ब्लिंकिटनं आणलं भारत यात्रा कार्ड: एकाच कार्डनं मेट्रो-बस प्रवास झाला सोपा

ब्लिंकिटनं NCMC Bharat Yatra Card भारतात लॉंच केलंय. या एकाच कार्डनेमुळं मेट्रो आणि बस प्रवास आता सोपा झाला आहे.

Blinkit NCMC Bharat Yatra Card, भारत यात्रा कार्ड
Blinkit NCMC Bharat Yatra Card (Blinkit)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 4:16 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 4:23 PM IST

मुंबई : भारतातील लोकप्रिय क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ब्लिंकिटनं राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड (NCMC) आधारित प्रीपेड रुपे कार्ड ‘भारत यात्रा कार्ड’ (NCMC Bharat Yatra Card) लाँच केलं. हे कार्ड मेट्रो आणि बस प्रवासासाठी पेमेंट्स सोपे करेल. ब्लिंकिटचे सीईओ अल्बिंदर धिंदसा यांनी X प्लॅटफॉर्मवर याची घोषणा केली. दिल्ली NCR, बेंगळुरू, मुंबई, चेन्नई आणि अहमदाबादमध्ये हे कार्ड आता 10 मिनिटांत डोअरस्टेप डिलिव्हरीसह उपलब्ध आहे.

भारत यात्रा कार्ड म्हणजे काय?
भारत यात्रा कार्ड हे पाइन लॅब्सच्या सहकार्यानं विकसित केलेलं NCMC-सक्षम प्रीपेड स्मार्ट कार्ड (NCMC Bharat Yatra Card on Blinkit) आहे. NCMC सपोर्ट असलेल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांमध्ये एकच पेमेंट सोल्यूशन म्हणून ते काम करते. वेगवेगळ्या शहरांसाठी वेगळी कार्डे घेण्याची गरज नाही – फक्त टॅप करून मेट्रो किंवा बसचे पेमेंट करता येते. हे कार्ड कॉन्टॅक्टलेस आणि ऑफलाइन ट्रान्झॅक्शन सपोर्ट करतं, ते विशेषतः ट्रान्झिट पेमेंट्ससाठी डिझाइन केलेलं आहे.

किंमत आणि उपलब्धता
कार्डची किंमत फक्त 50 रुपये आहे, ज्यामुळं ते सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी परवडणारे आहे. KYCची गरज नाही, फक्त मोबाइल नंबरनं साधं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करून त्वरित सक्रिय करता येतं. सध्या दिल्ली NCR, बेंगळुरू, मुंबई, चेन्नई आणि अहमदाबाद या पाच शहरांमध्ये डिलिव्हरी सुरू आहे. अधिक शहरांमध्ये NCMC लागू झाल्यावर या कार्डचा विस्तार होईल.

कार्डची वैशिष्ट्ये

  • झीरो KYC सक्रियण : भारत यात्रा अ‍ॅपद्वारे QR कोड स्कॅन करून मोबाइल नंबर लिंक करून रजिस्टर करता येते.
  • त्वरित UPI टॉप-अप : अ‍ॅप, भारत कनेक्ट प्लॅटफॉर्म किंवा मेट्रो स्टेशन-बस डेपोवरून UPI ने त्वरित रिचार्ज.
  • ऑफलाइन बॅलन्स: इंटरनेट नसतानाही 2,000 रुपयांपर्यंत बॅलन्स लोड करून टॅप-अँड-गो वापरता येतं (जास्तीत जास्त बॅलन्स 2,000 रुपये).
  • मल्टी-सिटी वापर : एकच कार्ड दिल्ली-NCR मेट्रो, मुंबई मेट्रो-बेस्ट बस, बेंगळुरू नम्मा मेट्रो, चेन्नई मेट्रो-MTC बस, अहमदाबाद-कानपूर मेट्रो आणि गुवाहाटी, हरियाणा, जम्मू, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, छत्रपती संभाजीनंगर बस सेवांमध्ये चालेल. यात अधिक शहरांचा समावेश लवकरच होईल.
  • डिजिटल व्यवस्थापन : अ‍ॅपद्वारे बॅलन्स तपासणे, ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री, कार्ड ब्लॉक/अनब्लॉक आणि एका अकाऊंटमध्ये अनेक कार्ड्स मॅनेज करता येतात.

प्रवाशांसाठी फायदे
भारत यात्रा कार्ड शहरांमध्ये वारंवार प्रवास करणाऱ्या किंवा स्थलांतरित कामगारांसाठी मोठा दिलासा आहे. प्रत्येक शहरासाठी वेगळे कार्ड घेण्याची गरज नाहीय, कॅशलेस-कॉन्टॅक्टलेस प्रवास यामुळं सोपा होतो. कमी किंमत आणि झीरो KYCमुळं दैनंदिन प्रवासी ते पर्यटकांपर्यंत सर्वांना ते सोयीचं आहे. सरकारच्या NCMC फ्रेमवर्कला प्रोत्साहन देत सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवण्यास मदत या कार्डमुळं मदत होईल.

