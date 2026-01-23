2025 मध्ये भीम पेमेंट्स अॅपच्या वापरात 300% पेक्षा जास्त वाढ
2025 मध्ये भीम अॅपच्या (BHIM app ) वापरात प्रचंड वाढ झाली. मासिक व्यवहार जानेवारीतील 39 दशलक्षांवरून डिसेंबरमध्ये 165 दशलक्षांवर पोहचलाय.
Published : January 23, 2026 at 10:03 AM IST
मुंबई : 2025 हे वर्ष भारतातील डिजिटल पेमेंट्ससाठी (Digital Payments) मैलाचा दगड ठरलं आहे. भीम पेमेंट्स अॅपनं या वर्षात वापरात अभूतपूर्व वाढ नोंदवली असून, मासिक व्यवहारांची संख्या जानेवारीतील 38.97 दशलक्षवरून डिसेंबरमध्ये 165.1 दशलक्षपर्यंत पोहोचली आहे. एनपीसीआय भीम सर्व्हिसेस लिमिटेडनं जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, व्यवहारांच्या संख्येत 300 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असून, व्यवहार मूल्य डिसेंबरमध्ये 20,854 कोटी रुपयांवर गेले.
व्यवहार संख्येत चारपट वाढ
भीम अॅपवरील (BHIM Payments app) मासिक व्यवहारांनी 2025 मध्ये चारपटहून अधिक वाढ दाखवली. जानेवारी 2025 मधील 38.97 दशलक्ष व्यवहार डिसेंबर अखेर 165.1 दशलक्षांवर पोहोचले. ही वाढ 300 टक्क्यांहून जास्त आहे. वर्षभरात सरासरी मासिक वाढ सुमारे 14 टक्के राहिली. या वाढीमुळं भीम अॅप युपीआय-आधारित डिजिटल पेमेंट्समध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचं स्पष्ट होतं. छोट्या-मोठ्या व्यवहारांसाठी नागरिकांचा कल भीम अॅपकडं वाढला असून, देशभरातील वापरकर्त्यांना सोयीस्कर आणि सुरक्षित पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
व्यवहार मूल्यात मोठी उछाल
व्यवहार संख्येबरोबरच मूल्यातही लक्षणीय वाढ झाली. डिसेंबर 2025 मध्ये भीम अॅपवरील व्यवहारांचं एकूण मूल्य 20,854 कोटी रुपयांवर गेले. हे आकडे दर्शवतात की, वापरकर्ते आता भीमचा वापर केवळ छोट्या दैनंदिन पेमेंट्ससाठीच नव्हे तर मोठ्या मूल्याच्या व्यवहारांसाठीही करत आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत व्यवहार संख्येत जवळपास 390 टक्के तर मूल्यात 120 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. ही प्रगती छोट्या आणि मोठ्या दोन्ही प्रकारच्या डिजिटल पेमेंट्समध्ये भीमच्या स्वीकारार्हतेचे द्योतक आहे.
दिल्लीत आघाडीवर वाढ
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीनं 2025 मध्ये भीम अॅपच्या वापरात आघाडी घेतली. येथील वाढ मुख्यत्वे छोट्या रकमेच्या आणि वारंवार होणाऱ्या व्यवहारांमुळं झाली. किराणा खरेदी, दैनंदिन खर्च आणि पीअर-टू-पीअर (पी2पी) पेमेंट्स यामुळं दिल्ली भीमच्या प्रमुख बाजारपेठांपैकी एक बनली. एकूण व्यवहारांपैकी 28 टक्के पीअर-टू-पीअर पेमेंट्स होते, तर किराणा खरेदीचे व्यवहार 18 टक्के होते. हे आकडे दर्शवतात की, भीम अॅप आता दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे.
भीम अॅप
2025 मधील ही वाढ भारताच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेला बळकटी देते. भीम अॅपनं छोट्या शहरांपासून ते महानगरांपर्यंत सर्वत्र आपली पोहोच वाढवली असून, भविष्यात युपीआय इकोसिस्टिममध्ये त्याची भूमिका आणखी मजबूत होईल. वापरकर्त्यांच्या वाढत्या विश्वासामुळं डिजिटल पेमेंट्सचा प्रसार वेगानं होत आहे.
