉन्फिगरेशनमध्ये, तो GEO पर्यंत 8 मेट्रिक टन आणि TLI साठी 10 मेट्रिक टन पेलोड वाहून नेऊ शकतो. या टप्प्याला 'ब्लू ओरिजिन' (Blue Origin) च्या 'BE-7' इंजिनद्वारे ऊर्जा मिळते, जे अंतराळातील गुंतागुंतीच्या हालचाली आणि अनेक वेळा इंजिन सुरू-बंद (multiple ignition cycles) करण्याच्या प्रक्रियेसाठी डिझाइन केलेले आहे. निर्वात पोकळीत (vacuum), हे इंजिन 460 सेकंदांपेक्षा जास्त 'स्पेसिफिक इम्पल्स' (Isp) प्रदान करते. ही कामगिरी 'ब्लू ओरिजिन'चे जागतिक अंतराळ क्षेत्रात भारतासह इतर देशांमध्येही स्थान अधिक बळकट करेल.
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