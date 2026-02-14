ETV Bharat / technology

भारतनेट जगातील सर्वात मोठा सरकारी कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प : ज्योतिरादित्य सिंधिया

भारतनेटला जगातील सर्वात मोठा सरकारी कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प आहे. ग्रामीण भागातील डिजिटल दरी दूर करून देश डिजिटलदृष्ट्या सशक्त होत असल्याचं ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी राज्यसभेत सांगितलं.

Jyotiraditya Scindia
ज्योतिरादित्य सिंधिया (Etv Bharat MH Desk)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 14, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : भारतनेट जगातील सर्वात मोठा सरकारी डिजिटल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प असल्याचं केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी राज्यसभेत सांगितलं. हा प्रकल्प ग्रामीण भागातील डिजिटल दरी दूर करून देशाला डिजिटलदृष्ट्या सशक्त समाज बनवत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या अकरा वर्षांत मोबाईल आणि ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली असून, त्यामुळं देशात ऐतिहासिक डिजिटल परिवर्तन घडलं आहे, असं ते म्हणाले.

भारतनेट जगातील सर्वात मोठा सरकारी कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प
भारतनेट हा ग्रामपंचायतींना ऑप्टिकल फायबर केबलद्वारे (OFC) जोडणारा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. देशातील एकूण 2.56 लाख ग्रामपंचायतींपैकी भारतनेटच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात जवळपास 2.14 लाख ग्रामपंचायतींना ऑनलाइन जोडण्यात आलं आहे. या दोन्ही टप्प्यांसाठी सुमारे 42,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. सिंधिया यांनी सांगितलं की, भारतनेट हा केवळ इंटरनेट पुरवठ्याचा प्रकल्प नसून, ग्रामीण भागातील नागरिकांना शिक्षण, आरोग्य, ई-गव्हर्नन्स आणि आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणारा परिवर्तनकारी उपक्रम आहे. राज्यांच्या सहकार्यानं राइट ऑफ वे (RoW) नियम आणि पोर्टल्सची अंमलबजावणी जलद झाल्यास ब्रॉडबँडचा विस्तार आणखी गती घेईल.

तमिळनाडूत भारतनेटची प्रगती
तमिळनाडूत हा प्रकल्प राज्याच्या विशेष प्रयोजन वाहन तानफिनेट (Tanfinet) मार्फत राबवला जात आहे. राज्यातील 12,525 ग्रामपंचायतींपैकी आतापर्यंत 10,869 ग्रामपंचायतींना जोडण्यात आलं आहे. उर्वरित ग्रामपंचायती आणि 4,767 ग्रामपंचायत-बाहेरील गावे सुधारित भारतनेट कार्यक्रमांतर्गत जोडली जाणार आहेत. हा सुधारित कार्यक्रम 16.9 अब्ज डॉलरचा आहे. हा जगातील सर्वात मोठा सरकारी डिजिटल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प मानला जातोय.

राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशन 2.0 चं उद्दिष्ट
1 एप्रिल 2025 रोजी सुरू झालेल्या राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशन (NBM) 2.0 अंतर्गत 2030 पर्यंत अनेक महत्वाकांक्षी लक्ष्ये ठेवण्यात आली आहेत. डिसेंबर 2025 अखेर 42,000 गावांमध्ये 95 टक्के अपटाइमसह ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिव्हिटी पूर्ण झाली आहे. 2030 पर्यंत 2.7 लाख गावांना अशा प्रकारे जोडण्याचं उद्दिष्ट आहे. राइट ऑफ वे परवानग्यांसाठी लागणारा सरासरी वेळ 455 दिवसांवरून 30.4 दिवसांवर आणण्यात आला आहे. या सुधारणेमुळं प्रकल्पांची गती वाढली असून, ग्रामीण भागातील डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत होत आहे. सिंधिया यांनी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट झालं की, भारतनेट आणि NBM 2.0 सारख्या योजना पंतप्रधान मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया दृष्टिकोनाचा मुख्य आधार आहेत. ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत इंटरनेट पोहोचवून देशाला खऱ्या अर्थानं डिजिटल महासत्ता बनवण्याचं सरकारचं ध्येय आहे.

हे वाचलंत का :

  1. India AI Impact Summit 2026 : इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये कोण होणार सहभागी?, वाचा संपूर्ण यादी..
  2. अँड्रोमेडा गॅलेक्सीतील विशाल तारा गायब : ब्लॅक होलमध्ये पतन
  3. हबलने टिपला वुल्फ-रेयेट ताऱ्याचा आणि नीहारिकेचा विस्मयकारक फोटो

TAGGED:

JYOTIRADITYA SCINDIA
ज्योतिरादित्य सिंधिया
BHARATNET
भारतनेट
JYOTIRADITYA SCINDIA ON BHARATNET

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.