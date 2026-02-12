एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये भारतजेन ‘परम2’ लाँच होणार: 17 अब्ज पॅरामीटरचं बहुभाषिक एआय मॉडेल
भारतजेन एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये परम2 लाँच करणार आहे. हे 17 अब्ज पॅरामीटरचं बहुभाषिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मॉडेल असेल.
नवी दिल्ली : भारतजेन कार्यक्रमांतर्गत विकसित होत असलेला 17 अब्ज पॅरामीटरचं बहुभाषिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मॉडेल ‘परम2’ येत्या 16 फेब्रुवारीपासून नवी दिल्लीत सुरू होणाऱ्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये सादर केलं जाणार आहे. हे मॉडेल 22 भारतीय भाषांचे समर्थन करेल. हे मॉडेल देशांतर्गत डेटावर प्रशिक्षित असल्यानं ते भारताच्या ‘स्वायत्त एआय’ धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. भारतजेन हे आयआयटी बॉम्बे येथील टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन हबवर आधारित कंसोर्टियम आहे.
भारतजेन परम2 म्हणजे काय?
परम2 हे 17अब्ज पॅरामीटर असलेलं ‘मिश्रण ऑफ एक्स्पर्ट्स’ (Mixture of Experts) प्रकारचं मॉडेल आहे. ते केवळ मजकूर (टेक्स्ट) पुरता मर्यादित नसून ध्वनी (स्पीच) आणि दृष्टी (व्हिजन) कार्यांसाठीही सक्षम आहे. हे मॉडेल भारतीय भाषांवरील डेटावर प्रशिक्षित करण्यात आला असून तो तर्क, गणित आणि कोडिंगसंबंधी कार्ये हाताळण्यास सक्षम आहे. समिटमध्ये हे मॉडेल विविध क्षेत्रांतील उपयोजनांसह सादर केला जाईल. यात शासन, आरोग्य, शिक्षण, सांस्कृतिक डिजिटायझेशन आणि वित्तीय सेवा यांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, नगरविकास आणि महसूल विभागांसाठीचे सरकारी उपकरण, डॉक्टर-रुग्ण संवादासाठीचे आरोग्य अनुप्रयोग आणि जुन्या सांस्कृतिक दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन, प्रवेश सुलभ करणारी साधने यांचा यात समावेश आहे. हे मॉडेल इंडिया एआय मिशन अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या कम्प्यूट पायाभूत सुविधांवर आणि ‘भारत डेटा सागर’ संग्रहातील डेटावर प्रशिक्षित करण्यात आलं आहे.
बहुभाषिक एआय मॉडेल्स का महत्त्वाचं?
भारतात सार्वजनिक सेवा अनेक भाषांमध्ये चालतात आणि नागरिकांना मजकूर, स्कॅन केलेले दस्तऐवज आणि ध्वनी स्वरूपात माहिती मिळते. इंग्रजी-केंद्रित किंवा केवळ मजकूर-आधारित प्रणाली अनेक कार्यप्रवाहांसाठी अपुरी ठरते. बहुभाषिक मॉडेल्स एकाच प्रणालीद्वारे अनेक भाषा हाताळू शकतात, त्यामुळं स्वतंत्र अनुवाद साधनाची गरज कमी होते. भाषिणी, आदि वाणी आणि भारतजेन यांसारख्या प्रकल्पांनी भाषिक समावेशकतेला प्राधान्य दिलं आहे. प्रथम टप्प्यात सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपयोजनांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे.
‘स्वायत्त एआय’ धोरणातील स्थान
परम2 हे भारत-केंद्रित एआय प्रयत्नांचा भाग आहे, ज्यात देशांतर्गत डेटा, स्थानिक पायाभूत सुविधा आणि भाषिक समावेशकता यांना प्राधान्य दिलं जातं.
