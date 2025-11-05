ETV Bharat / technology

ऑक्टोबरमध्ये व्यावसायिक वाहन क्षेत्रात मुसंडी; टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलँडची जबरदस्त कामगिरी

ऑक्टोबरमध्ये व्यावसायिक वाहन खरेदीत तेजी दिसून आलीय. सरकारचं पायाभूत सुविधा धोरण आणि सणासुदीच्या मालवाहतूक मागणीमुळं प्रमुख कंपन्यांची विक्री वाढली.

Published : November 5, 2025 at 11:03 AM IST

नवी दिल्ली : सरकारच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या जोरदार धोरणामुळं आणि सणासुदीच्या काळात वाढलेल्या मालवाहतूक मागणीमुळं ऑक्टोबर 2025 मध्ये व्यावसायिक वाहन (सीव्ही) क्षेत्रात वाढ झाल्याच दिसून आलं. एसीएमआयआयएलच्या अहवालानुसार, प्रमुख कंपन्यांनी वार्षिक आधारावर मजबूत वाढ नोंदवली, ज्यामुळं मालवाहतूक क्रियाकलाप सुधारलं आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिरता दिसून आलीय.

टाटा मोटर्स
टाटा मोटर्सने ऑक्टोबरमध्ये एकूण व्यावसायिक वाहन विक्रीत 9.5 टक्के वार्षिक वाढ नोंदवली. एफवाय26 च्या दुसऱ्या तिमाहीतील वाढीची गती कायम ठेवत, सलग चार तिमाहीतील घसरणीनंतर ही कामगिरी उल्लेखनीय ठरली. कंपनीची वाढ सर्वंकष होती – जड व्यावसायिक वाहने (एचसीव्ही) आणि लहान व्यावसायिक वाहने (एससीव्ही) यांनी उच्च एकअंकी वाढ दर्शवली. प्रवासी वाहतूक वाहनांनी 12.3 टक्के वाढ नोंदवली, जी मजबूत मालवाहतूक, सणासुदीच्या लॉजिस्टिक्स मागणी आणि स्थिर अर्थव्यवस्थेमुळं शक्य झाली. निर्यातीत तर 56.2 टक्के प्रचंड वाढ झाली, ज्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वर्चस्व कायम राहिलं.

महिंद्रा अँड महिंद्रा
महिंद्रा अँड महिंद्रा (एम अँड एम) नेही 14.0 टक्के वार्षिक वाढ नोंदवलीय. ही वाढ प्रामुख्यानं हलकी व्यावसायिक वाहनं (एलसीव्ही) 2टी-3.5टी श्रेणीतील 13.8 टक्के वाढीमुळं झाली. ग्रामीण भागातील सुधारलेली क्रियाकलाप आणि सणासुदीची मालवाहतूक मागणी यामुळं हे घडलं. मात्र, मध्यम आणि जड ट्रक-बस (एमटीबीडी) विभागात 1.5 टक्के किरकोळ घसरण झाली.

एसएमएल इसुझू आणि आयशर मोटर्स
एसएमएल इसुझूनं 32.2 टक्के जोरदार वार्षिक वाढ नोंदवली. मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहन दोन्ही श्रेणींमध्ये वाढलेली मागणी याला कारणीभूत ठरली. अशोक लेलँडची विक्री 16.4 टक्क्यानं वाढली. मध्यम-जड व्यावसायिक वाहनं (एम अँड एचसीव्ही) 15.5 टक्के, तर हलकी व्यावसायिक वाहनं (एलसीव्ही) 17.8 टक्केनं वाढली. सणासुदीची मागणी, पायाभूत सुविधा यामुळं ही वाढ झाली. निर्यातीत 21.2 टक्के वाढ झाली, ज्यामुळं परदेशी बाजारपेठेतील स्थिरता दिसते. आयशर मोटर्सच्या व्हीईसीव्हीनं 13.2 टक्के वार्षिक वाढ साधली. मागील वर्षी 5.0 टक्के घसरणीनंतर ती प्रभावी ठरली. देशांतर्गत विक्री 6.9 टक्के वाढ झाली.निर्यातीत मात्र 133.7 टक्के प्रचंड वाढ झाली.

एसीएमआयआयएलच्या अहवालानुसार, ऑक्टोबरमधील सीव्ही उद्योगाची कामगिरी चांगली राहीली. सुधारलेली मालवाहतूक, पायाभूत सुविधा विकास आणि सणासुदीची मागणी यामुळं हा ट्रेंड कायम राहील,अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. उद्योगाला स्थिर अर्थव्यवस्थेचा आधार मिळत असल्यानं पुढील महिनंही आशादायक असतील असा अंदाज आहे.

