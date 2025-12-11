ब्लॅक होलनं तारा खाल्ला: नासाच्या फर्मी टेलिस्कोपने शोधलेला रेकॉर्ड-ब्रेकिंग गॅमाऱे बर्स्ट
नासाच्या फर्मी दुर्बिणीनं (NASA Fermi telescope ) जवळपास सात तास चालेल्या एका विक्रमी गॅमा किरण स्फोटाचा शोध लावला आहे.
मुंबई : नासाच्या फर्मी टेलिस्कोपनं (NASA Fermi telescope ) 2025 मध्ये GRB 250702B नावाचा रेकॉर्ड-ब्रेकिंग गॅमाऱे बर्स्ट शोधला. सात तास चाललेला हा बहुपल्स स्फोट मध्यम-मास ब्लॅक होलच्या तारा स्फोटामुळं झाला असावा, असं संशोधकांचे मत आहे.
रेकॉर्ड-ब्रेकिंग गॅमाऱे बर्स्ट
जुलै 2025 मध्ये नासाच्या (NASA ) फर्मी गॅमाऱे स्पेस टेलिस्कोपनं एक अतिशय असामान्य आणि रेकॉर्ड-ब्रेकिंग गॅमाऱे बर्स्ट (GRB) शोधला आहे. या घटनेला GRB 250702B असं नाव देण्यात आलं आहे. हा बर्स्ट सुमारे सात तास चालला, जो आतापर्यंतच्या सर्व गॅमाऱे बर्स्टपेक्षा सर्वात जास्त काळ टिकलेला आहे. सामान्य गॅमाऱे बर्स्ट केवळ मिलिसेकंद ते काही मिनिटांपर्यंत टिकतात, परंतु हा बर्स्ट अनेकदा पुन्हा पुन्हा स्पंदन करत राहिला आणि एकूण 25,000 सेकंदांपेक्षा जास्त काळ चालला. ही घटना ब्रह्मांडातील सर्वात शक्तिशाली स्फोटांपैकी एक आहे.
घटनेचे तपशील
2 जुलै 2025 रोजी फर्मी टेलिस्कोपनं प्रथम हा बर्स्ट शोधला. त्यानंतर काही तासांतच तो अनेकदा ट्रिगर झाला आणि गॅमाऱे किरणे सोडत राहिला. एकूण सात तासांपर्यंत हा स्फोट चालू राहिला, जो मागील रेकॉर्डपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. त्यानंतरही काही दिवसांपर्यंत X-किरण आणि ऑप्टिकल लाइटमध्ये त्याचा आफ्टरग्लो दिसला. या बर्स्टमध्ये अनेक स्पंदने (पल्स) दिसली, जी सामान्य GRB मध्ये आढळत नाहीत. हे बर्स्ट पृथ्वीपासून अंदाजे पाच अब्ज प्रकाशवर्षांवर असलेल्या एका गॅलेक्सीमध्ये घडला.
बर्स्टची संभाव्य कारणे
खगोलशास्त्रज्ञांच्या मते, हा बर्स्ट सामान्य कारणांमुळं झाला नसावा. सामान्य GRB मोठ्या ताऱ्यांच्या कोलॅप्समुळं किंवा न्यूट्रॉन स्टारच्या टक्करामुळं होतात, परंतु त्यांची कालावधी खूप कमी असतो. GRB 250702B ने गॅमाऱे बर्स्टच्या अभ्यासात नवीन वळण आणले आहे. हे ब्रह्मांडातील ब्लॅक होल आणि ताऱ्यांच्या विनाशाच्या प्रक्रियेची नवीन माहिती देऊ शकते. भविष्यात अशा घटनांचे अधिक निरीक्षण झाल्यास या रहस्याचा उलगडा होईल.
